Ostatni taniec przeminął - co teraz obejrzeć, czytać i nosić? Poradnik dla fanów Jordana

Ostatni taniec za nami, przed nami... wielka pustka. Jeśli po seansie dokumentu ESPN, emitowanego także na platformie Netflix, czujecie się nieco zagubieni, jakbyście właśnie zakończyli jedną z najpiękniejszych podróży Waszego życia, nie mogliście trafić w lepsze miejsce – rozumiemy Was doskonale. Michael Jordan i inni czarodzieje parkietów z Chicago Bulls zafundowali nam przygodę nie z tej ziemi; rozstanie się z nią to jednak nie tyle powód do smutku, co doskonała okazja do tego, aby jeszcze lepiej przyjrzeć się Jego Powietrznej Wysokości. I dalej – to także najwłaściwszy moment na wejście w przebogaty świat koszykówki i NBA, który po The Last Dance prawdopodobnie już nigdy nie będzie taki sam.

Przygotowaliśmy więc dla Was swoisty poradnik, obejmujący filmy, seriale, dokumenty, programy, książki i inne związane nie tylko z popkulturą przedmioty, które każdy fan Jordana powinien znać. Znajdziecie tu odpowiedź na pytanie o to, co obejrzeć, przeczytać czy założyć na siebie, aby piękny sen Ostatniego tańca wciąż trwał. Nawet jeśli tylko przez chwilę, to z całą pewnością będzie to piękna chwila.

Wielka księga koszykówki

Co tu dużo mówić, książka Billa Simmonsa to prawdziwa biblia dla każdego fana NBA. Autor, znany i niezwykle ceniony analityk sportowy i dziennikarz, na przeszło 700 stronach opowiada o historii najważniejszej koszykarskiej ligi świata z tak wielką pasją, że napisany przez niego tom już teraz zyskał miano arcydzieła. Simmons, raz z manierą gawędziarza, w innym miejscu z analityczną precyzją, przygląda się ewolucji NBA, odsłaniając kulisy jej funkcjonowania i wdając się w debaty na temat wyższości jednych legendarnych zawodników nad innymi. Każda z tych dysput kończy się konkluzją, nierzadko kontrowersyjną – to jednak wielka zaleta całej książki. Pal już licho, że twórca dzieli się z czytelnikami rankingiem 96 największych graczy; jeszcze lepsze jest to, że stara się również dociec, czym naprawdę jest dla niego koszykarska pasja. Po lekturze Wasze spojrzenie na basket z całą pewnością ulegnie zmianie...

Źródło: SQN

NBA Classic Games w CANAL+ SPORT

Przez cały maj CANAL+ SPORT w każdą sobotę i niedzielę pokazuje retransmisje legendarnych meczów NBA – spotkań, które na zawsze zmieniły oblicze ligi. Już w najbliższy weekend będziecie więc mogli obejrzeć kolejne popisy Michaela Jordana; 23 maja o 22:15 zostanie wyemitowany pojedynek Chicago Bulls i Cleveland Cavaliers z play-offów 1989 roku, natomiast 24 maja o 22:30 rozpocznie się mecz Byków i Los Angeles Lakers z finałów 1991 roku. Oba starcia były wspomniane w The Last Dance; pierwsze z nich jest jednym z tych, które położyło podwaliny pod narodziny dynastii z Wietrznego Miasta, w drugim natomiast MJ musiał pokonać Magica Johnsona i prowadzonych przez niego Jeziorowców w drodze po pierwsze mistrzostwo NBA. Na tym jednak nie koniec – szczegółowy plan kolejnych transmisji znajdziecie na dedykowanej stronie.

Once Brothers

Zanim Ostatni taniec przejął miano najlepszego sportowego dokumentu wszech czasów, w moim prywatnym rankingu było nim Once Brothers, znane w Polsce pod tytułami Utracone braterstwo lub Niegdyś bracia. To jeden z odcinków kapitalnej serii ESPN 30 for 30, przedstawiającej najważniejsze i najciekawsze etapy całej historii sportu. Film ukazuje kulisy długiej i niezwykle skomplikowanej relacji legend europejskiej koszykówki, Vlade Divaca i Dražena Petrovića, których oglądaliśmy także na parkietach NBA. Obaj nić porozumienia odnaleźli jeszcze w czasach wspólnej gry dla reprezentacji Jugosławii w końcówce lat 80. – z czasem przerodziła się ona w jedyną w swoim rodzaju przyjaźń. Sęk w tym, że wojna na Bałkanach kompletnie ją rozbiła z przyczyn pozasportowych; do pojednania także nigdy nie doszło, gdyż jeden z bohaterów opowieści zginął w tragicznych okolicznościach. Produkcja gdzieś na najgłębszym poziomie jest więc próbą rozliczenia się z dawnymi błędami; to również jedna z najbardziej emocjonalnych historii, jakie kiedykolwiek wydarzyły się w świecie sportu.

"Hej, hej, tu NBA!"

TVP Sport w ostatnim czasie odpaliło działa największego kalibru – w ramach cyklu "Retro" zarówno na antenie telewizyjnej, jak i na stronie internetowej stacji odnajdziecie prawdziwe klasyki NBA, opatrzone wspomnieniami Włodzimierza Szaranowicza i Ryszarda Łabędzia. W tym tygodniu macie choćby okazję przypomnieć sobie legendarne starcia z 1997 roku: Chicago Bulls – Orlando Magic i Houston Rockets – Utah Jazz. Wyczyny Byków to klasa sama w sobie, jednak podkoszowa rywalizacja Hakeema Olajuwona i Karla Malone'a w drugim ze spotkań to najlepszy dowód na to, jak fantastycznie prezentowała się koszykówka lat 90. Jestem też niemal pewien, że na dźwięk słów "Hej, hej, tu NBA!" pana Szaranowicza niektórym z Was łezka zakręci się w oku.

Gwiazdorzy NBA brylowali nie tylko na parkietach – ikony najważniejszej ligi koszykarskiej świata mogliśmy oglądać także na wielkim ekranie. Powtórka Kosmicznego meczu z Michaelem Jordanem będzie po Ostatnim tańcu jak znalazł; na stronie vod.naekranie.pl sprawdzicie, które serwisy VOD Wam ją umożliwią. Na tym jednak nie koniec. Jeśli jesteście fanami LeBrona Jamesa, poszukajcie seansów filmu Wykolejona, jeśli zaś Shaqa, będzie to Czarodziej Kazaam. A przecież są jeszcze Ryzykanci z Dennisem Rodmanem, Conan Niszczyciel z Wiltem Chamberlainem, Czy leci z nami pilot? z Kareemem Abdul-Jabbarem czy Nieoszlifowane diamenty, w których istotną rolę odegrał Kevin Garnett. A może jednak będą to Magiczne buty, w którym to filmie mogliśmy oglądać całą plejadę gwiazd NBA, z Dirkiem Nowitzkim, Davidem Robinsonem i Vince'em Carterem na czele? Dość powiedzieć, że w tej ostatniej produkcji fabuła zawiązuje się po odnalezieniu butów Jordana...

W górę serca! – NBA wróci

Od 11 marca rozgrywki NBA są zawieszone z uwagi na pandemię koronawirusa. W ostatnich dniach coraz częściej można jednak napotkać głosy, że liga bardzo powoli, ale szykuje się do powrotu – zawodnicy znów mogą ćwiczyć w zamkniętych ośrodkach treningowych. W tej chwili nie jest jasne, kiedy drużyny ponownie zobaczymy na parkietach; powstał nawet plan, by dokończyć sezon w ogromnym centrum sportowym na Florydzie, gdzie zostaliby skoszarowani wszyscy koszykarze, trenerzy i inne niezbędne osoby. To dobry moment, aby nadrobić zaległości z obecnego sezonu; dość powiedzieć, że LeBron James prowadzi swoich Los Angeles Lakers po upragnione mistrzostwo, jednak jeszcze lepiej poczyna sobie Janis Andetokunmbo z Milwaukee Bucks, faworyt do tytułu MVP. W oczekiwaniu na powrót NBA serwis ESPN postanowił podzielić się swoją listą najlepszych koszykarzy w historii - to zestawienie wywołało w sieci lawinę komentarzy... Dlaczego? Spójrzcie sami choćby na miejsce Czarnej Mamby:

Najlepsi koszykarze w historii NBA wg ESPN: 20. Kevin Garnett

The Dream Team

W Ostatnim tańcu wątek reprezentacji USA z igrzysk olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku został co prawda poruszony, jednak kulisy funkcjonowania najlepszej drużyny w dziejach koszykówki są znacznie bardziej fascynujące. Doskonale oddaje to film dokumentalny The Dream Team z 2012 roku, który z jednej strony pokazuje niewyobrażalną sportową moc tej grupy zawodników, z drugiej zaś akcentuje, jak wielką rolę w świecie basketu odgrywają marzenia. Sporo tu Jordana, ale chyba jeszcze więcej jedynej w swoim rodzaju wizji ducha sportu – dla wszystkich fanów The Last Dance to z całą pewnością pozycja obowiązkowa.

Air Jordany

Buty Jego Powietrznej Wysokości w serialu Ostatni taniec zasłużyły na osobny wątek; nie ma się czemu dziwić, dziś ponownie są na tapecie. Ledwie kilka dni temu oryginalny model Air Jordan 1, w którym MJ grał w 1985 roku, został sprzedany na londyńskiej aukcji za, bagatela, 560 tys. dolarów. Posiadanie tego obuwia to jednak coś więcej niż podążanie za trendami mody – dla niektórych z nas to przecież przejaw stylu życia. W wyszukiwarkach da się zauważyć ogromny wzrost zainteresowania ich zakupem; może to więc dobry moment na to, aby w końcu je sobie sprezentować?

fot. Nike

Książka, której autorem jest Roland Lazenby, to bez dwóch zdań najlepsza pozycja o Jego Powietrznej Wysokości, którą przyjdzie Wam w życiu przeczytać. Biografia zupełnie wyczerpuje temat, odsłaniając przed czytelnikami kulisy kariery największego zawodnika wszech czasów. Twórca snuje opowieść o niepewnym siebie chłopaku z Północnej Karoliny, który z biegiem czasu stał się ikoną sportu i kultury jako takiej. Lazenby nie unika przy tym wątków kontrowersyjnych, patrząc na nie z przeróżnych perspektyw – walnie pomagają mu niezliczone rozmowy z rodziną i przyjaciółmi Jordana, które odbył przygotowując się do napisania swojego dzieła.

Źródło: SQN