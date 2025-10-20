Ostatnia rubież. Haley Bennett i Dominic Cooper opowiadają nam o serialu [VIDEO WYWIAD]

Ostatnia rubież to nowy serial sensacyjny od platformy Apple TV+, stworzony przez twórcę ogromnie popularnego serialu Czarna lista - Jona Bokenkampa.
W poprzednim wywiadzie przedstawiliśmy wam Jasona Clarke’a, który w tym serialu gra głównego bohatera, Franka Remnicka, przygotowującego się do przejścia na emeryturę. Teraz przyszedł czas na rozmowę z osobami, które nagle pojawiają się w życiu naszego bohatera, czyli Haley Bennett i Dominikiem Cooperem.
Aktorka wciela się w rolę agentki specjalnej, która ma pomagać Frankowi, przynajmniej tak nam się wydaje. Dominic z kolei gra postać odpowiedzialną za sprowokowanie całej sytuacji, od której zaczyna się serial.
Zresztą, posłuchajcie sami naszej rozmowy z aktorami.