Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Ostatnia rubież. Haley Bennett i Dominic Cooper opowiadają nam o serialu [VIDEO WYWIAD]

Z okazji premiery nowego serialu Ostatnia rubież na platformie Apple TV+ spotkaliśmy się z Haley Bennett i Dominikiem Cooperem​, grającymi główne roli w tej pełnej akcji produkcji.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  wywiad 
ostatnia rubież Haley Bennett Dominic Cooper
Haley Bennett i Dominic Cooper foto. naEKRANIE.pl
Reklama

Ostatnia rubież to nowy serial sensacyjny od platformy Apple TV+, stworzony przez twórcę ogromnie popularnego serialu Czarna lista - Jona Bokenkampa. 

W poprzednim wywiadzie przedstawiliśmy wam Jasona Clarke’a, który w tym serialu gra głównego bohatera, Franka Remnicka, przygotowującego się do przejścia na emeryturę. Teraz przyszedł czas na rozmowę z osobami, które nagle pojawiają się w życiu naszego bohatera, czyli Haley Bennett i Dominikiem Cooperem.

Aktorka wciela się w rolę agentki specjalnej, która ma pomagać Frankowi, przynajmniej tak nam się wydaje. Dominic z kolei gra postać odpowiedzialną za sprowokowanie całej sytuacji, od której zaczyna się serial.

Zresztą, posłuchajcie sami naszej rozmowy z aktorami.

Haley Bennett i Dominic Cooper – wywiad z aktorami

Ostatnia rubież – opis fabuły

Gdy samolot transportujący więźniów rozbija się w odległej dziczy na Alasce, uwalniając dziesiątki brutalnych przestępców, jedyny w regionie szeryf musi chronić miasteczko, któremu poprzysiągł służyć.

Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  wywiad 
ostatnia rubież Haley Bennett Dominic Cooper
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,1

2025
Ostatnia rubież
Ostatnia rubież Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Amazing Spider-Man
-

Emma Stone o powrocie Spider-Mana Andrew Garfielda. Aktor trzymał sekret do końca

2 Boston Blue
-

Pierwsze recenzje spin-offu Zaprzysiężonych. Jak krytycy ocenili nowy serial?

3 Tulsa King
-

3. sezon Tulsa King zakończy się z przytupem? Aktor zapowiada wielkie emocje

4 Tron: Ares
-

Tron: Ares to większa klapa niż przewidywano. Podana kwota strat poraża

5 Kasia Smutniak
-

Kasia Smutniak jako Maryja - burza w sieci. Polska prawica apeluje do Mela Gibsona

6 MONSTER HIGH® SKULLECTOR™ Alien Doll - lalka Obcy Monster High
-

Obcy - niesamowita lalka kolekcjonerska. Wyprzedała się jak świeże bułeczki

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e03

Simpsonowie

s19e03

Zaklinacze koni

s19e03

Detektyw Murdoch

s2025e202

Moda na sukces

s03e07

s16e03

Bob’s Burgers

s42e249

Ridiculousness

s42e250

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Q. Cząstka strachu

23

paź

Książka

Q. Cząstka strachu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

John Krasinski
John Krasinski

ur. 1979, kończy 46 lat

Gökberk Demirci
Gökberk Demirci

ur. 1989, kończy 36 lat

Viggo Mortensen
Viggo Mortensen

ur. 1958, kończy 67 lat

William Zabka
William Zabka

ur. 1965, kończy 60 lat

Dan Fogler
Dan Fogler

ur. 1976, kończy 49 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV