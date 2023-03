Player na weekend - interesujące premiery w gwiazdorskiej obsadzie. Jakie nowości obejrzysz w serwisie?

fot. materiały prasowe

Serwis Player co tydzień dodaje do swojej biblioteki nowe tytuły. Już 31 marca na platformę VOD trafią kolejne filmy, które warto obejrzeć. Na fanów komediodramatów czeka produkcja Był sobie chłopiec, w której w głównych rolach wystąpili: Hugh Grant, Nicholas Hoult, Toni Collette i Rachel Weisz. Z kolei miłośnicy kina niezależnego powinni zainteresować się produkcją 28 pokoi hotelowych. Serwis nie zapomniał o swoich najmłodszych widzach. Przygotował dla nich film animowany – Były sobie człowieki.

Sprawdźcie poniżej, jakie nowości będzie można obejrzeć w Playerze w nadchodzący weekend.

Player - premiery na weekend

Dwunastoletni Marcus Brewer mieszka ze swoją przygnębioną, samotną matką, Fioną Brewer. Chłopiec robi wszystko, co w jego mocy, aby uszczęśliwić kobietę, nawet jeśli wywołuje to jego smutek. W związku z tym zdaje sobie sprawę, że jest postrzegany jako inny niż większość dzieci. Rówieśnicy szydzą z niego, bo nieświadomie przy innych śpiewa i mówi do siebie samego. Tymczasem trzydziestoośmioletni Will Freeman jest obibokiem, który żyje wygodnie i nigdy w życiu nie musiał pracować. Odkrywa, że jednym z najłatwiejszych sposobów na randkowanie jest umawianie się z samotnymi matkami.

fot. Universal Pictures

Poznali się podczas jednej z podróży służbowych. Ona ma męża, on zaś dziewczynę. Niewinne spotkanie przeradza się w pełną namiętności noc. Jedną z wielu, które ich czekają. Każda inna i za każdym razem w innym hotelu. Jest tylko jedna zasada: dopóki nikt się nie zakocha, zabawa trwa.

fot. OneZero Productions

Przerażający, fantastyczny świat pojawiający się w nocnych koszmarach okazuje się prawdziwy. Arnold Schwarzenegger wciela się w rolę agenta dyktatorskiego rządu na Marsie, który odkrywa niecne zamiary swoich pracodawców. Jako że wiedza, którą posiada, jest zagrożeniem dla tyranów, poddają go procesowi totalnej zmiany tożsamości, kreując dla niego całkowicie nowe, ziemskie życie z nową żoną (Sharon Stone), nową pracą i... nowymi wspomnieniami. Pamięć jednak powoli powraca.

Źródło: materiały prasowe

Dwa miliony lat temu, tuż po obiedzie, młody małpolud o imieniu Edward spadł z drzewa, na którym od zawsze mieszkali wszyscy przedstawiciele jego gatunku. Upadając, złamał przednią łapę. Chcąc przeżyć, musiał nauczyć się chodzić na dwóch nogach, wymyślić ogień, narzędzia i... potrawkę z królika. Kiedy spotka Lucy, świat stanie na głowie, a człowieki pospadają z drzew.

fot. Pathé

T.S. Spivet (Kyle Catlett) mieszka na ranczu w Montanie wraz z matką (Helena Bonham Carter), zafascynowaną morfologią chrząszczy, ojcem – kowbojem (Callum Keith Rennie) i 14-letnią siostrą Gracie (Niamh Wilson), która marzy o zostaniu Miss Ameryki. T.S. jest 10-letnim geniuszem, którego pasją są kartografia i wynalazki. Pewnego dnia otrzymuje niespodziewany telefon z muzeum Smithsonian z informacją o tym, że został laureatem prestiżowej nagrody Baird za wynalezienie perpetuum mobile. Z tej okazji planowana jest uroczystość na jego cześć, na której on sam ma wygłosić mowę. T.S. wsiada więc potajemnie do pociągu towarowego, by dotrzeć do Waszyngtonu...