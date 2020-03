PlayStation 5 kontra Xbox Series X – wstępne porównanie konsol

Gdyby potencjał konsol kolejnej generacji oceniać po jakości prezentacji Sony i Microsoftu, Xbox Series X wygrałby w przedbiegach. Mike Cerny przez kilkadziesiąt minut przynudzał na livestreamie, skutecznie usypiając publiczność zgromadzoną przed ekranami, na przemian opowiadając o banałach i szczegółowej budowie podzespołów. A tak naprawdę nie wniósł zbyt wiele do rozmowy o możliwościach nowej konsoli. Tymczasem Microsoft wyłożył kawę na ławę i opublikował obszerny materiał opisujący korzyści, jakie wiążą się z przeskokiem na Xboxa Series X.

Jednak to nie wystąpienia wygrywają wojny platform, a jakość samych sprzętów. Co dziś wiemy o konsolach nowej generacji?

PlayStation 5 i Xbox Series X - wydajność

Zarówno projektanci Sony jak i Microsoftu postawili na współprace z AMD i wyposażyli swoje konsole w podzespoły z linii Zen 2, które w teorii będą w stanie poradzić sobie z przetwarzaniem obrazu 8K. Na papierze to Microsoftu będzie miał nieznaczną teoretyczną przewagę wydajnościową, jego konsola ma dysponować mocą obliczeniową rzędu 12 teraflopów, a sprzęt konkurencji zaoferuje moc rzędu 10,2 teraflopa. Każda z konsol będzie dysponowała także 16 GB pamięci RAM GDDR6.

Do tych liczb nie warto jednak przykładać zbyt dużego znaczenia, gdyż te wyliczenia mają znaczenie wyłącznie teoretyczne. W rzeczywistości może okazać się, że oba sprzęty będą generować grafikę o podobnej jakości.

PlayStation 5 i Xbox Series X – nośnik pamięci

Czas dysków HDD odchodzi w niepamięć. Sony i Microsoft przechodzą na zapisywanie danych na nośniku SSD, który drastycznie przyspieszy przetwarzanie danych, w tym m.in. wczytywanie lokacji. Temu aspektowi najwięcej miejsca poświęcił Mark Cerny, który szczegółowo omówił przewagę, jaką da wdrożenie nowego sposobu danych i jak wielkim przeskokiem technologicznym będzie dla branży konsol.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że PlayStation 4 przetwarza dane z prędkości 50-100 MB/s, a dzięki dyskowi SSD PlayStation 5 będzie przetwarzać je z prędkością 5,5 GB/s. Zastosowanie autorskiego nośnika da Sony zauważalną przewagę nad Xboxem Series X, który będzie pracował z przepustowością rzędu 2,4 GB/s. Dzięki temu przewaga w teoretycznej wydajności sprzętu Microsoftu może stopnieć. Choć nowy Xbox będzie dysponował większą mocą, to PlayStation 5 będzie w stanie szybciej przetwarzać informacje zapisane na dysku.

Z drugiej strony Microsoft zaoferuje nieco więcej przestrzeni na przechowywanie danych, kolejny Xbox zostanie wyposażony w nośnik o pojemności 1 TB. Sony wolało ograniczyć przestrzeń na dane do 825 GB, gdyż taka konstrukcja umożliwiła zauważalne zwiększenie przepustowości.

PlayStation 5 i Xbox Series X – obraz i dźwięk

Wyznacznikiem jakości nowej generacji konsol mają być gry odpalane w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Oba urządzenia umożliwią także generowanie obrazu przy 120 klatkach na sekundę, a flagową technologią, która ma zachęcić nas do wymiany sprzętu, będzie ray tracing.

Dzięki współpracy z AMD obie konsole prześledzą przebieg indywidualnych promieni świetlnych, a co za tym idzie, wygenerują realistyczne odblaski i załamania światła. Dotychczas do tej technologii dostęp mieli gracze pecetowi wyposażeni w karty Nvidii z linii RTX. Nowa generacja ma szansę upowszechnić tę technologię i sprawić, że trafi do szerokiego grona odbiorców.

Szerzej o zaletach ray tracingu pisaliśmy w artykule poświęconym kartom Nvidia RTX.

Technologia śledzenia promieni zostanie wykorzystana nie tylko do poprawy jakości grafiki. Obie firmy planują wykorzystać jej potencjał również do poprawy jakości ścieżki audio. Microsoft i Sony zaprojektowały konsole w taki sposób, aby twórcy gier byli w stanie precyzyjnie określać źródło pochodzenia dźwięku. A co za tym idzie – jego miejsce w przestrzeni brzmieniowej. W efekcie gracz będzie mógł lepiej zorientować się np. z której strony prowadzony jest ostrzał przez przeciwnika.

Konsole będą realizowały to zadanie w nieco odmienny sposób. Microsoft wykorzysta sprzętową akcelerację DirectX Raytracing, zaś Sony autorską technologię Tempest Engine. Jednak do czasu, aż nie usłyszymy obu konsol na żywo, ciężko będzie ocenić, która z nich lepiej poradzi sobie z tym wyzwaniem.

PlayStation 5 i Xbox Series X - gry

Niestety, Sony i Microsoft skąpią nam informacji o najważniejszym czynniku decydującym o sukcesie konsol kolejnej generacji – grach. Dotychczas nie mieliśmy okazji zobaczyć ani jednego porządnego materiału z rozgrywki na PlayStation 5 czy Xboksie Series X. Microsoft potwierdził na razie dwa tytuły na nową generację, Halo oraz Hellblade 2. Na PlayStation trafi m.in. Godfall i nowa gra od Bluepoint Studios, która może okazać się remakiem Demon’s Souls. Jednak na oficjalne potwierdzenie w sprawie tej drugiej gry trzeba jeszcze poczekać.

Ale nie oznacza to, że w dniu premiery zagramy wyłącznie w kilka tytułów, nic z tych rzeczy. Konsole zapewnią wsteczną kompatybilność. Xbox Series X odpali gry z Xboxa, Xboxa 360 oraz Xboxa One, zaś Sony potwierdziło, że PlayStation 5 będzie wstecznie kompatybilne z bieżącą generacją. Na razie nie wiadomo, czy pozwoli uruchomić gry z PSX-a, PS2 i PS3.

PlayStation 5 i Xbox Series X – wygląd

Microsoft już kilka miesięcy temu zaprezentował światu prostopadłościenną konsolę nowej generacji. Wiemy też, jak będzie wyglądał nowy, odświeżony kontroler. Firma postanowiła na zgrabny minimalizm i klasyczną czerń. Oto jak sprzęt prezentuje się w pełnej krasie:

Xbox Series X

Niestety, przypadku PlayStation 5 nie mamy dostępu do informacji o wyglądzie ani konsoli, ani pada. Do sieci wyciekły tylko zdjęcia modelu deweloperskiego, nic ponadto. Za to nowy DualShock nie powinien znacząco odstawać swoim wyglądem od poprzednika, Sony nie lubi zbytnio eksperymentować w tej materii.

PlayStation 5 i Xbox Series X – specyfikacja

Poniżej prezentujemy tabelę porównującą specyfikację obu konsol nowej generacji: