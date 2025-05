Rey, Anakin, Ahsoka i Baby Yoda. Tak Lucasfilm świętuje Dzień Gwiezdnych Wojen

Disney+

Dzień Gwiezdnych Wojen to nieoficjalne święto fanów Star Wars, które jest obchodzone 4 maja. W tym roku Lucasfilm postanowiło przyłączyć się do zabawy i opublikowało specjalny filmik, który celebruje bogatą historię franczyzy, od oryginalnej trylogii filmowej aż po nowe seriale, takie jak Mandalorian, Andor czy Obi-Wan Kenobi.

Wideo z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen

Wideo możecie zobaczyć poniżej:

Gwiezdne wojny: nadchodzące filmy

Niedawno na dużym ekranie mogliśmy zobaczyć ponownie Star Wars: Zemstę Sithów z okazji 20. rocznicy. Wydarzenie wygenerowało duże zainteresowanie i widowisko poradziło sobie całkiem nieźle w box office. Jeśli chodzi o nowości, Shawn Levy, znany z Deadpool & Wolverine, pracuje nad kinowym filmem Star Wars: Starfighter. Poza tym Sharmeen Obaid-Chinoy tworzy produkcję poświęconą Rey, a James Mangold przygotowuje dla fanów tytuł o roboczej nazwie Dawn of the Jedi. Wygląda więc na to, że miłośnicy Star Wars mają na co czekać.

