Polsat Box Go z bogatą ofertą treści dla dzieci. Filmy z MFF Młode Horyzonty 2024 dostępne w serwisie

11. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty, która odbyła się w Warszawie, Wrocławiu i 18 innych polskich miastach, dobiegła końca. Nie udało Wam się dotrzeć na to wydarzenie? Nic nie szkodzi – w ofercie Polsat Box Go znajdziecie całe mnóstwo wartościowych produkcji przeznaczonych dla odbiorców w każdym wieku. Polsat Box Go jest patronem MFF Młode Horyzonty 2024.

By obejrzeć produkcje, które święciły triumfy podczas 11. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty, trzeba mieć pakiet Premium w usłudze Polsat Box Go. Miesięczna opłata za niego wynosi 30 zł, co jest bardzo korzystne, gdy weźmie się pod uwagę oferty innych platform streamingowych. Pakiet Premium można także wykupić z dostępem do Disney+. Kosztuje wówczas 50 zł miesięcznie. Dzięki temu będziecie mogli obejrzeć największe kinowe hity oraz seriale, które podbiły ramówkę. Polecamy między innymi produkcję To zawsze Agatha!

W ofercie Polsat Box Go czekają na Was produkcje przeznaczone dla każdej grupy odbiorców. Wiele dobroci znajdą tu rodzice, szukający ciekawych tytułów dla swoich pociech, a także młodzi widzowie, wkraczający w okres dojrzewania.

Polsat Box Go – kanały dla dzieci programy i bajki

Polsat Box Go oferuje tematyczne kanały, materiały VOD, programy i bajki dla dzieci. Wśród 15 kanałów dziecięcych, jakie można oglądać w Polsat Box Go znalazły się m.in.4FunKids, NickJR, NickToons, Disney Channel, Polsat JimJam, CBeebies, Da Vinci i inne.

Znalazła się tu m.in. kultowa seria, którą każdy z Was na pewno dobrze pamięta! Chodzi o cykl Było sobie... A konkretnie:

Był sobie człowiek;

Był sobie kosmos;

Było sobie życie;

Byli sobie podróżnicy;

Byli sobie wynalazcy;

Była sobie Ziemia.

Znajdzie się tam również cykl Księżniczka łabędzi i następujące części:

Księżniczka Łabędzi;

Księżniczka Łabędzi: Na dłużej niż na zawsze;

Księżniczka Łabędzi: Tajemnica zamku;

Księżniczka Łabędzi: Skarb czarnoksiężnika;

Księżniczka Łabędzi: Bajkowy początek;

Księżniczka Łabędzi i piraci;

Księżniczka Łabędzi i Królestwo Muzyki;

Księżniczka Łabędzi: Królewski szpieg;

Księżniczka Łabędzi: Rodzina królewska;

Księżniczka Łabędzi i Królewska tajemnica;

Księżniczka Łabędzi i Niezwykła Gwiazdka;

Księżniczka Łabędzi: Królewskie zaślubiny.

Nastolatkowie również znajdą dla siebie wiele wartościowych produkcji. Wśród nich można wymienić:

Ayla i los Mirror;

Avatar: Legenda Aanga;

Legenda Korry;

Grzmotomocni;

100 rzeczy do przeżycia przed liceum.

Niedługo będzie miała miejsce premiera największego animowanego hitu tego roku, czyli W głowie się nie mieści 2. Produkcja Pixara nie tylko weszła do dziesiątki najlepiej zarabiających filmów w historii kina, ale też otrzymała świetne recenzje od krytyków i publiczności. Dzięki Polsat Box Go będzie można raz jeszcze obejrzeć kontynuację historii Riley lub przeżyć ją po raz pierwszy w komfortowych, domowych warunkach.

Polsat Box Go – MFF Młode Horyzonty

Chociaż tegoroczna edycja MFF Młode Horyzonty dobiegła końca, festiwalowe produkcje będzie można obejrzeć w domowym zaciszu. Co znajdziecie w ofercie pakietu Premium od Polsat Box Go?

Filionek Bezogonek

Kotek Filonek wyrusza na niebezpieczną przygodę i poznaje kolorowe postacie.

Mirai

Pojawienie się młodszego rodzeństwa wywraca do góry nogami życie Kuna, który nie kryje swojej zazdrości i wściekłości. Niespodziewanie odkrywa, że ogród obok domu umożliwia podróże w czasie i spotkania z krewnymi z przeszłości lub przyszłości. Pozwala to chłopcu na niezwykłą przygodę, w czasie której Kun lepiej poznaje dzieje własnej rodziny. Obserwuje dziadka, którego pasją były motocykle, mamę, która – zupełnie tak jak on – wcale nie sprzątała po sobie zabawek, oraz swoją nastoletnią siostrę. Dzięki temu powoli uczy się empatii, równowagi oraz wrażliwości na innych.

Jak ocalić smoka

W spokojnym miasteczku w Norwegii trwają przygotowania do świąt. Za oknem pada śnieg, w domach błyszczą światełka choinkowe, a niebo przecina latający smok. Zaraz, smok?

Jakub, Mimmi i gadające psy

10-letni Jakub przyjeżdża na tydzień na przedmieścia Rygi, gdzie zatrzymuje się u kuzynki Mimmi. Dziewczynka z niechęcią wprowadza go w swój świat. Wkrótce jednak chłopiec zawiera niezwykłą znajomość z… gangiem gadających psów. Pewnego dnia jeden ze zwierzaków zostaje porwany, a ukochany park Mimmi przejmuje inwestor. Dzieci i psy podejmują wspólną walkę, by ocalić ulubione miejsce i czworonoga.

Operacja człowiek w czerni

Tiril i Olivier to para młodych detektywów. Wraz z wiernym psim przyjacielem, Ocho, rozwiążą każdą zagadkę. Pewnego dnia przyjaciele natrafiają na tajemnicze dziury w ziemi, Coś, co wydaje się zagrożeniem dla rowerzystów, w rzeczywistości jest początkiem bardziej skomplikowanej sprawy. Po okolicy grasuje tajemniczy Człowiek w Czerni, który poszukuje skarbu. Młodzi detektywi zaczynają śledztwo, które sięga do historii miasteczka i jego mieszkańców. Czego szuka zamaskowany złoczyńca? Czy znalezienie mapy z przeszłości pozwoli na przełom w sprawie? Czy prawda ujrzy światło dzienne?

Do tego również:

Belle;

Marona – psia opowieść;

Solan i Ludwik - Misja Księżyc;

Wszyscy za jednego;

Binti;

Łowcy czarownic.

Inne wartościowe produkcje dla młodych, które pojawiły się w poprzednich edycjach MFF Młode Horyzonty, to między innymi:

Szybcy i śnieżni;

Pamiętniki Tatusia Muminka;

Yakari i wielka podróż;

Moje życie to cyrk;

Drogi Panie Dyktatorze;

Gwiazdka Klary Mu;

Dziki Zachód Calamity Jane;

Szczęściara;

Biuro detektywistyczne Lessego i Mai. Rabuś z pociągu;

Biuro detektywistyczne Lessego i Mai. Pierwsza Tajemnica;

Nic bez nas;

Lada Dzień;

Halvdan - prawie wiking;

Kapitan Morten i Królowa Pająków

Jestem William;

Operacja Mumia;

Fritzi - przyjaźń bez granic;

Ella Bella Bingo;

Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię;

Podróż Księcia.

Na VOD można znaleźć natomiast produkcje:

Basia;

Basia 2;

Basia 3;

Pettson i Findus - najlepsza gwiazdka;

Pettson i Findus - wielka wyprowadzka (również dostępne w pakiecie);

Chłopiec i czapla.

