Młode Horyzonty 2024 – ostatni weekend festiwalu w wersji stacjonarnej. Sprawdźcie repertuar!

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młode Horyzonty to kolejna odsłona największego wydarzenia dla młodych i dorastających widzów, która odbędzie się w formule hybrydowej. Filmy z festiwalowego repertuaru są wyświetlane od 28 września do 6 października w kinach w Warszawie, Wrocławiu i 18 innych polskich miastach, a od 10 do 27 października na stronie https://festiwal.mlodehoryzonty.pl, gdzie znajduje się szczegółowy program wydarzenia.

W programie 11. edycji MFF Młode Horyzonty znajduje się 15 zróżnicowanych tematycznie i gatunkowo sekcji z aż 172 filmami aktorskimi, animowanymi i dokumentalnymi. Całe wydarzenie zwieńczy uroczysta gala wręczenia nagród wraz z seansem Młody Sherlock Holmes (6–∞; reż. Buster Keaton; Stany Zjednoczone 1924) z muzyką na żywo.

Miasta, w których odbywa się festiwal Młode Horyzonty

Seanse w ramach festiwalu Młode Horyzonty odbywają się w Warszawie (główna lokalizacja), Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Częstochowie, Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gliwicach, Katowicach, Koninie, Krakowie, Lublinie, Niepołomicach, Opolu, Poznaniu, Słupsku, Toruniu, Wągrowcu i Zduńskiej Woli.

MFF Młode Horyzonty - filmy konkursowe

W ramach Konkursu głównego widzowie mają okazję oglądać najciekawsze rodzime oraz międzynarodowe tytuły, spośród których zarówno jury, jak i publiczność wybiorą najlepszy film. Oto filmy w Konkursie głównym:

Magiczna Gwiazdka zwierzaków

Felek i Tola ratują las

Smok Diplodok

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai: Licz do czterech

Fantastyczny Angelo

Królestwo Kensuke

Za duży na bajki 2

Ben nie ma lekko

Jippie No More!

fot. materiały prasowe // Smok Diplodok

Jurorzy ocenią również tytuły w Konkursie dokumentów i Konkursie filmowych odkryć. W tym ostatnim po raz kolejny głos zabierze także jury złożone z młodych miłośników filmu.

Produkcje w Konkursie filmowych odkryć:

Dzicy

Poprzez skały i chmury

Flow

Milczenie Julie

Normal

fot. materiały prasowe // "Normal"

Filmy w Konkursie dokumentów:

Roco i Noi - zestaw

Pomiędzy innymi - zestaw

Moja siosta - zestaw

Świnia Nelson

Zły Enzo

Echo

Teraz

Uchwyt

Roco i Noi

Pomiędzy innymi

Moja siostra

fot. materiały prasowe // "Roco i Noi"

Ponadto w ramach festiwalu młodzi widzowie mogą oglądać wybrane filmy z sekcji:

Królestwo anime

Focus na Koreę Południową

Między fiordami – filmy z Norwegii

Z nosem w książkach

Na sportowo

Gra w zielone

Kotki czy pieski

Krótkie historie

Coming of age

Nasza klasyka

Festiwalowi ulubieńcy

Nowe Horyzonty

fot. Toho Animation // "Twoje imię" (sekcja: Królestwo anime)

Podczas 11. MFF Młode Horyzonty są dostępne pokazy przyjazne sensorycznie.

MFF Młode Horyzonty - TOP12 filmów wartych obejrzenia

Poniżej prezentujemy wybrane przez redakcję 12 filmów wartych obejrzenia podczas MFF Młode Horyzonty. W naszych propozycjach znajdują się produkcje z Konkursu głównego, Konkursu dokumentów i Konkursu filmowych odkryć, a także tytuły z wybranych sekcji. W nawiasach podaliśmy również informacje o przedziale wiekowym filmów oraz które z nich zostaną zaprezentowane premierowo podczas wydarzenia.

Konkurs główny: Smok Diplodok (premiera, 6-12 lat) - głośna, wyczekiwana, zrealizowana z ogromnym rozmachem produkcja, inspirowana komiksami legendarnego Tadeusza Baranowskiego. Żądny przygód Diplodok marzy, by życie nabrało odrobiny koloru. Na rodzinnym bagnie jest szaro i wieje nudą. Kiedy spokojne życie przerywa pojawienie się tajemniczej mgły, Diplodok wyrusza w niezapomnianą podróż, by odnaleźć zaginioną rodzinę i przywrócić utracony porządek. Zwiedza magiczne miejsca, spotyka osobliwe stwory i poznaje niebywałych mieszkańców najdziwniejszych światów. Razem z niezdarnym czarodziejem Hokusem Pokusem, zakręconym Profesorkiem Nerwosolkiem i bystrą pilotką Entomologią odkryją wielki sekret.

Atrakcje towarzyszące festiwalowi

Podczas festiwalu zaproszeni artyści i edukatorzy prowadzą zajęcia kreatywne, podczas których uczestnicy będą projektować plakaty filmowe, rysować komiksy, tworzyć animację, budować festiwalową rzeźbę. Repertuar został uzupełniony o spotkania z twórcami filmów i aktorami czy wstępy do filmów przygotowane przez filmoznawców, psychologów i dziennikarzy.

Na wielbicieli nowinek technologicznych czeka cyfrowy plac zabaw MediaLab, który pozwoli poznać bliżej świat filmu, gier i wirtualnej rzeczywistości. Wśród atrakcji znajduje się kontrolowana oddechem gra VR czy interaktywna instalacja do tworzenia animacji. W tym roku MediaLab na miejsce w warszawskim Nowym Teatrze i potrwa od 18 września do 6 października.

Projekcje filmów z sekcji Nowe Horyzonty są opatrzone cyklem dyskusji przygotowanych we współpracy z partnerem – Newsweek Psychologia Nastolatka. 4 października o godz. 20.00 w Kinotece po filmie Jak zostałam perliczką odbędzie się spotkanie z psycholożką Joanną Flis (autorką podcastu Madame Monday, a także książek: Współuzależnieni, Co ze mną nie tak? oraz Madame Monday – po dorosłemu).

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie https://festiwal.mlodehoryzonty.pl. Na stronie można również kupić karnety festiwalowe oraz pojedyncze bilety na seanse.