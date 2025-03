foto. materiały prasowe

Komedia w reżyserii Mariusza Kuczewskiego (Listy do M. 3, Dawid i Elfy, Nie cudzołóż i nie kradnij) zatytułowana Dalej jazda! okazała się frekwencyjnym hitem. Sprzedano na niego prawie 500 tysięcy biletów, co jest bardzo solidnym wynikiem jak na polską produkcję. Duża w tym zasługa wspaniałej obsady z Marianem Opanią i Wiktorem Zborowskim na czele.

Dalej jazda online – gdzie obejrzeć?

Film Dalej jazda! można oglądać w ramach abonamentu na platformie Amazon Prime Video. Co jest o tyle ciekawe, że jeszcze miesiąc temu można było go znaleźć w repertuarach kin w całej Polsce.

Dalej jazda – o czym jest film?

Pełna humoru i wzruszeń historia rodziny, za którą czasem trudno nadążyć, ale bardzo łatwo ją pokochać. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy seniorzy – Ela i Józiek – postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska. Jednak troskliwy syn Andrzej ani myśli puścić rodziców w świat. Przebojowi staruszkowie kradną więc kultową nyskę z jego komisu i ruszają, by spełnić marzenia. Elżbieta i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, zmieni nie tylko ich, ale zbliży całą rodzinę Gugulaków.