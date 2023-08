Takiego ducha można spotkać w Polsce! AI prezentuje kraje jako mroczne istoty z horrorów

Fun with A.I/Midjourney

Zabawy z Midjourney ciąg dalszy. Twórcy, korzystający z dobrodziejstw sztucznej inteligencji nie przestają zadziwiać. Wielu z nich szczególnie upodobało sobie popkulturę, którą ogrywają w zadziwiających konfiguracjach. Poniżej prezentujemy właśnie takie kreacje. Cykl "kraje jako..." cieszy się u nas wielką popularnością, dlatego też przedstawiamy kolejny pomysł z tego cyklu. Tym razem na widelcu twórców znalazły się horrory, a konkretniej duchy. Jak wyglądałyby zmory z poszczególnych państw? Tradycyjnie, przy kreacji danych abominacji wzięto pod uwagę elementy charakterystyczne dla danej kultury. Tak jest również w przypadku Polski, choć na pierwszy rzut oka trudno to zauważyć. Zapraszamy do zapoznania się z galerią. Dajcie znać w komentarzach, który duch przestraszył Was najbardziej!

Sztuczna inteligencja - kraje jako duchy

Chorwacja

