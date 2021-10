Powrót do przyszłości - ciekawostki. Pojazdy na Coca-Colę i problemy ze scenariuszem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Universal Pictures

Powrót do przyszłości to kultowy film z 1985 roku, który porusza bardzo popularną dzisiaj w widowiskach sci fi konwencję podróży w czasie. Bohaterami produkcji są nastolatek Marty McFly oraz jego przyjaciel, doktor Emmett Brown. Pewnego dnia Doc informuje Marty'ego, że wynalazł wehikuł czasu. W tym celu przerobił samochód DeLorean, który jest napędzany plutonem, skradzionym przez naukowca Libijczykom.

W czasie testowania wehikułu Brown zostaje śmiertelnie zraniony przez terrorystów, a Marty przenosi się do 1955 roku. Tam spotyka młodsze wersje swoich rodziców. Okazuje się, że przez swoje działanie może nie doprowadzić do ich spotkania i zakochania, a w ten sposób nigdy się nie urodzi.

Powrót do przyszłości - ciekawostki. Jakie zmiany chciał wprowadzić szef Universal Studios?

Scenariusz filmu był odrzucany aż 44 razy, zanim w końcu go zatwierdzono.

Powrót do przyszłości - obsada i box office

W obsadzie znaleźli się między innymi Michael J. Fox. Christopher Lloyd, Crispin Glover, Lea Thompson, James Tolkan i Thomas F. Wilson. Obraz zarobił na całym świecie ponad 388 mln dolarów.

Powrót do przyszłości będzie emitowany na kanale SCI-FI 4 października 0 18:30. Powrót do przyszłości natomiast 5 października o 18:40, a Powrót do przyszłości 3 już 6 października o 18:30.