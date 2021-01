Program TV na weekend 15-17.01: Podziemny krąg, Władca Pierścieni: Dwie wieże, Richard Jewell

fot. materiały prasowe

Seriale:

PIĄTEK:

Prezydent z kreskówki – sez. 3, odc. 17

21:30

HBO3

Fabuła serialu skupia się na perypetiach prezydenta USA Donalda Trumpa, jego doradców oraz rodziny.

Ostatniej nocy... – sez. 1, odc. 3 - 20:45 (CANAL+ Premium)

Pokonani – sez. 1, odc. 3 - 21:00 (CANAL+ Premium)

Ramy – sez. 2, odc. 7 – 22:00 (HBO3)

Gomorra – sez. 3, odc. 6 – 23:25 (TVP Kultura)

SOBOTA:

Asy wywiadu – sez. 1, odc. 3 – 4

20:25

FOX Comedy

Serial przeniesie nas do brytyjskiego miasta Cheltenham, a dokładniej do gmachu Centrali Łączności Rządowej opisywanej jako mizerniejszej i sztywniackiej oraz bardziej biurokratycznej wersji MI5 i MI6. David Schwimmer gra tu żądnego władzy agenta NSA, który dołącza do zespołu do spraw walki z cyberprzestępczością. Jego pojawienie się w nowym oddziale oznacza jedynie problemy.

Hiszpańska księżniczka – sez. 2, odc. 5 – 19:00 (HBO3)

Wojownik – sez. 2, odc. 10 – 20:00 (Cinemax)

Bob kocha Abisholę – sez. 1, odc. 5 – 6 - 20:00 (Comedy Central)

Mogę cię zniszczyć – sez. 1, odc. 1 – 12 – 20:00 (HBO3)

NIEDZIELA:

Prawnik – sez. 2, odc. 3 – 4

20:10

ale kino+

Frank Nordling (Alexander Karim ) jest młodym prawnikiem. Jego życie zmienia się, gdy poznaje prawdę na temat śmierci swoich rodziców. Będąc dzieckiem, wraz z siostrą Sarą (Malin Buska), widział, jak zginęli w wyniku eksplozji samochodu. Pewnego dnia Frank dowiaduje się, że za śmierć rodziców odpowiada jeden z bossów przestępczego podziemia w Kopenhadze, Thomas Waldman (Thomas Bo Larsen). Od tej chwili jego głównym celem jest zemsta. Postanawia przeniknąć do organizacji Waldmana i stać się jego osobistym prawnikiem.

Bob kocha Abisholę – sez. 1, odc. 7 – 8 – 20:00 (Comedy Central)

Osiecka – sez. 1, odc. 9 – 20:15 (TVP1)

Cztery wesela i pogrzeb – sez. 1, odc. 3 - 21:00 (HBO3)

30 srebrników – odc. 8 (ost.) - 21:50 (HBO3)

Syn marnotrawny – sez. 1, odc. 19 – 23:55 (FOX)