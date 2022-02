Program TV na weekend 18-20.02: Cry Macho, Ronin, Pokój

W ten weekend warto obejrzeć premiery telewizyjne filmów takich jak Cry Macho i Wszyscy święci New Jersey. Na uwagę zasługują filmy Skazani na Shawshank, Lot, Pokój i Ronin. Ponadto z nowym odcinkiem finałowego sezonu powraca The Walking Dead. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?