Laureatka Oscara mogła zagrać w Star Wars. Odmówiła

Źródła Variety donoszą, że Mikey Madison (Anora) otrzymała propozycję zagrania w niezatytułowanym filmie Star Wars, za którego reżyserię odpowiada Shawn Levy (Deadpool & Wolverine). Rozmowy jednak zostały zakończone - aktorka odrzuciła ofertę.

Jak ogłaszano wcześniej, projekt ma mieć Ryana Goslinga w roli głównej. Scenariusz zostanie napisany przez Jonathana Troppera, a film będzie koprodukcją firm 21 Laps oraz Lucasfilm. Szczegóły fabularne wciąż pozostają tajemnicą, jednak wiadomo, że nie będzie on powiązany z sagą Skywalkerów.

Mikey Madison - filmografia

26-letnia Mikey Madison zasłynęła ze swoich ról w serialu Better Things oraz filmie Quentina Tarantino Pewnego razu w... Hollywood. Została również doceniona przez widzów za zabójczą rolę w Krzyku 5. Przełomem w jej karierze okazała się jednak Anora w reżyserii Seana Bakera - był to pierwszy film, do którego nie musiała uczestniczyć w castingu. Za tytułową rolę otrzymała swojego pierwszego Oscara.