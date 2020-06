Program TV na weekend 19-21.06: Midsommar. W biały dzień, Grzeczni chłopcy i inne

materiały prasowe

Seriale:

PIĄTEK:

Mrs. America – sez. 1, odc. 8

21:10

HBO

W Stanach Zjednoczonych nadchodzi czas zmian. Feministki drugiej fali, a wśród nich Gloria Stein (Rose Byrne), Betty Friedan (Tracey Ullman), Shirley Chisholm (Uzo Aduba), Bella Abzug (Margo Martindale) oraz Jill Ruckelshaus (Elizabeth Banks), walczą o wprowadzenie poprawki do konstytucji. Postulują o równe prawa dla każdego obywatela niezależnie od jego płci. Jednak nie wszystkim kobietom podoba się ten pomysł. Phyllis Schlafly (Cate Blanchett), przewodnicząca konserwatywnego środowiska, zamierza nie dopuścić do zmian. Serial przedstawiający prawdziwą historię konfliktu lat. 70., który zapoczątkował utworzenie organizacji Moral Majority.

SOBOTA:

Bankowa gra – sez. 2, odc. 1

19:10

HBO3

Bohaterką serialu jest Jana, która konfrontuje się z bezlitosnymi machinacjami świata finansów. Jej praca jest naznaczona egotyzmem, presją sukcesu i agresję. Kobieta wkrótce musi zdecydować, ile jest w stanie zrobić dla kariery.

NIEDZIELA:

Perry Mason – odc. 1

3:00 (poniedziałek)

HBO

Los Angeles, rok 1931. Dochodzi do porwania rocznego chłopca, Charliego. Jego rodzice, Matthew i Emily Dodsonowie, otrzymują żądanie okupu - wynosi aż sto tysięcy dolarów. Adwokat E.B. Jonathan angażuje do sprawy prywatnego detektywa, Perry'ego Masona. Śledczy razem ze swoim asystentem Pete'em Stricklandem kierują swe kroki do milionera Hermana Baggerly'ego. Mężczyzna ten należy do rady kościoła, do którego uczęszczają rodzice uprowadzonego dziecka. Detektyw próbuje dowiedzieć się, z jakiego powodu przestępcy ustalili tak wysoką sumę, chociaż rodzina chłopca nie jest majętna.

