Until Dawn nigdy nie miał być wierną adaptacją. Reżyser widzi ją jako sequel

Portal ScreenRant przeprowadził wywiad z reżyserem Davidem F. Sandbergiem i scenarzystą Garym Daubermanem w związku z nowym slasherem Until Dawn. Tak, ten tytuł nie jest przypadkowy - film nawiązuje do popularnej gry wideo od PlayStation. Przy pierwszych recenzjach wspominaliśmy jednak, że powiązań z materiałem źródłowym jest rzekomo niewiele. Twórca wyjaśnił to tym, że film w zasadzie nigdy nie miał wiernie odtwarzać wydarzeń z gry.

Until Dawn to nie adaptacja, lecz...

Ponieważ gra Until Dawn zasadniczo opiera się na dokonywaniu wyborów, dzięki którym członkowie grupy przyjaciół mogą zginąć bądź przeżyć, odtworzenie tego w formacie filmowym byłoby trudne, a może i nawet niemożliwe. Dlatego David F. Sandberg zmienił podejście do filmu, postrzegając go jako sequel osadzony w tym samym świecie.

- Jako kolejny rozdział w większym uniwersum, otrzymasz więcej Until Dawn, a nie to samo Until Dawn, co mnie ekscytowało - zwłaszcza, że gra jest takim listem miłosnym do horroru, a my musimy napisać taki list za pomocą filmu i wszystkich tych różnych gatunków.

Film jest już dostępny w kinach.

