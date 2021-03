Program TV na weekend 26-28.03: To, Życie za życie, Klangor, Droga powrotna

fot. Warner Bros.

Seriale:

PIĄTEK:

Klangor – sez. 1, odc. 1

21:00

CANAL+ Premium

Pracujący w zakładzie karnym psycholog Rafał Wejman odmawia osadzonemu Emilowi Knapikowi przeniesienia do innej celi. Niebawem współwięźniowie mężczyzny umierają po zażyciu dopalaczy, a on sam trafia do szpitala, skąd udaje mu się uciec. Tymczasem Rafał wraz z córkami planuje odwiedzić żonę, Magdę, która pracuje w Niemczech. Hania nie chce mu towarzyszyć.

Zobacz także:

Gwiazda szeryfa – sez. 3, odc. 3 - 20:10 (HBO)

Pisarze. Serial na krótko – sez. 2, odc. 5 - 20:45 (CANAL+ Premium)

Barry – sez. 2, odc. 1 - 21:30 (HBO3)

Gomorra – sez. 4, odc. 4 – 23:30 (TVP Kultura)

SOBOTA:

Romulus - sez. 1, odc. 1 – 10

20:00

HBO3

VIII p.n.e. Królestwo Alby mierzy się z suszą. Odprawione obrzędy nie pozostawiają wątpliwości, że bogowie mszczą się na władcy Trzydziestu Plemion i dlatego nie zsyłają deszczu. Numitor musi opuścić więc swoje ziemie. Następcami tronu są dwaj bracia, Enitos oraz Jemos. Niewolnik Wiros bierze udział w rytuale inicjacyjnym w lesie. Półroczny obóz ma na celu zahartować młodych chłopców z plemienia Velii. Na czele grupy staje silny i autorytatywny Gneusz. To on decyduje o życiu obozowym, a jednocześnie jest w stanie zapewnić grupie przetrwanie. Tymczasem westalka Ilia ukrywa przed wszystkimi pewną tajemnicę, która nie może wyjść na jaw.

Zobacz więcej:

Magicy – sez. 5, odc. 7 - 20:00 (HBO3)

Six – sez. 2, odc. 2 - 20:00 (Cinemax)

Kowalscy kontra Kowalscy – sez. 1, odc. 7 – 8 - 20:05 (Polsat)

Piękni i bezrobotni – sez. 1, odc. 7 - 8 - 21:05 (Polsat)

Ostatniej nocy... – sez. 1, odc. 1 – 8 – 21:35 (CANAL+ Seriale)

NIEDZIELA:

Cormoran Strike: Zabójcza biel – odc. 4 (ost.)

20:10

HBO

Robin zamierza rozpocząć życie od nowa. Razem ze Stikiem pociesza też pogrążonego w żałobie ojca. W związku z tą sprawą przesłuchują kolejne osoby i ściśle współpracują z policją. Chcą odnaleźć tajemniczego wspólnika szantażysty. Kiedy wizyta w wiejskiej posiadłości niemal kończy się katastrofą, Robin decyduje się opowiedzieć Strike'owi o swoich problemach. Ich relacja staje się znowu taka jak dawniej. Gdy policja zatrzymuje podejrzanego, Strike uświadamia sobie, kto naprawdę stoi za zabójstwem. Tymczasem Robin nieświadomie naraża się na wielkie niebezpieczeństwo. Stike może nie zdążyć ją uratować.

Zobacz także:

Purpurowe rzeki - sez. 2, odc. 4 – 20:10 (ale kino+)

Wampiry: Dziedzictwo – sez. 3, odc. 3 - 21:00 (HBO3)

Singapurskie kleszcze – sez. 1, odc. 4 - 21:30 (Epic Drama)

Bob's Burgers – sez. 11, odc. 3 – 4 - 23:00 (FOX Comedy)

The Walking Dead – sez. 10, odc. 21 – 3:30 (poniedziałek) FOX