Program TV na weekend 27-29.08: Jestem Bogiem, Ja, robot, Goło i wesoło

fot. Relativity Media // Virgin Produced

Seriale:

PIĄTEK:

Połączenie oczekujące – odc. 1

20:45

CANAL+ Premium

Calls to serial w całości oparty na... 12-minutowych rozmowach telefonicznych. W każdym odcinku słyszymy inną rozmowę, w której twisty są w stanie wywołać emocje i przerażenie. To tylko pozornie życiowe sytuacje, z którymi borykają się bohaterowie.

Zobacz także:

Szpital New Amsterdam – sez. 1, odc. 11 – 19:15 (FOX)

Snowfall – sez. 4, odc. 8 – 20:10 (HBO)

Paris Police 1900 – sez. 1, odc. 3 – 21:00 (CANAL+ Premium)

Dave – sez. 2, odc. 8 – 21:30 (HBO3)

SOBOTA:

Mayans M.C. - sez. 3, odc. 1 – 10

20:00

HBO3

Trzecia już seria perypetii Ezekiela Reyesa, który wychodzi z więzienia i dołącza do gangu motocyklowego Mayans M.C. Musi stworzyć sobie nową tożsamość w mieście, w którym uważano go za cudownego chłopaka mogącego spełnić swój amerykański sen. Kontynuacja popularnego i nagradzanego serialu 'Synowie Anarchii'.

NIEDZIELA:

The Walking Dead – sez. 11, odc. 2

3:30 (poniedziałek)

FOX

Grupa odkrywa, że jeden z jej członków nie dotarł do bezpiecznego miejsca w wagonie metra. W otoczeniu szwendaczy powrót do tunelu jest pewną śmiercią. Oczy wszystkich skierowane są na Negana, który zmienił zasady przetrwania. Już nie mówi: "nikogo nie pozostawiamy w tyle". Nowe motto brzmi: "idziemy dalej". Bohaterowie mają mało amunicji i sił, a muszą przygotować się do spotkania ze szwendaczami, którzy odnaleźli drogę do wnętrza pociągu. Tymczasem Daryl – podczas poszukiwania Psa – znajduje więcej, niż oczekiwał. Yumiko na posterunku Wspólnoty sprzeciwia się procesowi, który zagraża przyszłości jej, a także Eugene'a, Ezekiela i Księżniczki.

Zobacz także:

Witamy na odludziu – odc. 7 – 21:55 (HBO3)

Płacz – sez. 1, odc. 3 – 4 – 20:10 (ale kino+)