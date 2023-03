RANKING: Najlepsi serialowi złoczyńcy wszech czasów. Kochamy ich nienawidzić

Fot. Materiały prasowe

Na małym ekranie wystąpiło wielu wybitnych antagonistów i nasza redakcja postanowiła wybrać najwybitniejszych z nich. Po długich i skrupulatnych poszukiwaniach wybraliśmy aż siedemdziesięciu pretendentów do miana najlepszego serialowego złoczyńcy. Zobaczcie sami, kto pokonał innych łotrów i zajął 1. miejsce.

Czym się kierowaliśmy? Przede wszystkim najlepszy złoczyńca to taki, o którym szybko nie zapomnimy. Niezależnie od tego czy był na ekranie kilka minut, czy sezonów. Czy jego diabelski plan się udał, czy poniósł porażkę. Czy mowa o królu z Gry o Tron, czy knującej bogaczce z Dynastii. Czy to karykaturalny Heinz Dundersztyc z Fineasza i Ferba, czy mrożący krew w żyłach Killer Bob z Miasteczka Twin Peaks. Nasi kandydaci odcisnęli trwałe piętno na popkulturze i kochaliśmy ich nienawidzić.

Warto wspomnieć, że w naszych zawodach postanowiliśmy nie dyskryminować animowanych łotrów, takich jak Jokera z Batmana, Szkieletora z He Mana i Władców Wszechświata, a także Chrisa McLeana z Wyspy Totalnej Porażki. Nie dajcie się zwieść: choć ostatni z nich wydaje się zwykłym prowadzącym telewizyjnego teleturnieju, to przez wiele sezonów z zimną krwią torturował nastolatki na wizji, a przed najgorszym powstrzymywali go tylko prawnicy!

Bardzo staraliśmy się też, by na naszej liście byli zarówno złoczyńcy z klasyków, takich jak Buffy: Postrach wampirów czy Star Trek: Następne pokolenie, jak i nowicjusze sprzed kilku lat, na przykład Zmrocz z serialu Cień i kość.

Najlepsi serialowi złoczyńcy wszechczasów - od 60. do 31. miejsca

60. Kroniki Seinfelda (1989) - Newman

Najlepsi serialowi złoczyńcy wszechczasów - 0d 30. do 11. miejsca

30. Pamiętniki wampirów (2009) - Klaus

Najlepsi serialowi złoczyńcy wszechczasów - od 10. do 1. miejsca