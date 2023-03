Sarah Snook o 4. sezonie Sukcesji: Ludzie po tym serialu patrzą na mnie inaczej [WYWIAD VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Na platformę HBO Max trafił właśnie ostatni sezon znakomitego serialu Sukcesja. Z tej okazji spotkaliśmy się z Sarą Snook, by porozmawiać o fenomenie tego serialu i o tym, jak sukces tej produkcji zmienił podejście do niej innych ludzi. Dowiemy się również, ile stron tekstu aktorzy musieli się uczyć do każdego odcinka, oraz tego, z kim na planie najtrudniej utrzymać powagę.

Zachęcamy Was do obejrzenia naszego wywiadu:

Sukcesja

Sukcesja – o czym jest serial?

Fabuła serialu skupia się na zamożnej rodzinie, od pokoleń związanej z jednym z największych na świecie konglomeratów mediowych. Najstarszy syn Kendall spodziewa się, że pewnego dnia przejmie kontrolę nad firmą po swoim ojcu, jednak okazuje się, że sprawy zaczynają się komplikować.

W członków rodziny Roy wcielili się między innymi: Brian Cox (Logan), Jeremy Strong (Kendall), Sarah Snook(Siobhan „Shiv”), Kieran Culkin (Romana) i Alan Ruck (Connor).