Seriale i filmy w podobnym klimacie do Squid Game. Co obejrzeć?

fot. materiały prasowe

Reklama

Jeśli czujecie, że są jescze jakieś tytuły, które polecilibyście fanom, napiszcie w komentarzach! Niech mają pełną listę pozycji wartych obejrzeniach.

Seriale w podobnym klimacie do Squid Game

Oto krótka lista propozycji:

The 8 Show (2024, Korea Południowa)

Gdzie obejrzeć: Netflix

Serial zdecydowanie warty uwagi. Mocno wciągający. To takie połączenie Squid Game z Platformą, a jednocześnie oryginalne. Historia o ośmiu nieznajomych, zamknięta w ośmiu odcinkach. Krwawa rywalizacja, gdzie czas to pieniądz i gdzie nikomu już nie można ufać. Rozpoczyna się całkiem niewinnie, jednak z odcinka na odcinek robi się coraz bardziej brutalnie. Powiedziałabym, że momentami jest mocniejszy niż Squid Game. Serial bardzo podkreśla, jak pozycja człowieka w hierarchii ma znaczenie i do czego zdolny potrafi być, gdy tak naprawdę nie ma granic, a sytuacja staje się ekstremalna. Ślepa pogoń za pieniądzem, kosztem swoim – ale przede wszystkim innych ludzi. Im dłużej są w grze – tym bardziej zaczynają zagrażać sobie nawzajem. Jedna z zasad, która obowiązuje to: śmierć jednego z uczestników = koniec gry. Nie chcąc niczego spoilerowaċ, po prostu powiem, że jest ciekawie. Polecam dodać do swojej listy „do obejrzenia”, bo moim zdaniem naprawdę warto.

Alice in Borderland (2020-2022, Japonia)

Gdzie obejrzeć: Netflix

To połączenie thrillera, science fiction i survivalu. Bohaterowie trafiają do alternatywnego Tokio, gdzie muszą brać udział w niebezpiecznych grach logicznych i zręcznościowych, aby przerwać. Mimo że serial miał swoją premierę 5 lat temu, jeśli jeszcze go nie widzieliście, koniecznie polecam nadrobić. Zwłaszcza że już za niedługo – bo 25 września wychodzi jego 3. sezon! Serial przepełniony akcją, śmiertelnymi rozgrywkami i walką z czasem. Alice in Borderland to adrenalina sama w sobie. Serial nie tylko wciąga, ale zaskakuję efektownymi scenami. Świetne tempo, nieoczywisty zwrot akcji. Niektórzy twierdzą, że ten tytuł przewyższa koreański hit pod względem fabuły, rozwoju bohaterów i ich motywacji.

Platforma (2019-2024, Hiszpania)

Gdzie obejrzeć: Netflix

Wspomniana przeze mnie wcześniej przy okazji The 8 Show. Nieco inna propozycja, tym razem hiszpańskiej produkcji i w formie 2–częściowego filmu. Psychologiczny thriller z mocnymi scenami. Bohaterowie zgłaszają się do dziwnego eksperymentu. Osadzeni są na piętrach w parach. Płyta z jedzeniem zjeżdża codziennie od góry na dół – i tutaj zaczynają pojawiać się problemy. Brutalna alegoria nierówności społecznych, konsumpcjonizmu i moralnych wyborów bohaterów. Najlepiej obejrzeć dwie części na raz. Ciężko stwierdzić, która z nich jest lepsza – powiedziałabym, że wzajemnie się uzupełniają. Choć opinie krytyków sa mieszane, widzom ten tytuł przypadł do gustu – utrzymywał się w Top10 na Netflixie w 91 krajach. Jeśli Squid Game przekonał Was swoimi krwawymi rozgrywkami, tutaj jest po prostu krwawo – a walka toczy się o jedzenie – a co za tym idzie, przetrwanie.

3% (2016-2020, Brazylia)

Gdzie obejrzeć: Netflix

Wciągający serial, trochę mniej popularny wśród netflixowych hitów. Science fiction, w którym świat zostaje podzielony na dwie części – nędzną, przeludnioną i rajską zwaną Offshore. By trafić do świata utopii trzeba przejść tzw. „proces”, który realizuje tylko… 3%. Czym przypomina Squid Game? Podobnie jak w SG, ludzie rzucani są w wir testów, a każde niepowodzenie = wykluczenie, a nawet śmierć. Tutaj gra nie rozgrywa się o pieniądze, a o godność, społeczny status i szansę na przyszłość. Serial ukazuje silne podziały, mechanizmy selekcji, ludzkiej manipulacji. 3% to propozycja dla fanów produkcji z dystopijnym klimatem. Od Squid Game różni go to, że przyciąga uwagę widza poprzez psychologię i napięcie tam panujące. Nie znajdziemy tu tyle brutalności czy krwawych scen. Historia domknięta jest w 4. sezonie, tworząc cały zarys fabuły. Jest to ciekawa propozycja ukazująca świeży koncept testów jako metafory selekcji społecznej. Polecam sprawdzić samemu.

As the Gods Will (2014, Japonia)

Gdzie obejrzeć: Google Play/ Apple Tv

Gdy dziecięce zabawy zamieniają się w krwawą grę o życie. Brzmi znajomo? To już coś bardzo w stylu Squid Game. Ten film to jedna z bardziej absurdalnych i jednocześnie przerażających produkcji w stylu death game. Tutaj twórcy nie oszczędzają się w brutalności. Nieprzewidywalny, groteskowy. Balansuje pomiędzy horrorem a czarną komedią, a do tego jest w nim warstwa gorzkiej refleksji. To wciągający tytuł dla widzów o mocnych nerwach. Dla fanów Squid Game – warto docenić tutaj motyw „gry jako kary” i śmiertelnych testów. Gry – choć oparte na prostych zasadach, są zabójcze i surrealistyczne. Bohaterowie muszą wykazać się sprytem, refleksem, a czasem ich los zależy po prostu od szczęścia. Opinie na temat tego japońskiego filmu są mieszane, jednak krytycy chwalą efekty specjalne i samą wizję twórcy.

All of Us Are Dead (2022, Korea Południowa)

Gdzie obejrzeć: Netflix

Formalnie jest to serial zombie, jednak kryje za tym dużo więcej. Angażująca fabuła wykraczająca poza swój gatunek. Akcja dzieje się, gdy w liceum, w małym koreańskim miasteczku wybucha epidemia. Ludzie zaczynają zamieniać się w zombie. Uwięzieni na terenie szkoły muszą walczyć o swoje życie bez dostępu do świata zewnętrznego. Gdy świat kończy się wśród szkolnych murów – przetrwanie staje się ich najtrudniejszą lekcją. Świetna realizacja, dużo emocji, mnóstwo akcji. To produkcja do pochłonięcia jednym tchem. To nie tylko serial survivalowy, strukturą zbliżony do tej w Squid Game, to także serial z refleksją o tym, jak młodzi ludzie są ignorowani przez władze w sytuacjach kryzysowych. Historia nie tylko o przetrwaniu, a również o przyjaźni, dojrzewaniu w ekstremalnych warunkach, podejmowaniu trudnych decyzji. Twórcy serialu nie unikają ważnych tematów, przez co jest on jeszcze bardziej angażujący. Klimat nieco inny niż w Squid Game, jednak z zachowaniem survivalowego motywu. Naprawdę warty zobaczenia.

Escape Room (2019, USA)

Gdzie obejrzeć: HBO Max, Apple TV, Amazon Prime

Amerykański film z gatunku thrillera psychologicznego. Z pozoru zabawa w escape room, szybko stająca się czymś więcej niż zwykłą grą. Grupa zupełnie obcych osób trafia do pomieszczeń, z których muszą oczywiście uciec, jeśli chcą przeżyć. Każdy z pokoi to taka śmiercionośna pułapka, a kluczem do przeżycia jest współpraca, szybkie myślenie i błyskawiczne działanie. Produkcja dostarcza dużą dawkę emocji i paranoi. Stawia bardziej na widowiskowość niż głęboką krytykę społeczną jak w Squid Game. To lekka odsłona „rozgrywek”, dynamiczna i trzymająca w napięciu do samego końca. To co ciekawe, to także dobór bohaterów i motywy, które ich łączą. Żaden z uczestników zabawy nie został wybrany przypadkowo, a ich przeszłość skrywa tajemnice. Propozycja dla fanów thrillerów, zagadek, logicznych gier i nieustającego napięcia. Mniej brutalności, a więcej psychologii i łamigłówek.