Star Trek - gościnne występy w uniwersum. The Rock, Christopher Lloyd, Kirsten Dunst i inne zaskoczenia

foto. naEKRANIE.pl

W 1966 roku premierę miał serial Star Trek: Oryginalna Seria. Był to początek wielkiej przygody, w której kapitan James T.Kirk, Spock, Nyota Uhura i reszta załogi ruszyli na eksplorację kosmosu. Od tego czasu franczyza naprawdę się rozrosła. W jej skład wchodzi kilkanaście filmów i seriali. Co za tym idzie – wielu aktorów miało szansę założyć mundur gwiezdnej floty czy też wcielić się w jednego z przeróżnych kosmitów. I tak na ekranie mogliśmy zobaczyć chociażby Dwayne’a „The Rocka” Johnsona, Toma Hardy'ego, Bryana Singera, a także Christophera Lloyda. Takich gościnnych występów było oczywiście o wiele więcej. Część z nich zebraliśmy dla Was w poniższej galerii.