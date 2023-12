Świąteczny prezentownik naEKRANIE: polecamy książki i komiksy na prezent

Zysk i S-ka

Książki i komiksy to tradycyjny prezent mikołajkowy czy gwiazdkowy. Wybraliśmy dla was kilkanaście komiksów, książek i serii, które powinny zainteresować miłośników popkultury - zarówno dorosłych, jak i znacznie młodszych.

Mamy w zestawieniu pozycje związane ze światem filmu i seriali, dużo pozycji dla młodszych czytelników, thrillery, fantastykę, a także pozycje non fiction. Nie zabrakło też wydań zbiorczych cenionych tytułów i pięknie wydanych komiksów.

Oto nasze propozycje książek i komiksów na prezent:

Tomasz Grodzki Sobień-Górska Monika - Depopulacja

Ich dwoje.

On – profesor nauk medycznych, chirurg klatki piersiowej, transplantolog, ostatnio Marszałek Senatu RP.

Ona – dziennikarka, scenarzystka filmowa, autorka wielu książek z gatunku literatury faktu.

Duet nieoczywisty. Tomasz Grodzki i Monika Sobień- Górska postanowili połączyć siły i napisać książkę. Książkę nie byle jaką, bo kryminał z wątkami sensacyjnymi.

Przedstawiona tu historia jest fikcją literacką, bohaterowie zostali wykreowani na potrzeby fabuły, a zbieżność faktów z rzeczywistymi wydarzeniami jest przypadkowa.

Skąd pomysł na powieść sensacyjną?

I czy na pewno cała ta historia zrodziła się tylko w głowach Autorów?

Książkę można kupić tutaj

Źródło: Purple Book

Szczepan Twardoch - Epifania wikarego Trzaski

Przed Morfiną, Królem i Chołodem była… Epifania wikarego Trzaski! Książka otwiera serię debiutanckich powieści i opowiadań Szczepana Twardocha w Wydawnictwie Literackim.

Epifania wikarego Trzaski ukazała się w 2007 roku. Żywa i dowcipna. Metafizyczna i prorocza. Śląska. I aktualna, może nawet bardziej niż w momencie premiery.

Ksiądz Jan Trzaska, intelektualista w sutannie, jest wikarym w małej miejscowości na Górnym Śląsku. Czuje się tam jak na zesłaniu. Ale pewnej nocy odwiedza go niespodziewany gość. Odtąd słowa wikarego oszałamiają wiernych, a dotyk uzdrawia. Na Śląsk coraz tłumniej zjeżdżają dziennikarze, duchowni i przede wszystkim chorzy pragnący uleczenia.

Jak w posłowiu zaznacza Zbigniew Kadłubek: „Tej powieści nie zaszkodził ani czas, ani zalew rynkowej wszechbarwnej produkcji literackiej, ani to, że na pierwszych jej stronach pojawiają maluchy i polonezy. Przeciwnie. Książce Twardocha pomógł czas, pomógł polski fanatyczny klerykalizm, parafianizm troglodycki, pomogły afery kościelne i polityczne zbutwienie. Twardoch widział – powiedziałbym, że widział jasno i w zachwyceniu, jak prorok – co będzie dalej. Socjologiczny profetyzm Twardocha bardzo cenię, najbardziej wtedy, gdy jest najsilniej obrazoburczy”.

Książkę można kupić tutaj

Źródło: Wyd. Literackie

Rafał Kosik - Cyberpunk 2077: Bez przypadku

Powieść Rafała Kosika osadzona w uniwersum bestsellerowej gry Cyberpunk 2077, stworzonej przez polskie studio CD PROJEKT RED.

Szóstka nieudaczników, na pozór zwykłych ludzi, zostaje zaszantażowana i zmuszona do przeprowadzenia napadu niemożliwego. Nie znają się nawzajem, nie wiedzą, co mają ukraść. Powoli odkrywamy, kim tak naprawdę są: były żołnierz, tancerka z nocnego klubu, korporatka negocjatorka, sześciopalczasty chirurg, marzący o życiu gangstera urzędnik i nastoletni nerd. W mroku złych dzielnic i w jasnych światłach luksusowych wieżowców Night City stają oni przeciwko brutalnym przestępcom o ciałach zmodyfikowanych wszczepami, bezwzględnym korporacjom i skorumpowanej policji.

Bez przypadku to turnpager, pełen zwrotów akcji thriller SF. Rafał Kosik miesza cyberpunk z romansem i sensacją i zabiera nas do przyszłości, w której zacierają się granice pomiędzy człowiekiem a technologią. Porusza najgorętsze dziś tematy: niebezpieczeństw ze strony sztucznej inteligencji, ucieczki od rzeczywistości w światy wirtualne, eksploracji granic ludzkiego poznania. Rafał Kosik pokazuje, że w świecie zdominowanym przez technologie, zagrożonym wojną i katastrofą ekologiczną, w ludziach wciąż drzemie wielka potrzeba bliskości i miłości.

Książkę można kupić tutaj

Źródło: Powergraph

Wioletta Pyzik - Za wszelką cenę

Czym jest szczęście?

Wartości są różne: dla jednych dom i rodzina, podróże, dla innych pełne, kilkucyfrowe konto, a są i tacy, którzy oceniają swoje szczęście splendorem, liczbą lajków i obserwatorów w swoich social mediach.

Iza– trzydziestosześcioletnia fryzjerka i aspirująca influencerka – wiedzie na pozór szczęśliwe życie gdzieś w niewielkim mieście na wschodzie Polski. Swoją sielankową codziennością dzieli się z licznymi obserwatorami na Instagramie. Prawda jest zgoła inna. Smutny obraz współczesnego świata, gdzie gra pozorów jest ważniejsza niż prawdziwe życie. A może warto poszukać głębiej? Może Iza to tak naprawdę skrzywdzona przez otoczenie kobieta z poranioną psychiką?

Morderstwo, przemyt, poniżanie, kłamstwa? Jak daleko posunie się Izabela, żeby spełnić swoje marzenie o życiu w bogactwie i splendorze?

A ty, jak wiele zrobisz, by być szczęśliwym?

Książkę można kupić tutaj

Źródło: Purple Book

Vincent V. Severski - Dystopia

Jerzy Kaziura, agent GRU, awansuje na stanowisko wicepremiera i koordynatora służb, wprowadzając chaos na najwyższych szczeblach władzy. Konrad Wolski, Marcel Cichy, Roman Leski oraz Zofia Winiarska zostają aresztowani, a Agencja Wywiadu rozwiązana. Pogłębia się atmosfera niepewności i nieufności. W cieniu tych wydarzeń Sara, Monika i Maria przygotowują niebezpieczną misję uwolnienia aresztowanych przyjaciół. Wspomagane przez wytrawnych agentów MI6 oraz Miszę Popowskiego, byłego oficera rosyjskiego wywiadu i George'a Gordona, asystenta Sekretarza Generalnego NATO, dziewczyny stają do walki z czasem i przebiegłym wrogiem. W miarę jak tajemnice wychodzą na światło dzienne, Kaziura ukazuje swoją prawdziwą tożsamość - szarej eminencji, przygotowującej na zlecenie Moskwy kampanię medialną przeciwko Zachodowi. Dramatyczna walka na wielu frontach, pełna zwrotów akcji i zaskakujących momentów, prowadzi do nieuchronnego starcia, które przesądzi o losach międzynarodowego ładu…

Vincent V. Severski, właściwie Włodzimierz Sokołowski, autor powieści sensacyjnych i emerytowany pułkownik polskiego wywiadu. Przez prawie 30 lat pracował jako oficer operacyjny i odbył kilkadziesiąt misji w wielu krajach świata. Odszedł ze służby w 2010 r. i zajął się pisaniem. Wydał dziewięć powieści, które rozeszły się w nakładzie prawie miliona egzemplarzy, a na postawie jednej z nich powstał serial Nielegalni. Wielokrotnie odznaczany, w tym Legią Zasługi przez prezydenta Baracka Obamę.

Źródło: Czarna Owca

Martin J. Sherwin, Kai Bird - Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej

książka, na podstawie której powstał scenariusz filmu Christophera Nolana Oppenheimer!

Nagrodzona Pulitzerem, wybitna biografia, którą czyta się jak thriller polityczny!

Po zrzuceniu przez Amerykanów bomby atomowej na Hiroszimę, Robert Oppenheimer okrzyknięty został najsłynniejszym naukowcem swego pokolenia. Dla wielu stał się także współczesnym ucieleśnieniem mitu o Prometeuszu, człowiekiem zmagającym się z konsekwencjami postępu naukowego, do którego przyłożył rękę.

Pierwsza połowa XX wieku była złotym okresem fizyki teoretycznej, jednak obserwując w praktyce konsekwencje własnych odkryć, Oppenheimer stanowczo sprzeciwił się dalszemu rozwojowi broni atomowej, w szczególności bomby wodorowej. Krytykował plany sił powietrznych dotyczące potencjalnego przeprowadzenia niewyobrażalnie niebezpiecznej dla ludzkości wojny nuklearnej.

Książka dogłębnie przedstawia życie i czasy Roberta Oppenheimera, ujawniając wiele zdumiewających i bezprecedensowych szczegółów, intryg i napięć. To portret genialnego i ambitnego, a zarazem złożonego i pełnego wad człowieka, który na zawsze zmienił świat.

Książkę można kupić tutaj

Źródło: Replika

Tintin, młody reporter brukselskiej gazety i detektyw amator, zwiedza świat wraz ze swoim pieskiem Milusiem. W trakcie podróży spotykają wiele intrygujących postaci i rozwiązują liczne zagadki. Te pełne emocji oraz humoru historie pozwolą czytelnikom przeżyć niezapomniane przygody.

Niniejszy tom otwiera kolekcję, która będzie składała się z sześciu zbiorczych albumów w twardych oprawach. Przygody naszego bohatera przedstawiamy chronologicznie od historii stworzonych najwcześniej: „Tintin w kraju Sowietów” (1930 r.), „Tintin w Kongo” (1931 r.), „Tintin w Ameryce” (1932 r.).

W swojej pierwszej przygodzie Tintin wyrusza do Związku Radzieckiego, aby na podstawie własnych obserwacji napisać reportaż o życiu ludzi w pierwszym na świecie państwie komunistycznym. Jak się szybko okazuje, przybysz z Zachodu nie jest mile widziany, toteż bohater, zanim wypełni swoje dziennikarskie zadanie, musi przede wszystkim przeżyć...

Następnie nasz bohater wybiera się do afrykańskiego Konga, w owym czasie będącego belgijską kolonią. Podczas zwiedzania odległego lądu musi jednak mierzyć się z szeregiem niebezpieczeństw, a większym zagrożeniem od dzikich zwierząt okazuje się tajemniczy przeciwnik, który podąża za nim trop w trop.

W trzeciej historii reporter zostaje wysłany do Chicago w USA, gdzie rzuca wyzwanie rządzącym miastem gangsterom. Podczas walki z przestępcami Tintin spotka samego Ala Capone, wyprawi się na Dziki Zachód, a nawet odkryje nowe złoża ropy, co przyniesie mnóstwo kłopotów zarówno jemu samemu, jak i żyjącemu w pobliżu plemieniu Indian.

Przygody TinTina. Tom 1 - okładka

Marcin Kydryński - Milagro

Dzielę się z Państwem historią intymną.

Jest w niej oczarowanie i zwątpienie, tkliwość i żar; współczucie, zazdrość, wstyd, złość i namiętność.

A także parę innych uczuć, które łączy to, że wszystkie ściśle człowiecze.

Marcin Kydryński

Moment. Iskra. Olśnienie. Światło błyskawicy. Próba uchwycenia w obrazie i słowie chwili archetypicznego „pierwszego wejrzenia”, które prowadzi do miłości.

Chciałem zatrzymać we wdzięcznej pamięci siłę zderzenia z urodą wyspy, jej mieszkańców, kultury, pejzażu. Dwadzieścia jeden dni, które nie powtórzą się nigdy.

Tak patrzyłem wtedy na Kubę zakochanym wzrokiem, tak myślałem o niej, o sobie, o świecie. Cierpliwy czytelnik spojrzy na chwilę moimi oczami, zamieszka w mojej głowie.

Być może nawet na moment wpół świadomie stanie się mną. Z tego doznania na szczęście otrząśnie się z ulgą niczym po gwałtownej ulewie.

Decydując się po raz pierwszy na publikację obszernych fragmentów dziennika, który prowadzę z przerwami od 1979 roku, myślałem, jaki dziennik fotografa sam chciałbym przeczytać. Szczery – przede wszystkim. Oto on zatem.

Książkę można kupić tutaj

Źródło: Purple Book

Philomena Cunk - Cunk o wszystkim. Encyklopedia Philomennica

Przed wami Philomena Cunk, a to jest Cunk o wszystkim, czyli brytyjski humor w najlepszym wydaniu!

Jednym z najchętniej oglądanych seriali na polskim Netflixie w bieżącym roku był paradokument komediowy „Świat oczami Cunk”. Teraz gwiazda tego serialu powraca ze swoją, nie mniej zabawną książką.

Nauka od lat stara się odpowiedzieć na przeróżne pytania. Czy krowy się wstydzą? Czy jeśli połkniecie gumę do żucia, w waszym żołądku wyrośnie drzewo? Jak zginął Fred Flintstone? Niestety, tego akurat wciąż nie wiadomo. Wiadomo za to wiele innych rzeczy, a Philomena postanowiła zebrać całą tę wiedzę do kupy w formie encyklopedii. Tak właśnie powstała książka Cunk o wszystkim. Encyklopedia Philomennica, którą niebawem przeczytacie. Albo i nie.

Spytacie zapewne: „Po co mi ta książka, skoro wszystko mogę znaleźć w internecie?”. I słusznie, ponieważ jest to prawda. Ale internet zawiera także mnóstwo różnych bzdur, bo każdy może wrzucić do sieci, co tylko przyjdzie mu do głowy. Serio. Nikt tego nie kontroluje. Można kłamać, ile się chce, i nie ponosi się za to żadnej odpowiedzialności. Nawet się nie obejrzycie, a wmówią wam, że Arystoteles powiedział kiedyś: „Tańcz tak, jakby nikt nie patrzył” albo że największą istniejącą liczbą jest 700. Papier natomiast to zupełnie inna sprawa. Skoro ktoś poświęcił drzewa, czas i pieniądze (do produkcji których również zużyto drzewa) do wydrukowania jakichś słów, to z całą pewnością są one prawdziwe. W końcu czuwał nad tym cały sztab reaktorów, którzy wbrew powszechnej opinii nie istnieją tylko po to, by wyłapywać literówki. Czytałam o tym w jednej książce. A książkom można ufać. Szczególnie tej. Naprawdę.

Sprawdźcie sami!

Źródło: Insignis