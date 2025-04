To będzie film dla fanów. Jared Leto przedstawił nowy zwiastun Tron: Ares - jest opis!

fot. materiały prasowe

Reklama

Tron: Ares to nadchodząca trzecia część kultowej serii. W nowej odsłonie powróci Jeff Bridges, który jest związany z marką od samego początku. W roli głównej wystąpi za to Jared Leto, który podczas panelu w trakcie CinemaCon zdradził, że od lat jest wielkim fanem całej marki. Zapowiedział, że jeśli podobnie do niego jesteście fanami serii, to najnowsza część będzie dla Was wprost idealna. Jeff Bridges dodał z kolei, że produkcja jest audiowizualną perełką ze świetną muzyką od zespołu Nine Inch Nails.

Już nie Mroczny Rycerz 2.0. Reżyser odbył „przyjacielską rozmowę” z Warner Bros.

Leto przedstawił swojego bohatera. Jest on zaawansowanym programem sztucznej inteligencji, który przechodzi ze świata cyfrowego do ludzkiej rzeczywistości. Ma on za wszelką cenę wykonać misję. Pokazano też zwiastun, który otwierało ujęcie na współczesną metropolię, po której zaczynają się ścigać dwa futurystyczne pojazdy z uniwersum. W pościg rzuca się policyjny radiowóz, ale jeden z laserów jest w stanie przeciąć pojazd na pół. Później widać jak na Ziemi pojawiają się statki kosmiczne, które obserwuje spanikowana ludność pod spodem.

Tron: Ares - co wiadomo o filmie?

Nadchodzący film jest kontynuacją produkcji z 1982 roku oraz jej sequela, Dziedzictwa, z 2010 roku. Leto wciela się w tytułową rolę Aresa, mistrza Sieci - programu, który poszukuje sposobu, aby uczynić świat jego własnym.

W produkcji występują również Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan oraz Gillian Anderson. Za kamerą stanął Joachim Rønning. Do producentów filmu należą Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Leto, Emma Ludbrook i Steven Lisberger.

Data światowej premiery została zaplanowana na 10 października 2025 roku.

Filmy science fiction 2024 - ranking najlepszych i najgorszych tytułów