placeholder
The Walking Dead: Daryl Dixon. Twórcy opowiadają nam o 3 sezonie [WYWIAD VIDEO]

The Walking Dead: Daryl Dixon powraca z trzecim sezonem, który możecie oglądać na Canal+. Z tej okazji mieliśmy szansę porozmawiać z twórcami serialu i zapytać ich, czy istnieje możliwość, że Daryl w swojej wędrówce zawita również do Polski.
Reklama
Dawid Muszyński
Tagi:  wywiad 
the walking dead: Daryl Dixon
The Walking Dead: Daryl Dixon foto. naEKRANIE.pl
The Walking Dead się zakończyło, ale to nie oznacza, że twórcy porzucili opowiadanie historii o świecie zdominowanym przez zombie. Bohaterowie oryginalnego serialu doczekali się własnych spin-offów. Jeden z nich — opowiadający o przygodach Daryla Dixona — właśnie zadebiutował na Canal+ z trzecim sezonem. Co czyni go wyjątkowym?

Po pierwsze: akcja przeniosła się na kontynent europejski. Dotychczas Dixon przemierzał Francję i Anglię, a teraz trafia do Hiszpanii. Trzeba przyznać, że twórcy wpadli na świetny pomysł, by pokazać, jak reszta świata poradziła (lub nie poradziła) sobie z epidemią. A po drugie widzimy jak nasz bohater radzi sobie sam, bez reszty swoich kompanów u boku których walczył od lat o przetrwanie.

Z okazji premiery nowego sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon rozmawiamy z twórcami serialu: Danem Percivalem, Davidem Zabelem, Scottem Gimple’em i Gregiem Nicotero. Zapytaliśmy ich m.in. o to, czy istnieje jakakolwiek szansa, że Daryl w swojej podróży uda się dalej w głąb kontynentu — na przykład do Polski — byśmy mogli zobaczyć, jak nasz kraj poradził sobie (lub nie) z inwazją zombie.

Zresztą, posłuchajcie sami naszej rozmowy z twórcami.

Dan Percival i David Zabel – wywiad 

Scott Gimple i Greg Nicotero – wywiad 

The Walking Dead: Daryl Dixon – opis fabuły

W trzecim sezonie ponownie śledzimy losy Daryla Dixona i Carol Peletier, którzy próbują odnaleźć drogę powrotną do domu i bliskich. Im bardziej się starają, tym bardziej oddalają się od celu, trafiając do kolejnych odległych i nieznanych krain, gdzie warunki nieustannie się zmieniają, a skutki apokalipsy szwendaczy przybierają różne, często zaskakujące formy.

W głównej obsadzie 3. sezonu znaleźli się także Stephen Merchant, Eduardo Noriega, Óscar Jaenada i Alexandra Masangkay. Do swoich ról powrócą również Candela Saitta i Hugo Arbués.

