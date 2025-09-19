The Walking Dead: Daryl Dixon. Twórcy opowiadają nam o 3 sezonie [WYWIAD VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Reklama

The Walking Dead się zakończyło, ale to nie oznacza, że twórcy porzucili opowiadanie historii o świecie zdominowanym przez zombie. Bohaterowie oryginalnego serialu doczekali się własnych spin-offów. Jeden z nich — opowiadający o przygodach Daryla Dixona — właśnie zadebiutował na Canal+ z trzecim sezonem. Co czyni go wyjątkowym?

Po pierwsze: akcja przeniosła się na kontynent europejski. Dotychczas Dixon przemierzał Francję i Anglię, a teraz trafia do Hiszpanii. Trzeba przyznać, że twórcy wpadli na świetny pomysł, by pokazać, jak reszta świata poradziła (lub nie poradziła) sobie z epidemią. A po drugie widzimy jak nasz bohater radzi sobie sam, bez reszty swoich kompanów u boku których walczył od lat o przetrwanie.

Z okazji premiery nowego sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon rozmawiamy z twórcami serialu: Danem Percivalem, Davidem Zabelem, Scottem Gimple’em i Gregiem Nicotero. Zapytaliśmy ich m.in. o to, czy istnieje jakakolwiek szansa, że Daryl w swojej podróży uda się dalej w głąb kontynentu — na przykład do Polski — byśmy mogli zobaczyć, jak nasz kraj poradził sobie (lub nie) z inwazją zombie.

Zresztą, posłuchajcie sami naszej rozmowy z twórcami.

Dan Percival i David Zabel – wywiad

Scott Gimple i Greg Nicotero – wywiad

The Walking Dead: Daryl Dixon – opis fabuły