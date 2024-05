Trudna miłość w serialach, czyli jak ten wątek działa na ekranie

fot. materiały prasowe

Reklama

Trudna miłość to wdzięczny temat dla twórców telewizyjnych na całym świecie, bo daje tak naprawdę nieograniczone możliwości. Producenci telenowel i oper mydlanych doskonale o tym wiedzą, dlatego burzliwe uczucia stają się fundamentem ich projektów. Jednak bazują na nich również twórcy seriali dramatycznych. Niedawno motyw ten na warsztat wzięła polska Zdrada.

Trudna miłość we współczesnej Polsce

Motyw trudnej miłości sprawdza się wówczas, gdy twórcy mają na niego jakiś kreatywny pomysł. Co ciekawe, przeważnie nie jest on sednem danego serialu. Polska Zdrada dostępna na Polsat Box Go pokazuje, że uczucia między bohaterami mogą być punktem wyjścia do czegoś więcej. Czegoś, co rozpoczyna lawinę wydarzeń – a te mogą zaowocować czymś jeszcze bardziej ekscytującym. To historia o konsekwencjach decyzji, żalu i błędach.

Początki rodzącego się uczucia pomiędzy Pawłem (Paweł Małaszyński) i Julią (Anna Karczmarczyk) nie były jakieś skomplikowane, ale mogą być interpretowane dwojako. W pewnym sensie postawiono na prosty motyw miłości od pierwszego wejrzenia, która tak opanowuje kochanków, że świata poza sobą nie widzą. Na początku trudno im kibicować, bo okłamują swoich bliskich, ale z czasem dochodzi do nas, że nie jest to tak oczywiste, jak się wydaje. Ich uczucie jest prawdziwe i znakomicie komplikuje fabułę.

Zdrada udowadnia, że da się oprzeć historię na wątku trudnej miłości, ale bez popadania w skrajności. W serialu wątek romantyczny nie przytłacza opowieści, a stanowi motor napędzający ważne wydarzenia. Daje produkcji potrzebne paliwo, ale nie zniechęca tych widzów, którzy nie chcą oglądać kolejnego romansidła. Równowaga zawsze sprawdza się w serialach!

fot. Polsat

Trudy miłości w amerykańskich serialach

Motyw zdrady przewija się w wielu małoekranowych produkcjach z Hollywood. Jeśli oglądaliście serial Affair, z pewnością przyszedł Wam on teraz na myśl. Ukazanie konsekwencji małżeńskiej zdrady z różnych perspektyw dodaje mu emocjonalnej głębi. I nie jest to lekki romans! To opowieść na wskroś prawdziwa i... przerażająca. Na seansie lżejszych produkcji śledzi się takie historie z przymrużeniem oka. Nie dochodzi do nas, że zdrada tak bardzo niszczy i wypala.

Przeróżne warianty trudnej miłości pojawiły się oczywiście w Grze o tron. W serialu przewija się miłość romantyczna, ale też tragiczne uczucia między członkami wielkich rodów, które chcą opanować Westeros. Na początku relacja Jona Snowa z Nedem i Catelyn Starkami wydaje się taka prosta i naturalna. Jednak gdy dochodzi do problemów w rodzinie Lannisterów, wówczas wszystko zaczyna się komplikować – szczególnie gdy w grę wchodzi polityka, kazirodztwo czy więź Tyriona z ojcem. Do tego w kolejnych sezonach dostajemy wątek Daenerys Targaryen, w której bez wzajemności zakochuje się Ser Jorah. Mężczyzna staje się narzędziem politycznym w rękach bezwzględnej bohaterki. A to przecież nie wszystkie obrazy trudnej miłości w tym serialu.

fot. materiały prasowe

Bywa i tak, że trudna miłość zamienia się w... toksyczną. Na myśl od razu przyszedł mi serial Pam & Tommy inspirowany prawdziwą historią relacji Pameli Anderson z Tommym Lee. To było uczucie destrukcyjne i wyniszczające, które stało się skazą na wizerunku. Z pewnością było silne, ale nie przyniosło niczego dobrego. W jeszcze większe skrajności poszedł Idol od twórcy Euforii. W produkcji tej miłość staje się szaleństwem i pasmem absurdów. Toksyczność doskonale pokazuje również kontrowersyjny Reniferek – bohaterowi do końca życia będzie towarzyszyć trauma.

Motyw trudnej miłości pojawia się także w serialach komediowych. Fani Przyjaciół latami emocjonowali się relacją Rossa i Rachel, którzy rozstawali się i schodzili. A ostatecznie czekał ich happy end. Ich wspólna droga była tak wyboista, że zawstydziłaby największe dramaty. Nie zapominajmy też o Pam i Jimie z Biura, którzy również nie mieli łatwo.

Fot. Materiały prasowe

Seriale lubią trudną miłość

Moglibyśmy podać jeszcze mnóstwo przykładów produkcji z motywem trudnej miłości. W wielu z nich ukazywany jest on dość podobnie. Jednak większość twórców – czy to polskich, czy zagranicznych – chce podejść do niego na świeżo. Skomplikowane uczucia są często brane na warsztat, bo dają masę możliwości rozwoju fabuły. Niektóre wątki są tak ciekawe, że zapisują się w pamięci na dłużej.