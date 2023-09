Ukryta sieć. Byliśmy na premierze thrillera Piotra Adamskiego [VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

W warszawskim Multikinie Złote Tarasy odbyła się uroczysta premiera filmu Ukryta sieć w reżyserii Piotra Adamskiego z Magdaleną Koleśnik, Piotrem Trojanem i Andrzejem Sewerynem w rolach głównych. Udaliśmy się tam z naszą kamerą, by porozmawiać z reżyserem i obsadą o pracy nad tą dość mroczną produkcją.

Okazuje się, że największym wyzwaniem dla reżysera było skompletowanie obsady. W szczególności znalezienie kogoś do roli Janka. Misja wydawała się na tyle niemożliwa, że twórcy rozważali nawet zmianę narodowości bohatera. Na szczęście na castingu pojawił się naturszczyk, Błażej Dąbrowski, który idealnie nadawał się do roli, więc obyło się bez zmian w scenariuszu.

Dowiedzcie się, co o pracy nad Ukrytą siecią mówi Adamski i co do powiedzenia ma obsada:

Ukryta sieć – o czym jest film?

Julita wie, że dobry news jest w cenie i z dnia na dzień może zrobić z niej gwiazdę mediów. Choć prawda jest niebezpieczna, młoda dziennikarka podejrzewa, że pewien celebryta odszedł z tego świata z czyjąś pomocą, a nie na skutek wypadku. Im więcej znaków wskazuje, by odpuścić, tym bardziej dziewczyna wnika w sieć intryg i kłamstw. Każdy krok ma swoje konsekwencje, bo obserwuje ją ktoś, kto może pozyskać jej najskrytsze tajemnice i jednym kliknięciem zburzyć jej świat. Nieznany przeciwnik jest bezwzględny, a najbliższych sprzymierzeńców Julita znajduje w rodzinie. Okazuje się jednak, że śledztwo dotyczy zaledwie wierzchołka góry lodowej, a to, co pod spodem, może wstrząsnąć nie tylko światem jej bliskich, ale całym krajem.

Film Ukryta sieć możecie od dziś oglądać w kinach w całej Polsce.