VOD - co obejrzeć w weekend? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, Disney+, Max i inne)

Co obejrzeć w weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Prima Video, Apple TV+, Disney+ i innych.

Nowy tydzień przyniósł wiele nowości na VOD, które warto obejrzeć w ten weekend. Na platformy streamingowe trafiły nowe odcinki drugich sezonów Odwilży oraz Pachinko. Na uwagę zasługuje najbardziej dochodowy film 2024 roku W głowie się nie mieści 2, który już jest dostępny do wykupienia. Miłośnicy animacji powinni również zwrócić uwagę na Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos: The Movie, czyli kolejny film o Czarodziejce z Księżyca. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom serwisy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (23-25 sierpnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Max, Apple TV+ i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował trzy premiery:

fot. Netflix

Jednak jeśli te propozycje nie przypadną Wam do gustu to warto nadrobić nowości, które pojawiły się w ciągu tygodnia. Możecie obejrzeć produkcje z całego świata, a także anime z popularnej franczyzy.

Koszmarny wtorek: Upiorne historie Premiera 20 sierpnia.

Sportowe opowieści: Jak zginął Air McNair (2024) - dokument o karierze legendarnego rozgrywającego NFL Steve'a McNaira oraz szokujących okolicznościach jego morderstwa w roku 2009. Premiera 20 sierpnia.

Wypadek (2024) - meksykański serial dramatyczny. W tym intrygującym serialu obyczajowym nagła tragedia pogrąża zamożną społeczność w spirali bólu, którego nic nie może uśmierzyć, nawet zdrada... i morderstwo. Premiera 21 sierpnia.

Znów mieć 15 lat Premiera 21 sierpnia.

Fajne dziewczyny (2024) - francuska komedia sensacyjna. Zwariowany thriller komediowy, w którym dwie policjantki i były haker tworzą egzotyczny, ale zaskakująco skuteczny zespół, którego zadanie polega na uratowaniu Riwiery. Premiera 21 sierpnia.

Wyatt Earp i wojna kowbojów Premiera 21 sierpnia.

Pop Star Academy: KATSEYE Premiera 21 sierpnia.

Baby Fever Premiera 2. sezonu 22 sierpnia.

Komisariat Gia-Gun Premiera 22 sierpnia.

fot. Netflix

DISNEY+

Na platformę Disney+ w ciągu tygodnia trafiły takie oto nowości:

fot. National Geographic

Trio z Plainview Premiera filmu 23 sierpnia

fot. Disney+

Selenkay (2024) - serial dramatyczny. Sofia musi nauczyć się kontrolować swoją moc, aby wieść życie zwykłej nastolatki, o jakim marzy. Premiera wszystkich odcinków 23 sierpnia.

MAX

W piątek na platformę Max trafił pierwszy odcinek 2. sezonu chwalonego polskiego serialu kryminalnego pt. Odwilż. Detektyw Katarzyna Zawieja będzie prowadzić nowe śledztwo w sprawie morderstwa.

Odwilż Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 23 sierpnia.

fot. Max

Ponadto biblioteka Max wzbogaci się o kolejne tytuły warte uwagi:

Krew pelikana (Pelican Blood) - Kobieta adoptuje dziewczynkę, która zaczyna wykazywać agresywne i antyspołeczne zachowania. Matka musi zdecydować, czy chce ją zatrzymać i tym samym zaryzykować bezpieczeństwo swojego pierwszego dziecka.

- Kobieta adoptuje dziewczynkę, która zaczyna wykazywać agresywne i antyspołeczne zachowania. Matka musi zdecydować, czy chce ją zatrzymać i tym samym zaryzykować bezpieczeństwo swojego pierwszego dziecka. Ciekawy przypadek Benjamina Buttona

Głosy kobiet

APPLE TV+

W piątek Apple TV+ ma do zaproponowania jedną, długo wyczekiwaną nowość. Serial Pachinko powrócił z 2. sezonem!

Pachinko Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 23 sierpnia.

fot. Apple TV+

Warto nadrobić finałowe odcinki seriali: Kobieta z jeziora z Natalie Portman oraz Moses Ingram oraz Bandyci czasu. Ponadto w ciągu tygodnia na platformie pojawiły się nowe odcinki seriali:

CDA PREMIUM

W bibliotece CDA Premium w ostatnim czasie pojawiło się kilka ciekawych tytułów wartych obejrzenia:

SkyShowtime

W ciągu tygodnia na platformę trafiła jedna nowość:

Birth/Rebirth - To horror, który opowiada o dwóch kobietach. Jedna z nich właśnie straciła córkę, a druga jest patolożką w szpitalu, do którego trafiło ciało dziewczynki. Losy kobiet zostają ze sobą splecione poprzez przerażający eksperyment, który pokaże, jak daleko są obie w stanie posunąć się, by chronić to, na czym im zależy.

AMAZON PRIME VIDEO

Na platformie Prime Video można obejrzeć w ramach abonamentu:

INNE SERWISY VOD:

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe