Wakacyjny relaks – filmy, książki i muzyka na lato

Nie jest łatwo być na bieżąco ze wszystkimi filmami, serialami, książkami czy utworami muzycznymi. Z miesiąca na miesiąc przybywa popkulturowych nowości. Dobrze więc znaleźć miejsce, które daje nam możliwość zapoznania się z wieloma wartościowymi pozycjami.

Platforma Polsat Box Go oferuje ciekawe pozycje filmowe i serialowe, a nowością w serwisie jest nowy pakiet Polsat Box Go Premium z Disney+. Jest on połączeniem ponad 100 kanałów telewizyjnych, które można oglądać online na wielu urządzeniach, bogatej biblioteki filmów, seriali, programów rozrywkowych i informacyjnych. A także Disney+, czyli usługi streamingowej, będącej domem dla produkcji Disneya, Marvela, Gwiezdnych Wojen, Pixara, National Geographic oraz marki Star. Promocyjna cena pakietu to 50 zł/mies.

Jest w czym wybierać! Z pewnością będziecie mogli dzięki temu trochę nadrobić zaległości. Zwłaszcza, że właśnie nadchodzi czas urlopów i wypoczynku. W najbardziej upalne dni warto zostać w domu i sięgnąć po wartościową rozrywkę.

Wakacje nie trwają jednak w nieskończoność. Na wszystko nie wystarczy czasu, więc musicie podjąć odpowiednie decyzje. Postanowiliśmy ułatwić Wam zadanie i zaproponować tytuły, które warto nadrobić. Dajemy im znaczek jakości!

Z filmowych nowości warto na pewno sięgnąć po film Córka, czyli reżyserski debiut Maggie Gyllenhaal. Produkcja przedstawia ciekawe spojrzenie na temat macierzyństwa. Na uwagę zasługuje świetna rola Olivii Colman, która za swój występ otrzymała nominację do Oscara, a sama produkcja zdobyła w sumie aż trzy nominacje do tej nagrody. To film poważny i bardzo dojrzały.

Być może nie wszystkim było dane wybrać się na Najgorszego człowieka na świecie, nominowanego do dwóch Oscarów filmu duńskiego reżysera – Joachima Triera. Jego bohaterką jest Julie, która próbuje uporządkować swoje życie, także to uczuciowe. To świetna produkcja! Jest zabawna i chwyta za serce. Zostanie z Wami na długo.

Z polskich produkcji na pewno warto sięgnąć po Furiozę, w ciekawy sposób opowiadającą o kibolach, oraz świetnie zrealizowane i zagrane Najmro. Kocha, kradnie, szanuje. Obie te pozycje przypominają, że kino w Polsce może być naprawdę dobrą rozrywką. Można też nadrobić komedię, która pojawiła się rok temu na Festiwalu w Gdyni – Zupę nic. To historia wyreżyserowana przez Kingę Dębską, która zabiera nas do czasów PRL-u i robi wszystko, żeby widzowie poczuli się jak w domu. Mamy tu dobry humor, ale też trudne tematy związane z życiem rodzinnym.

Na Polsat Box Go polecamy kategorię Filmy w 4K, dzięki której można obejrzeć amerykańskie hity w najwyższej jakości. Wśród nich są: Na noże, Świat w ogniu, 1917 i Czwarta władza. Prócz tego w Polsat Box Go warto jeszcze zobaczyć Ostatni ślad (film z Gerardem Butlerem, który wchodzi do oferty serwisu bez kinowej premiery w Polsce), To musi być miłość (komedię romantyczną koprodukowaną przez Telewizję Polsat) oraz Operację Mincemeat z udziałem Colina Firtha. We wtorki, w ramach promocji, filmy można „wypożyczać” 10% taniej.

Najtrudniej jest chyba nadrabiać seriale, bo te siłą rzeczy mają dłuższy metraż. Polecamy więc zacząć od tych polskich, które znajdują się w pakiecie Polsat Box Go Premium. To m.in.produkcja MENTAL (podejmująca temat zdrowia psychicznego młodych osób), a także pozycje kryminalne: Rysa, Układ, Osaczony i Cień. W pakiecie dostępne są także: Portland Tower, Mordercze rodzeństwa oraz Rekrut. Pakiet zapewnia także dostęp do przedpremierowych odcinków wybranych produkcji Telewizji Polsat w trakcie trwania aktualnej ramówki telewizyjnej – na jeden dzień lub siedem dni przed emisją w telewizji.

Do tego na Polsat Box Go można oglądać transmisje sportowe w pakiecie Polsat Box Go Sport. Mamy naprawdę spory wybór – bo aż 20 telewizyjnych kanałów sportowych – np. stacje Polsat Sport (tu najważniejsze imprezy siatkarskie, koszykówka, sporty walki czy tenis) Polsat Sport Premium (Liga Mistrzów UEFA), Eleven Sports (liga hiszpańska, włoska, francuska, belgijska), Canal+ Sport3 i 4 (PKO BP Ekstraklasa) czy Eurosport 1 i 2.

Z książką i muzyką na plaży

Osobom, które chcą się zrelaksować i nadrobić zaległości czytelnicze, polecamy Legimi. Baza e-booków i audiobooków składa się z ponad 75 tysięcy pozycji. Po więcej szczegółów odsyłamy na stronę Plusa. Natomiast miłośnicy muzyki z pewnością ucieszą się z dostępu do serwisu TIDAL HiFi. Czeka tam na Was aż 90 milionów utworów muzycznych, mnóstwo wywiadów, teledysków oraz podcastów, a to wszystko bez reklam. W TIDAL znajdziecie chociażby świeżutkie soundtracki, na przykład do świetnego Top Gun Maveric czy filmu Elvis, które świetnie sprawdzą się w letnie wieczory. Szczegóły znajdują się tutaj.