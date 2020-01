Wiedźmin: czy jesteś uważnym widzem? Quiz wiedzy o serialu

Serial Wiedźmin miał swoją premierę na platformie Netflix już ponad miesiąc temu. Dyskusje na jego temat wciąż trwają - część widzów zrezygnowała po kilku odcinkach, część obejrzała całość w ciągu jednego dnia, inni zdążyli zobaczyć cały sezon już kilka razy...

Poniższy quiz skierowany jest do fanów serialu, którzy sądzą, że obejrzeli go uważnie. Przygotowaliśmy dla Was małą zabawę pod postacią 20 pytań, które sprawdzą, czy faktycznie nic Wam nie umknęło. Życzymy miłej zabawy!