Wojownicze Żółwie Ninja - ranking postaci. Z kim najchętniej wybralibyśmy się na pizzę?

Wojownicze Żółwie Ninja, to nie tylko jeden z najlepszych pomysłów na tytuł komiksu w historii tytułów, ale jest to też kapitalnie skonstruowany świat, którego autorami są Kevin Eastman i Peter Laird. Obaj od 1983 roku zaczęli tworzenie komiksów o tytułowej ekipie, która składała się z nastoletnich wojowników ninja. Jednak nie byle jakich, bo oto czytelnicy mieli i mają do dziś do czynienia ze zmutowanymi żółwiami o wysokich umiejętnościach.

Działanie mutagenu przeobraziło zwykłe żółwie w antropomorficzne istoty o rozwiniętej inteligencji, a dzięki naukom szczura Splintera, który również miał kontakt z mutagenem, nauczyły się być nie tylko dobrymi żółwiami, ale też kroczyć drogą ninja. Zamieszkując kanały w Nowym Jorku, cztery żółwie mogły nie raz i nie dwa toczyć boje z drobnymi przestępcami, ale też mutantami, najeźdźcami z kosmosu i potężnymi wojownikami. Przy okazji premiery Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos, animacji już dostępnej w repertuarach polskich kin, postanowiliśmy skonstruować subiektywny ranking ulubionych postaci z uniwersum.

Wojownicze Żółwie Ninja jak na wielkie gwiazdy popkultury przystało, obecne są w niemal wszystkich mediach i towarzyszyły nam jako bohaterowie komiksów, filmów, seriali animowanych i gier wideo. Jest zatem z czego wybierać, a moje typy są na bazie wielu różnych produkcji, które ostatecznie złożyły się na poniższy ranking. Czołowa dziesiątka zawiera uzasadnienie wyborów.

Wojownicze Żółwie Ninja - ranking postaci