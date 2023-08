Wojownicze Żółwie Ninja - znacie wszystkich bohaterów? Nieliczni rozwiążą ten quiz na 100%

Fot. Materiały prasowe

W 1987 roku zadebiutował serial Wojownicze Żółwie Ninja. Od tego czasu Leonardo, Raphael, Donatello i Michelangelo, razem ze swoją przyjaciółką, niezawodną April O'Neil, zachwycają starszych i młodszych widzów swoją inteligencją i humorem. Ci czterej bracia spuszczali łomot złoczyńcom, jeszcze zanim Iron Man zaczął w ogóle raczkować na ekranie, a teraz powracają - i to na dużym ekranie - w filmie Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos.

Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos zadebiutują 4 sierpnia 2023 roku. Niezależnie od tego, czy czytając to jesteście już po seansie, czy dopiero wybieracie się do kina, zapraszamy was do rozwiązania quizu o serialowych i filmowych bohaterach ze świata Wojowniczych Żółwi Ninja. Nawet, jeśli uważacie się za wielkich fanów Leonardo, Raphaela, Donatella i Michelangelo, zdobycie maksimum punktów może być dla was wyzwaniem.

Koniecznie podzielcie się swoim wynikiem w komentarzu i dajcie znać, jaka postać sprawiła wam kłopot. A możecie mimo wszystko udało wam rozwiązać quiz na 100%? Czekamy na odpowiedzi!