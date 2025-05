Yellowjackets. Melanie Lynskey opowiada nam o 3. sezonie [WYWIAD VIDEO]

Na antenie Canal+ można już oglądać długo wyczekiwany trzeci sezon serialu Yellowjackets, opowiadającego historię żeńskiej drużyny piłkarskiej, która przeżyła katastrofę lotniczą i musi przetrwać w środku lasu. Fabuła prowadzona jest dwutorowo. Z jednej strony obserwujemy, jak dziewczyny radziły sobie z dala od cywilizacji, czekając na ratunek; z drugiej — widzimy je już jako dorosłe kobiety, starające się ułożyć swoje życie.

Trzeci sezon kładzie większy nacisk na wątki współczesne, o czym opowiadała nam Melanie Lynskey — aktorka grająca jedną z głównych ról.

Yellowjackets to szkolna drużyna piłkarska z sekcji dziewczęcej, która doświadcza katastrofy samolotu. Dziewczynom udaje się przetrwać, ale to nie oznacza koniec ich problemów. Nowy serial Showtime jest połączeniem thrillera z elementami dramatu, pozwalając sobie jednocześnie na humor przeplatany z gore i krwawymi scenami. Fabularny zarys może sugerować niezbyt skomplikowaną teen dramę, ale już dwa pierwsze odcinki serialu pokazują nam, że mamy do czynienia z czymś znacznie bardziej złożonym, a dzięki temu ciekawszym i mocniej rozrywkowym.