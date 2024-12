Zrób sobie przerwę od bycia naEKRANIE za pomocą HUAWEI Watch GT 5 Pro

fot. naEKRANIE

HUAWEI Watch GT 5 Pro został zaprojektowany, aby wspierać zdrowie, hobby, ogólne samopoczucie i jednocześnie trzymać nas z dala od ekranu. Najnowszy smartwatch od Huawei zadziała z niemal każdym smartfonem dostępnym na rynku. Można bez problemu połączyć go z telefonami z Androidem, iPhone'ami od Apple oraz oczywiście ze smartfonami Huawei, działającymi pod kontrolą ich własnego systemu operacyjnego HarmonyOS. Do obsługi zegarka służy aplikacja Huawei Zdrowie, którą pobiera się na telefon po zeskanowaniu kodu QR wyświetlonego na ekranie smartwatcha podczas pierwszego uruchomienia. Już po chwili można korzystać z wielu funkcji Huawei Watch GT 5 Pro. Odkryjmy, jak najlepiej wykorzystać oferowaną nam wolność.

Połączenie z naturą – codzienne aktywności z HUAWEI Watch GT 5 Pro

Jednym z najlepszych sposobów na ucieczkę od ekranów jest aktywność fizyczna. HUAWEI Watch GT 5 Pro ma funkcje, które pomagają mi śledzić codzienne działania oraz zachęcają do osiągania założonych celów.

Dzięki precyzyjnemu śledzeniu GPS i możliwości wgrania map mogę cieszyć się długimi wędrówkami bez konieczności zerkania na ekran telefonu. Zegarek śledzi trasy, a także liczy kroki i spalone kalorie. Prezentuje szczegółowe dane, które podtrzymują motywację.

Funkcje nawigacyjne Huawei Watch GT 5 Pro pozwalają planować trasy i ustawiać punkty orientacyjne bezpośrednio na tarczy zegarka. Niezależnie od tego, czy jestem w górach, czy na leśnym szlaku, mogę zobaczyć swoje postępy, aktualną wysokość nad poziomem morza i pokonane przewyższenia – a wszystko to bez sięgania po telefon.

Pełne zanurzenie – sporty wodne i pływanie

HUAWEI Watch GT 5 Pro to coś więcej niż tylko smartwatch – to wierny towarzysz podczas aktywności wodnych, które pomagają zapomnieć o cyfrowym świecie. Zamiast być przywiązanym do telefonu lub ekranu, możesz po prostu założyć GT 5 Pro i cieszyć się beztroskim dniem na basenie lub plaży.

Dzięki wodoodporności 5 ATM zegarek idealnie sprawdza się podczas pływania, a nawet freedivingu. Podczas nurkowania monitoruje między innymi temperaturę, aktualną i maksymalną głębokość zanurzenia oraz czas, co umożliwia monitorowanie ważnych wskaźników. Dodatkowo kompas pozwala zachować orientację pod wodą.

Wygoda bez sięgania po telefon

Dzięki HUAWEI Watch GT 5 Pro pozostaję w kontakcie ze światem. Nowa wirtualna klawiatura wyświetlana na tarczy zegarka daje możliwość odpowiedzi na wiadomości bez wyciągania telefonu. Ulepszona jakość połączeń Bluetooth sprawia, że mogę wykonywać i odbierać połączenia na przykład podczas prowadzenia auta. I przydaje się także w domu. Wyobraź sobie taką codzienną sytuację – usadowiłeś się już wygodnie na kanapie z laptopem na kolanach, przekąski i napoje są w zasięgu ręki, gdy nagle dzwoni telefon. Oczywiście, zostawiłeś go w sypialni, koło łóżka. Normalnie trzeba się sprawnie uwolnić spod laptopa i pobiec po telefon, ale dzięki zegarkowi Huawei wystarczy odebrać połączenie. Z jednej strony zegarek zachęca więc do aktywnego życia, ale z drugiej pozwala na wygodę i relaks, gdy tego oczekujemy.

Czas hobby – tryb golfowy i nie tylko

Hobby to świetny sposób na oderwanie się od codzienności, a HUAWEI Watch GT 5 Pro oferuje funkcje, które sprawią, że mogę wznieść swoje pasje na wyższy poziom.

Tryb golfa w HUAWEI Watch GT 5 Pro zawiera mapy 15 tysięcy pól golfowych, pokazuje rozłożenie dołków, topografię okolicy i lokalizacje przeszkód. Można śledzić uderzenia, w tym odległości do dołków, trajektorie strzałów i ogólne wyniki. Szczegółowe podsumowania po każdej partii pomagają szlifować umiejętności.

Dzięki ponad 100 trybom sportowym Huawei Watch GT 5 Pro obsługuje niezwykle szeroki zakres aktywności – jogę, koszykówkę, jazdę na rowerze czy też piesze wędrówki. Technologia TruSense™ dokładnie monitoruje moje parametry fizyczne podczas wysiłku, dzięki czemu lepiej poznaję swoje możliwości i stawiam sobie nowe cele.

Odpoczynek i regeneracja – troska o umysł i ciało

Odpoczynek od ekranów to element troski o zdrowie i dobre samopoczucie. HUAWEI Watch GT 5 Pro jest wyposażony w funkcje, które pomagają odpocząć i zadbać o swoje ciało.

TruSense monitoruje ponad 60 wskaźników zdrowotnych, podczas gdy TruSleep zapewnia szczegółową analizę jakości snu – w tym faz snu lekkiego, głębokiego i REM, a także drzemek. Zrozumienie jakości nocnego wypoczynku pomaga wprowadzić zmiany, aby czuć się wypoczęty każdego ranka. Zegarek pomaga też wykryć bezdech senny – z tą dolegliwością warto zgłosić się do lekarza.

HUAWEI Watch GT 5 Pro mierzy poziom stresu i przypomina o przerwach od siedzenia przy komputerze. Dzięki funkcjom, takim jak ćwiczenia oddechowe i tryby relaksacyjne z przewodnikiem, zegarek pomaga mi się odstresować.

Konsekwentne dbanie o zdrowie

HUAWEI Watch GT 5 Pro nie tylko motywuje mnie do ruchu, ale także pomaga utrzymać prozdrowotne nawyki. Przez cały dzień zegarek subtelnie zachęca mnie do wstania, rozciągnięcia się, wykonania kilku ćwiczeń czy spaceru. Dzięki temu pamiętam, by choć na kilka chwil odejść od biurka.



Z kolei dzięki funkcjom, takim jak jednoelektrodowy pomiar EKG, śledzenie natlenienia krwi (SpO2) oraz ciągły monitoring tętna i temperatury ciała, smartwatch zapewnia dostęp do danych, które pozwalają monitorować mi stan zdrowia bez konieczności sięgania po inne urządzenia.

Ciesz się aktywnością offline

Dzięki niezwykle długiej pracy baterii zegarka HUAWEI Watch GT 5 Pro mogę cieszyć się aktywnością bez troski o stan naładowania urządzenia. Czas pracy sięgający nawet 14 dni sprawia, że smartwatch Huawei jest idealnym sprzętem na wyprawy w miejsca, gdzie dostęp do zasilania może być ograniczony. Mogę skupić się na tym, co najważniejsze – czasie spędzonym na podziwianiu piękna przyrody.

Nowością w HUAWEI Watch GT 5 Pro są też płatności zbliżeniowe realizowane dzięki aplikacji Quicko – można bez problemu zapłacić za poranną kawę bez konieczności wyciągania telefonu lub portfela.

HUAWEI Watch GT 5 Pro – życie nie zawsze naEKRANIE

Gdy wszystkie media walczą o naszą uwagę, znalezienie sposobów na odłączenie się od ekranów i zadbanie o siebie staje się ważniejsze niż kiedykolwiek. HUAWEI Watch GT 5 Pro to coś więcej niż smartwatch – to inteligentny pomocnik, dzięki któremu wrócimy do rzeczywistości. Od zachęcania do aktywności na świeżym powietrzu po monitorowanie stanu zdrowia i wspieranie hobby – zegarek Huawei zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do prowadzenia zrównoważonego, satysfakcjonującego życia z dala od ekranu. Wraz z HUAWEI Watch GT 5 Pro zrób pierwszy krok w kierunku czerpania większej radości z życia offline.