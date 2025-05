Jak spędziłam majówkę w trybie FIT

fot. naEKRANIE.pl

A gdy na Twoim nadgarstku ląduje smartwatch HUAWEI WATCH FIT 4 Pro to dodatkowo podejdziesz do tego bardzo smartnie – bo inteligentny zegarek wymaga inteligentnego podejścia. A skoro nie tak dawno testowałam słuchawki HUAWEI FreeArc, to postanowiłam wykorzystać niedawne doświadczenia i rozpocząć testy tak samo: w wolny weekend. Tak oto spędziłam majówkę z nowym fitnessowym zegarkiem HUAWEI.

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro to nowy model w najnowszej odsłonie serii FIT, który zyskał kolejne świetne funkcje. Najwygodniejsze według mnie są płatności NFC pozwalające wybiec z domu na ćwiczenia bez wody i kupić ją po drodze za pomocą zegarka – tak, podczas wiązania butów notorycznie zapominam o przygotowanej wcześniej butelce z wodą i zostawiam ją w domu. Pojawił się także barometr, który uzupełnia statystyki aktywności sportowej o pomiary wysokości, więc przyda się podczas górskich wędrówek czy jazdy na rowerze po górzystych szlakach, ale będzie pomocny także podczas nurkowania (a można z nim zejść na głębokość do 40 m). Do tego bezprzewodowa ładowarka i jeszcze lepszy ekran: 1,82-calowy wyświetlacz AMOLED może osiągnąć jasność do 3020 nitów i pokryty jest odpornym szkłem szafirowym. Niby tylko jedno zdanie, ale aż trzy korzyści! Nowa ładowarka szybciej naładuje zegarek, bardzo jasny wyświetlacz pozwala dostrzec wszystkie informacje także w pełnym słońcu, a szkło szafirowe oznacza, że ekran naszego smartwatcha trudno jest porysować.

Smartwatch łatwo i szybko łączy się z wszystkimi telefonami poprzez aplikację Zdrowie Huawei, która poza połączeniem pozwala na szczegółowy wgląd w nasze wyniki ćwiczeń i dane zdrowotne, a także oczywiście zarządzanie ustawieniami zegarka i ściąganie nowych tarcz, jeżeli znudzą nam się te zainstalowane w pamięci smartwatcha. Z kolei płatności zbliżeniowe realizowane są za pośrednictwem aplikacji Quicko Wallet.

Zegarek HUAWEI WATCH FIT 4 Pro oferuje ponad 100 dyscyplin sportu i rekreacji wraz z planami treningowymi, w tym nowy w serii FIT tryb golfowy z bazą ponad 15 000 pól golfowych, który wyświetla trójwymiarowe widoki fairwayów i szczegółowe informacje o greenach i bunkrach. Wprawdzie nie grywam w golfa, ale za to jestem od lat związana ze środowiskiem skateboardowym, zabrałam więc smartwatch na Warsaw Express Contest – czyli dwudniowe zawody deskorolkowe. To było idealne miejsce, by wypróbować tryb deskorolki, ale też sprawdzić, czy to, że producent chwali się trwałością wysokiej jakości obudowy wykonanej z aluminium klasy lotniczej z bezelem ze stopu tytanu i wspomnianego już, odpornego na zarysowania szafirowego szkła chroniącego wyświetlacz, okaże się prawdą w starciu z jednym z najbardziej kontuzjogennych i obfitujących w upadki sportów.

Smartwatch jest przede wszystkim smukły – tylko 9,3 mm grubości – i bardzo lekki – waży jedynie 30 gramów – co czyni go praktycznie niewyczuwalnym podczas użytkowania. Ma to duże znaczenie w większości uprawianych sportów – przy wykonywaniu trików na deskorolce, chociażby każde dodatkowe obciążenie wpływa na lekkość podskoków. Dodatkowo pasek z rzepem trzyma się idealnie nadgarstka – nic nie przesuwało się nawet przy bardzo skomplikowanych trikach i przy szybkiej jeździe. No może nie było to 143,89 km na godzinę – czyli tyle, ile wynosi ustanowiony przez Kanadyjczyka Kyle'a Westera Rekord Guinnessa w szybkości jazdy na desce, ale standardowy uczestnik zawodów spokojnie rozpędza się do 20 km na godzinę.

Ulepszenia pojawiły się też w technologii TruSleep 4.0, która analizuje sen i w algorytmach TruSense monitorujących zdrowie użytkownika poprzez m.in. badanie EKG, dokładny pomiar tętna, HRV (czyli zmienność rytmu zatokowego), a także kontrolowanie poziomu tlenu we krwi oraz temperatury skóry. Można też w każdej chwili sprawdzić poziom stresu, czego jednak nie polecam nadużywać jeżeli pracuje się w mediach, o ile oczywiście planujemy pozostać w tej branży; ale dla samych kobiet nie bez znaczenia jest monitorowanie cyklu menstruacyjnego. Sprawdzając jakość snu, dowiedziałam się, że zbyt długie drzemki w ciągu dnia mogą wpłynąć na jakość nocnego wypoczynku.

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro występuje w trzech wariantach kolorystycznych, ale w praktyce można też wymieniać paski między modelami, co tworzy różnorodne kombinacje kolorystyczne. Wybór pasków: lekkiego oddychającego nylonu czy przyjaznego dla skóry, hipoalergicznego fluoroelastomeru pozwala dobrać ten najlepiej dopasowany do swojego stylu i potrzeb. Ja wybrałam jaskrawo zielony, oddychający nylon, bo stwierdziłam, że najlepiej będzie fitować do majówkowych stylizacji, w tym także sportowych. Zielony zegarek, niebieska woda – już widziałam to połączenie na zdjęciach! Bo kolejny test dla HUAWEI WATCH FIT 4 Pro przygotowałam z moją ulubioną dyscypliną sportową: pływaniem. Certyfikaty IP6X i EN13319 potwierdzają odporność na wodę do głębokości 40 metrów, ale ja nie zamierzałam z nim nurkować – przynajmniej nie w standardowym basenie. Zamierzałam sobie popływać.

Pływanie to mój lek na całe zło. Monotonia wykonywanych ruchów idealnie resetuje mi głowę – po 10 minutach w wodzie czuję, że odchodzi mi cały nagromadzony stres. I zawsze jak chodzę pływać, to planuję na tę aktywność czas ze sporym zapasem – nie znoszę się spieszyć podczas pływania. To prawie jak mój rytuał, medytacja. No i doskonale wpływa na relaks mięśni, w szczególności pleców spiętych po całym dniu siedzenia przed redakcyjnym komputerem.

Po wyjściu z basenu zegarek zaproponował kilka ćwiczeń, a także podpowiedział, jak go osuszyć. Oraz utwierdził mnie w przekonaniu, że pływanie dobrze na mnie – nomen omen – wpływa. Bo po zakończonym treningu zaproponował, żebym sprawdziła swój stan emocjonalny. Sprawdziłam. Ale wystarczy tych prywatnych zwierzeń. Mogę tylko napisać, że samopoczucie podczas testowania HUAWEI WATCH FIT 4 Pro sama oceniam bardzo pozytywnie. To zegarek FIT, który FITuje w życiu codziennym do każdego outFITu.