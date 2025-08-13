Program TV na długi weekend w sierpniu 2025. Co warto obejrzeć 15-17.08?

fot. pixabay.com

W długi weekend w sierpniu 2025 roku pogoda za oknem będzie zachwycająca. W dniach od 15 do 17 sierpnia będzie słonecznie, ciepło i ale w niektórych regionach kraju nie zabraknie przelotnych opadów deszczu i burz. Ci, którzy w tym czasie zostają w domu, z pewnością nie będą się nudzić i znajdą coś do obejrzenia, bo oferta telewizyjnej ramówki na nadchodzący weekend jest różnorodna.

Sierpniówka 2025: jakie filmy, seriale i programy będzie można oglądać w telewizji?

Podczas sierpniówki na najpopularniejszych kanałach telewizyjnych zostanie wyemitowanych wiele produkcji i transmisji, które z pewnością spodobają się zarówno młodszym, jak i starszym widzom. W ramówce na długi weekend pojawiły się między innymi filmy familijne, które świetnie sprawdzą się na rodzinny seans.

Program tv na 15 sierpnia (piątek)

TVP1

21:20 Po prostu przyjaźń (komedia)

23:45 Fatima (dramat obyczajowy)

TVP2

11:15 Potop (film przygodowy)

16:20 Potop (film historyczny)

20:00 Kabaretowa Noc Pod Gwiazdami - Lidzbark Warmiński 2025 (kabaret i satyra)

23:50 To jest grane (program muzyczny)

Polsat

8:35 O Yeti! (film animowany)

10:40 O psie, który wrócił do domu (film przygodowy)

11:40 Dlaczego nie! (komedia romantyczna)

14:55 Ogniem i mieczem (dramat historyczny)

19:55 Festiwal Weselnych Przebojów - Mrągowo 2025 (koncert)

22:50 Chłopaki nie płaczą (komedia sensacyjna)

TVN

9:20 Mała księżniczka (film obyczajowy)

12:30 Atramentowe serce (film fantastyczny)

14:45 Dora i Miasto Złota (film przygodowy)

16:55 Kung Fu Panda 3 (film animowany)

20:00 Transformers: Przebudzenie bestii (film science fiction)

22:50 Obecność II (horror)

TVN7

15:30 Liga Potworów (film animowany)

17:35 Footloose (komediodramat)

20:00 Notting Hill (komedia romantyczna)

22:40 Gniew Tytanów (film przygodowy)

TV Puls

7:45 Dama za burtą (komedia)

9:55 Naga broń 33 i 1/3: Ostateczna zniewaga (komedia)

11:40 Krokodyl Dundee (komedia)

13:40 Zakonnica w przebraniu (komedia kryminalna)

15:40 Asterix i Obelix: W służbie jej królewskiej mości (film przygodowy)

17:45 Książę w Nowym Jorku (komedia)

20:00 Twierdza (film sensacyjny)

22:30 Teoria chaosu (film sensacyjny)

Program tv na 16 sierpnia (sobota)

TVP1

11:45 Prerie: dzika Ameryka (film dokumentalny)

12:45 Pojedynek w Abilene (western)

21:20 Dwunastu odważnych (film sensacyjny)

23:40 Osaczony (film akcji)

TVP2

20:00 Lato z Radiem i Telewizją Polską 2025 (koncert)

22:15 Ladies Jazz Festival 2025 (program muzyczny)

23:40 Żona do podziału (komedia)

Polsat

8:55 Sekretne życie zwierzaków domowych 2 (film animowany)

10:45 Zaginiony świat: Jurassic Park (film sensacyjny)

16:45 Serce nie sługa (komedia romantyczna)

19:55 Festiwal Weselnych Przebojów - Mrągowo 2025 (koncert)

23:00 Poranek kojota (komedia)

TVN

16:35 Lara Croft: Tomb Raider: Kolebka życia (film przygodowy)

20:00 Seks w wielkim mieście (komedia romantyczna)

23:15 Plotka (komedia)

TVN7

7:45 Step Up 3D (film muzyczny)

15:05 Wielka Gilly (komedia)

17:15 Pacific Rim (film science fiction)

20:00 W ciemność. Star Trek (film science fiction)

22:55 Incepcja (film sensacyjny)

TV Puls

20:00 W obronie własnej (film sensacyjny)

21:55 Umysł przestępcy (dramat kryminalny)

Program tv na 17 sierpnia (niedziela)

TVP1

14:00 Fatima (dramat obyczajowy)

22:25 Coco Chanel (film biograficzny)

TVP2

20:00 Czas zemsty (film sensacyjny)

23:20 Ocalić i zginąć (dramat obyczajowy)

Polsat

8:55 Gru, Dru i Minionki (film animowany)

10:50 Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej pioruna (film przygodowy)

13:15 Jeszcze większe dzieci (komedia)

15:40 Spider-Man: Bez drogi do domu (film science fiction)

19:55 Uwierz w Mikołaja (komedia romantyczna)

22:00 Dorwać byłą (komedia romantyczna)

TVN

12:15 Agencie, podaj łapę (komedia)

14:15 Kung Fu Panda 3 (film animowany)

16:25 Transformens: Przebudzenie bestii (film science fiction)

20:00 Ostatni samuraj (film przygodowy)

23:25 Inni ludzie (dramat obyczajowy)

TVN7

7:05 Psy i koty (komedia)

15:50 Step Up IV: Rewolucja (film muzyczny)

17:55 Akademia policyjna V: Misja w Miami Beach (komedia)

20:00 10000 lat przed naszą erą (film przygodowy)

22:30 Małe rzeczy (thriller)

TV Puls