Program TV na długi weekend w sierpniu 2025. Co warto obejrzeć 15-17.08?
W długi weekend w sierpniu 2025 roku pogoda za oknem będzie zachwycająca. W dniach od 15 do 17 sierpnia będzie słonecznie, ciepło i ale w niektórych regionach kraju nie zabraknie przelotnych opadów deszczu i burz. Ci, którzy w tym czasie zostają w domu, z pewnością nie będą się nudzić i znajdą coś do obejrzenia, bo oferta telewizyjnej ramówki na nadchodzący weekend jest różnorodna.
Sierpniówka 2025: jakie filmy, seriale i programy będzie można oglądać w telewizji?
Podczas sierpniówki na najpopularniejszych kanałach telewizyjnych zostanie wyemitowanych wiele produkcji i transmisji, które z pewnością spodobają się zarówno młodszym, jak i starszym widzom. W ramówce na długi weekend pojawiły się między innymi filmy familijne, które świetnie sprawdzą się na rodzinny seans.
Program tv na 15 sierpnia (piątek)
TVP1
- 21:20 Po prostu przyjaźń (komedia)
- 23:45 Fatima (dramat obyczajowy)
TVP2
- 11:15 Potop (film przygodowy)
- 16:20 Potop (film historyczny)
- 20:00 Kabaretowa Noc Pod Gwiazdami - Lidzbark Warmiński 2025 (kabaret i satyra)
- 23:50 To jest grane (program muzyczny)
Polsat
- 8:35 O Yeti! (film animowany)
- 10:40 O psie, który wrócił do domu (film przygodowy)
- 11:40 Dlaczego nie! (komedia romantyczna)
- 14:55 Ogniem i mieczem (dramat historyczny)
- 19:55 Festiwal Weselnych Przebojów - Mrągowo 2025 (koncert)
- 22:50 Chłopaki nie płaczą (komedia sensacyjna)
TVN
- 9:20 Mała księżniczka (film obyczajowy)
- 12:30 Atramentowe serce (film fantastyczny)
- 14:45 Dora i Miasto Złota (film przygodowy)
- 16:55 Kung Fu Panda 3 (film animowany)
- 20:00 Transformers: Przebudzenie bestii (film science fiction)
- 22:50 Obecność II (horror)
TVN7
- 15:30 Liga Potworów (film animowany)
- 17:35 Footloose (komediodramat)
- 20:00 Notting Hill (komedia romantyczna)
- 22:40 Gniew Tytanów (film przygodowy)
TV Puls
- 7:45 Dama za burtą (komedia)
- 9:55 Naga broń 33 i 1/3: Ostateczna zniewaga (komedia)
- 11:40 Krokodyl Dundee (komedia)
- 13:40 Zakonnica w przebraniu (komedia kryminalna)
- 15:40 Asterix i Obelix: W służbie jej królewskiej mości (film przygodowy)
- 17:45 Książę w Nowym Jorku (komedia)
- 20:00 Twierdza (film sensacyjny)
- 22:30 Teoria chaosu (film sensacyjny)
Program tv na 16 sierpnia (sobota)
TVP1
- 11:45 Prerie: dzika Ameryka (film dokumentalny)
- 12:45 Pojedynek w Abilene (western)
- 21:20 Dwunastu odważnych (film sensacyjny)
- 23:40 Osaczony (film akcji)
TVP2
- 20:00 Lato z Radiem i Telewizją Polską 2025 (koncert)
- 22:15 Ladies Jazz Festival 2025 (program muzyczny)
- 23:40 Żona do podziału (komedia)
Polsat
- 8:55 Sekretne życie zwierzaków domowych 2 (film animowany)
- 10:45 Zaginiony świat: Jurassic Park (film sensacyjny)
- 16:45 Serce nie sługa (komedia romantyczna)
- 19:55 Festiwal Weselnych Przebojów - Mrągowo 2025 (koncert)
- 23:00 Poranek kojota (komedia)
TVN
- 16:35 Lara Croft: Tomb Raider: Kolebka życia (film przygodowy)
- 20:00 Seks w wielkim mieście (komedia romantyczna)
- 23:15 Plotka (komedia)
TVN7
- 7:45 Step Up 3D (film muzyczny)
- 15:05 Wielka Gilly (komedia)
- 17:15 Pacific Rim (film science fiction)
- 20:00 W ciemność. Star Trek (film science fiction)
- 22:55 Incepcja (film sensacyjny)
TV Puls
- 20:00 W obronie własnej (film sensacyjny)
- 21:55 Umysł przestępcy (dramat kryminalny)
Program tv na 17 sierpnia (niedziela)
TVP1
- 14:00 Fatima (dramat obyczajowy)
- 22:25 Coco Chanel (film biograficzny)
TVP2
- 20:00 Czas zemsty (film sensacyjny)
- 23:20 Ocalić i zginąć (dramat obyczajowy)
Polsat
- 8:55 Gru, Dru i Minionki (film animowany)
- 10:50 Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej pioruna (film przygodowy)
- 13:15 Jeszcze większe dzieci (komedia)
- 15:40 Spider-Man: Bez drogi do domu (film science fiction)
- 19:55 Uwierz w Mikołaja (komedia romantyczna)
- 22:00 Dorwać byłą (komedia romantyczna)
TVN
- 12:15 Agencie, podaj łapę (komedia)
- 14:15 Kung Fu Panda 3 (film animowany)
- 16:25 Transformens: Przebudzenie bestii (film science fiction)
- 20:00 Ostatni samuraj (film przygodowy)
- 23:25 Inni ludzie (dramat obyczajowy)
TVN7
- 7:05 Psy i koty (komedia)
- 15:50 Step Up IV: Rewolucja (film muzyczny)
- 17:55 Akademia policyjna V: Misja w Miami Beach (komedia)
- 20:00 10000 lat przed naszą erą (film przygodowy)
- 22:30 Małe rzeczy (thriller)
TV Puls
- 13:50 Krokodyl Dundee (komedia)
- 15:50 Zakonnica w przebraniu (komedia kryminalna)
- 17:50 Asterix i Obelix: W służbie jej królewskiej mości (film przygodowy)
- 20:00 Demaskator (thriller)
- 22:00 G.I. Joe: Odwet (film sensacyjny)
Źródło: Program telewizyjny