placeholder
Reklama
placeholder

Program TV na długi weekend w sierpniu 2025. Co warto obejrzeć 15-17.08?

Co będzie można obejrzeć w telewizji podczas sierpniówki w 2025 roku?
Autopromocja
tpb-vod

Co będzie można obejrzeć w telewizji podczas sierpniówki w 2025 roku?
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  program telewizyjny 
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  program telewizyjny 
fot. pixabay.com
Reklama

W długi weekend w sierpniu 2025 roku pogoda za oknem będzie zachwycająca. W dniach od 15 do 17 sierpnia będzie słonecznie, ciepło i ale w niektórych regionach kraju nie zabraknie przelotnych opadów deszczu i burz. Ci, którzy w tym czasie zostają w domu, z pewnością nie będą się nudzić i znajdą coś do obejrzenia, bo oferta telewizyjnej ramówki na nadchodzący weekend jest różnorodna. 

Sierpniówka 2025: jakie filmy, seriale i programy będzie można oglądać w telewizji?

Podczas sierpniówki na najpopularniejszych kanałach telewizyjnych zostanie wyemitowanych wiele produkcji i transmisji, które z pewnością spodobają się zarówno młodszym, jak i starszym widzom. W ramówce na długi weekend pojawiły się między innymi filmy familijne, które świetnie sprawdzą się na rodzinny seans.

Program tv na 15 sierpnia (piątek)

TVP1

  • 21:20 Po prostu przyjaźń (komedia)
  • 23:45 Fatima (dramat obyczajowy)

TVP2

  • 11:15 Potop (film przygodowy)
  • 16:20 Potop (film historyczny)
  • 20:00 Kabaretowa Noc Pod Gwiazdami - Lidzbark Warmiński 2025 (kabaret i satyra)
  • 23:50 To jest grane (program muzyczny)

Polsat

  • 8:35 O Yeti! (film animowany)
  • 10:40 O psie, który wrócił do domu (film przygodowy)
  • 11:40 Dlaczego nie! (komedia romantyczna)
  • 14:55 Ogniem i mieczem (dramat historyczny) 
  • 19:55 Festiwal Weselnych Przebojów - Mrągowo 2025 (koncert)
  • 22:50 Chłopaki nie płaczą (komedia sensacyjna)

TVN

  • 9:20 Mała księżniczka (film obyczajowy)
  • 12:30 Atramentowe serce (film fantastyczny)
  • 14:45 Dora i Miasto Złota (film przygodowy)
  • 16:55 Kung Fu Panda 3 (film animowany)
  • 20:00 Transformers: Przebudzenie bestii (film science fiction)
  • 22:50 Obecność II (horror)

TVN7

  • 15:30 Liga Potworów (film animowany)
  • 17:35 Footloose (komediodramat)
  • 20:00 Notting Hill (komedia romantyczna)
  • 22:40 Gniew Tytanów (film przygodowy)

TV Puls

  • 7:45 Dama za burtą (komedia)
  • 9:55 Naga broń 33 i 1/3: Ostateczna zniewaga (komedia)
  • 11:40 Krokodyl Dundee (komedia)
  • 13:40 Zakonnica w przebraniu (komedia kryminalna)
  • 15:40 Asterix i Obelix: W służbie jej królewskiej mości (film przygodowy)
  • 17:45 Książę w Nowym Jorku (komedia)
  • 20:00 Twierdza (film sensacyjny)
  • 22:30 Teoria chaosu (film sensacyjny)

Program tv na 16 sierpnia (sobota)

TVP1

  • 11:45 Prerie: dzika Ameryka (film dokumentalny)
  • 12:45 Pojedynek w Abilene (western)
  • 21:20 Dwunastu odważnych (film sensacyjny)
  • 23:40 Osaczony (film akcji)

TVP2

  • 20:00 Lato z Radiem i Telewizją Polską 2025 (koncert)
  • 22:15 Ladies Jazz Festival 2025 (program muzyczny)
  • 23:40 Żona do podziału (komedia)

Polsat

  • 8:55 Sekretne życie zwierzaków domowych 2 (film animowany)
  • 10:45 Zaginiony świat: Jurassic Park (film sensacyjny)
  • 16:45 Serce nie sługa (komedia romantyczna)
  • 19:55 Festiwal Weselnych Przebojów - Mrągowo 2025 (koncert)
  • 23:00 Poranek kojota (komedia)

TVN

  • 16:35 Lara Croft: Tomb Raider: Kolebka życia (film przygodowy)
  • 20:00 Seks w wielkim mieście (komedia romantyczna)
  • 23:15 Plotka (komedia)

TVN7

  • 7:45 Step Up 3D (film muzyczny)
  • 15:05 Wielka Gilly (komedia)
  • 17:15 Pacific Rim (film science fiction)
  • 20:00 W ciemność. Star Trek (film science fiction)
  • 22:55 Incepcja (film sensacyjny)

TV Puls

  • 20:00 W obronie własnej (film sensacyjny)
  • 21:55 Umysł przestępcy (dramat kryminalny)

Program tv na 17 sierpnia (niedziela)

TVP1

  • 14:00 Fatima (dramat obyczajowy)
  • 22:25 Coco Chanel (film biograficzny)

TVP2

  • 20:00 Czas zemsty (film sensacyjny)
  • 23:20 Ocalić i zginąć (dramat obyczajowy)

Polsat

  • 8:55 Gru, Dru i Minionki (film animowany)
  • 10:50 Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej pioruna (film przygodowy)
  • 13:15 Jeszcze większe dzieci (komedia)
  • 15:40 Spider-Man: Bez drogi do domu (film science fiction)
  • 19:55 Uwierz w Mikołaja (komedia romantyczna)
  • 22:00 Dorwać byłą (komedia romantyczna)

TVN

  • 12:15 Agencie, podaj łapę (komedia)
  • 14:15 Kung Fu Panda 3 (film animowany)
  • 16:25 Transformens: Przebudzenie bestii (film science fiction)
  • 20:00 Ostatni samuraj (film przygodowy)
  • 23:25 Inni ludzie (dramat obyczajowy)

TVN7

  • 7:05 Psy i koty (komedia)
  • 15:50 Step Up IV: Rewolucja (film muzyczny)
  • 17:55 Akademia policyjna V: Misja w Miami Beach (komedia)
  • 20:00 10000 lat przed naszą erą (film przygodowy)
  • 22:30 Małe rzeczy (thriller)

TV Puls

  • 13:50 Krokodyl Dundee (komedia)
  • 15:50 Zakonnica w przebraniu (komedia kryminalna)
  • 17:50 Asterix i Obelix: W służbie jej królewskiej mości (film przygodowy)
  • 20:00 Demaskator (thriller)
  • 22:00 G.I. Joe: Odwet (film sensacyjny)

Źródło: Program telewizyjny

Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Eleanor the Great
-

Zwiastun Eleanor the Great. 95-letnia aktorka w głównej roli reżyserskiego debiutu Scarlett Johansson

2 Fundacja
-

Polka zagrała w hicie sci-fi od Apple TV+. Zdjęcia z planu 3. sezonu Fundacji

3 33. Materialiści – 6,8 (67%)
-

Materialiści - reżyserka odpowiada na okrutne komentarze. Broni postaci granej przez Chrisa Evansa

4 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-

Jeden szczegół z planu Spider-Mana 4 wywołał masę domysłów. Słynna antybohaterka nadciąga?

5 Zniknięcia
-
Plotka

Trwają prace nad prequelem Zniknięć. Co wiadomo?

6 Scott Bakula jako Jonathan Archer w mundurze, który trochę przypominał te z poprzednich Star Treków, a trochę kombinezony NASA. / Fot. CBS
-

Star Trek jako Star Wars: Andor. Jest pomysł na polityczny thriller

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Grafika promująca audiobook Harry Potter
-

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

4

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

5

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

6

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

7

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

8

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

10

Brie Larson wzięła udział w viralowym trendzie w szpilkach. Jak jej poszło?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV