Zwierzogród 2 pobił kilkanaście rekordów! Co za mocarny start w kinach!

Zwierzogród 2 idzie jak burza! Żaden film w 2025 roku nie osiągnął tak spektakularnego otwarcia w kinach na całym świecie! W Ameryce Północnej miał na start długi weekend z okazji Święta Dziękczynienia, więc pięć dni celebracji w kinach. Osiągnięto wynik 156 mln dolarów (96,8 mln dolarów w 3 dni). W kontekście tego święta jest to drugi najlepszy wynik w historii, a także - w tym okresie - druga najlepsza środa, czwartek i Czarny Piątek. Pierwsze miejsce we wszystkich kategoriach Święta Dziękczynienia należy do hitu Vaiana 2 z 2024 roku (225,4 mln dolarów w 5 dni).

Zwierzogród 2 podbija świat

Animacja Disneya bije rekordy popularności poza USA, bo na świecie osiągnęła aż 400 mln dolarów! Chiny oszalały na punkcie Zwierzogrodu 2 i tylko z tego kraju osiągnięto 272 mln dolarów wpływów! Jest to drugi najlepszy wynik w historii dla hollywoodzkiego filmu po Avengers: Koniec gry i szósty najlepszy ogólnie w chińskich kinach. Jako pierwszy film spoza Chin przekroczył też 100 mln dolarów jednego dnia! Globalne otwarcie ostatecznie osiągnęło kwotę 556,4 mln dolarów. Jest to czwarte największe otwarcie w historii kina!

Wszystkie pobite rekordy box office:

Najlepsze globalne otwarcie filmu animowanego w historii – 556 mln dolarów.

Najlepsze globalne otwarcie 2025 roku – 556 mln dolarów.

Najlepsze globalne otwarcie dla animowanego sequela w historii kina - poprzedni rekord to Vaiana 2

Najlepsze globalne otwarcie w historii Walt Disney Animation Studios – poprzedni rekord Vaiana 2.

Najlepsze globalne otwarcie w historii animowanych filmów Disneya.

Najlepsze globalne otwarcie sequela w 2025 roku.

Największy wzrost wpływów sequela względem oryginału w historii - o 239%.

Najlepsze otwarcie zagranicznej animacji w historii chińskiego kina.

Najbardziej dochodowy zagraniczny film w historii chińskich kin od czasów Avengers: Koniec gry.

Najbardziej dochodowy zagraniczny film animowany w historii chińskich kin.

Największe otwarcie poza USA w historii kina animowanego.

Największe otwarcie w historii Disneya w wielu krajach świata – w tym w Polsce.

