placeholder
Reklama
placeholder

Zwierzogród 2 pobił kilkanaście rekordów! Co za mocarny start w kinach!

Wszyscy wiedzieliśmy, że Zwierzogród 2 będzie hitem, bo po sukcesie jedynki i dobrych opiniach, to formalność. Jednak wyniki i tak zaskoczyły wszystkich, bo osiągnięto niebotyczne pieniądze, bijąc przy tym wiele rekordów box office, czyli ze sprzedaży biletów do kin.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  box office 
zwierzogród 2
Zwierzogród 2 fot. materiały prasowe
Reklama

Zwierzogród 2 idzie jak burza! Żaden film w 2025 roku nie osiągnął tak spektakularnego otwarcia w kinach na całym świecie! W Ameryce Północnej miał na start długi weekend z okazji Święta Dziękczynienia, więc pięć dni celebracji w kinach. Osiągnięto wynik 156 mln dolarów (96,8 mln dolarów w 3 dni). W kontekście tego święta jest to drugi najlepszy wynik w historii, a także - w tym okresie - druga najlepsza środa, czwartek i Czarny Piątek. Pierwsze miejsce we wszystkich kategoriach Święta Dziękczynienia należy do hitu Vaiana 2 z 2024 roku (225,4 mln dolarów w 5 dni).

Zwierzogród 2 podbija świat

Animacja Disneya bije rekordy popularności poza USA, bo na świecie osiągnęła aż 400 mln dolarów! Chiny oszalały na punkcie Zwierzogrodu 2 i tylko z tego kraju osiągnięto 272 mln dolarów wpływów! Jest to drugi najlepszy wynik w historii dla hollywoodzkiego filmu po Avengers: Koniec gry i szósty najlepszy ogólnie w chińskich kinach. Jako pierwszy film spoza Chin przekroczył też 100 mln dolarów jednego dnia! Globalne otwarcie ostatecznie osiągnęło kwotę 556,4 mln dolarów. Jest to czwarte największe otwarcie w historii kina!

Wszystkie pobite rekordy box office:

  • Najlepsze globalne otwarcie filmu animowanego w historii – 556 mln dolarów.
  • Najlepsze globalne otwarcie 2025 roku – 556 mln dolarów.
  • Najlepsze globalne otwarcie dla animowanego sequela w historii kina - poprzedni rekord to Vaiana 2 z wynikiem 389,3 mln dolarów.
  • Najlepsze globalne otwarcie w historii Walt Disney Animation Studios – poprzedni rekord Vaiana 2.
  • Najlepsze globalne otwarcie w historii animowanych filmów Disneya.
  • Najlepsze globalne otwarcie sequela w 2025 roku.
  • Największy wzrost wpływów sequela względem oryginału w historii - o 239%.
  • Najlepsze otwarcie zagranicznej animacji w historii chińskiego kina.
  • Najbardziej dochodowy zagraniczny film w historii chińskich kin od czasów Avengers: Koniec gry.
  • Najbardziej dochodowy zagraniczny film animowany w historii chińskich kin.
  • Największe otwarcie poza USA w historii kina animowanego.
  • Największe otwarcie w historii Disneya w wielu krajach świata – w tym w Polsce.

Wyniki pozostałych filmów w box office:

  • Wicked: Na dobre – 393,2 mln dolarów globalnie.
  • Iluzja 3 – 186,9 mln dolarów globalnie.
  • Predator: Strefa zagrożenia – 173,7 mln dolarów globalnie.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  box office 
zwierzogród 2
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,3

2024
Vaiana 2
Oglądaj TERAZ Vaiana 2 Komedia

Oceń

2025
Zwierzogród 2
Zobacz w kinie Zwierzogród 2 Komedia

Najnowsze

1 Bong Joon Ho
-

Reżyser Parasite zapowiada animację. To będzie fantasy

2 Godzilla x Kong: Nowe Imperium
-

Godzilla - nowy serial anime z twistem. Twórcy zaskakują pomysłem na historię

3 Stranger Things: sezon 5 - nowe zdjęcia
-
Spoilery

Aktorzy o wątku Max w 5. sezonie Stranger Things. "Lucas oddałby za nią życie"

4 Tron: Ares - 10 października (kino)
-

Tron: Ares - usunięta scena w sieci. Twórca serii pojawia się w epizodzie!

5 2. Diuna: Część druga
-
Plotka

Diuna: Część 3 - premiera może ulec zmianie. Padła sugestia

6 Zdjęcie z serialu 1670
-

1670 - Andrzejki w Adamczysze. Wróżba z ziemniaka?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e09

Simpsonowie

s19e09

Zaklinacze koni

s2025e230

Moda na sukces

s42e61

s10e07

s58e10

s24e10

Police Interceptors
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zoë Kravitz
Zoë Kravitz

ur. 1988, kończy 37 lat

Stefan Kapicic
Stefan Kapicic

ur. 1978, kończy 47 lat

Nadia Hilker
Nadia Hilker

ur. 1988, kończy 37 lat

Riz Ahmed
Riz Ahmed

ur. 1982, kończy 43 lat

Woody Allen
Woody Allen

ur. 1935, kończy 90 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

4

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

6

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

7

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

9

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

10

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV