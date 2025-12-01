Zwierzogród 2 pobił kilkanaście rekordów! Co za mocarny start w kinach!
Wszyscy wiedzieliśmy, że Zwierzogród 2 będzie hitem, bo po sukcesie jedynki i dobrych opiniach, to formalność. Jednak wyniki i tak zaskoczyły wszystkich, bo osiągnięto niebotyczne pieniądze, bijąc przy tym wiele rekordów box office, czyli ze sprzedaży biletów do kin.
Zwierzogród 2 idzie jak burza! Żaden film w 2025 roku nie osiągnął tak spektakularnego otwarcia w kinach na całym świecie! W Ameryce Północnej miał na start długi weekend z okazji Święta Dziękczynienia, więc pięć dni celebracji w kinach. Osiągnięto wynik 156 mln dolarów (96,8 mln dolarów w 3 dni). W kontekście tego święta jest to drugi najlepszy wynik w historii, a także - w tym okresie - druga najlepsza środa, czwartek i Czarny Piątek. Pierwsze miejsce we wszystkich kategoriach Święta Dziękczynienia należy do hitu Vaiana 2 z 2024 roku (225,4 mln dolarów w 5 dni).
Zwierzogród 2 podbija świat
Animacja Disneya bije rekordy popularności poza USA, bo na świecie osiągnęła aż 400 mln dolarów! Chiny oszalały na punkcie Zwierzogrodu 2 i tylko z tego kraju osiągnięto 272 mln dolarów wpływów! Jest to drugi najlepszy wynik w historii dla hollywoodzkiego filmu po Avengers: Koniec gry i szósty najlepszy ogólnie w chińskich kinach. Jako pierwszy film spoza Chin przekroczył też 100 mln dolarów jednego dnia! Globalne otwarcie ostatecznie osiągnęło kwotę 556,4 mln dolarów. Jest to czwarte największe otwarcie w historii kina!
Wszystkie pobite rekordy box office:
- Najlepsze globalne otwarcie filmu animowanego w historii – 556 mln dolarów.
- Najlepsze globalne otwarcie 2025 roku – 556 mln dolarów.
- Najlepsze globalne otwarcie dla animowanego sequela w historii kina - poprzedni rekord to Vaiana 2 z wynikiem 389,3 mln dolarów.
- Najlepsze globalne otwarcie w historii Walt Disney Animation Studios – poprzedni rekord Vaiana 2.
- Najlepsze globalne otwarcie w historii animowanych filmów Disneya.
- Najlepsze globalne otwarcie sequela w 2025 roku.
- Największy wzrost wpływów sequela względem oryginału w historii - o 239%.
- Najlepsze otwarcie zagranicznej animacji w historii chińskiego kina.
- Najbardziej dochodowy zagraniczny film w historii chińskich kin od czasów Avengers: Koniec gry.
- Najbardziej dochodowy zagraniczny film animowany w historii chińskich kin.
- Największe otwarcie poza USA w historii kina animowanego.
- Największe otwarcie w historii Disneya w wielu krajach świata – w tym w Polsce.
Wyniki pozostałych filmów w box office:
- Wicked: Na dobre – 393,2 mln dolarów globalnie.
- Iluzja 3 – 186,9 mln dolarów globalnie.
- Predator: Strefa zagrożenia – 173,7 mln dolarów globalnie.
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
01
gru
Marvel Cosmic Invasion
01
gru
Troll 2
02
gru
Destiny 2: Renegades
03
gru
Miłość w prezencie
04
gru
Thief VR: Legacy of Shadows
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1935, kończy 90 lat