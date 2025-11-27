Reklama
Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

W 13. odcinku 31. sezonu programu Kuchenne rewolucje Magda Gessler odwiedziła Przystań na Kępce w Marklowicach Górnych. Czy przeprowadziła w nim udaną rewolucję?
Klaudia Woźniak
Tagi:  magda gessler 
Kuchenne rewolucje TVN
Zdjęcie z programu Kuchenne rewolucje fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery
We wrześniu 2025 roku na TVN wystartował 31. sezon programu Kuchenne rewolucje. W każdym z odcinków najpopularniejsza restauratorka w Polsce wyrusza w podróż, aby pomóc właścicielom lokali gastronomicznych wyjść z kryzysu. W 13. odcinku 31. sezonu programu Magda Gessler wpadła z wizytą do Przystani na Kępce w Marklowicach Górnych. Czy przeprowadziła tam udaną rewolucję? 

Kuchenne rewolucje 31: Marklowice Górne

Marklowice Górne to maleńka wieś leżąca przy granicy z Czechami. Pierwszą restauracją po stronie polskiej jest Przystań na Kępce, którą od nieco ponad dwóch lat prowadzi Patrycja. Właścicielka od zawsze marzyła o prowadzeniu własnej restauracji. W 2009 roku wyjechała jednak do Szkocji i dopiero po powrocie zaczęła swoją przygodę z gastronomią. Najpierw pracowała jako kelnerka w restauracji należącej do przyjaciółki jej mamy. Później została menadżerką, aż w końcu otworzyła własny biznes. Dziś w lokalu Patrycji pracują koleżanki z poprzedniej pracy, ale pomaga także sama pani Janka, która przeszła już na emeryturę i zamknęła swoją restaurację. Przed wizytą prowadzącej Kuchenne rewolucje Przystań na Kępce utrzymywała się jedynie dzięki przyjęciom okolicznościowym. Magda Gessler niemal natychmiast odkryła, dlaczego restauracja do tej pory nie odniosła sukcesu i wytłumaczyła Patrycji, co musi zrobić, aby to się zmieniło. Podczas swojej rewolucji restauratorka wprowadziła zmiany zarówno w karcie dań, jak i we wnętrzu lokalu. Na zielonych ścianach zawisły obrazy z leśnym motywem nawiązujące do nowej nazwy lokalu.

Odcinek Kuchennych rewolucji, w którym Magda Gessler odwiedza Przystań na Kępce, można oglądać 27 listopada 2025 roku o godzinie 21:35 na kanale TVN. Odcinek z Marklowic Górnych jest dostępny również w Playerze oraz na platformie HBO Max.

Dzika Kępka: Marklowice Górne - dalsze losy

W trakcie rewolucji Magdy Gessler Przystań na Kępce stała się Dziką Kępką. Wszystko wskazuje na to, że restauracja odniosła sukces. Jest otwarta do dziś i można ją znaleźć w mediach społecznościowych. 

Dzika Kępka: Marklowice Górne - menu

W menu restauracji Dzika Kępka można znaleźć dania obiadowe. Wśród nich znalazły się między innymi propozycje podpisane nazwiskiem Magdy Gessler takie jak kołduny z farszem z kaczki i gęsi, zupa czosnkowa na rosole z kaczki, pulpety z jelenia i sarny w sosie grzybowym czy ciasto śliwkowe z  kruszonką i lodami waniliowymi. Ceny dań zaczynają się od około 30 złotych i sięgają 90 złotych

Dzika Kępka: Marklowice Górne - adres

Restauracja Dzika Kępka znajduje się pod adresem Adama Mickiewicza 3 w Marklowicach Górnych. Od poniedziałku do czwartku lokal jest czynny od 12:00 do 18:00, w piątki i soboty od 12:00 do 20:00, a w niedziele od 12:00 do 19:00.

Źródło: Materiały prasowe Warner Bros. Discovery

