Tron: Ares - usunięta scena w sieci. Twórca serii pojawia się w epizodzie!

Steven Lisberger był scenarzystą, pomysłodawcą i reżyserem filmu Tron, który pomimo klapy w latach 80. osiągnął status kultowego. Cała jego kariera była związana z tym tytułem, bo poza nim stworzył trzy nieznane i średnio oceniane filmy. W Tron: Ares, w formie hołdu dla jego dokonań, pojawił się w roli epizodycznej, ale jego cameo zostało wycięte.

Tron: Ares - usunięta scena

Usunięta scena trafiła do sieci. Warto zwrócić uwagę na ciekawostkę: Steven Lisberger ubrany jest w ten sam strój, który Flynn miał w filmie Tron, zanim przeniósł się do Sieci.

Tron: Ares - klapa filmu

Przypomnijmy, że Tron: Ares to największa klapa finansowa 2025 roku. Brak zainteresowania w kinach przełożył się na fatalne wyniki w box office. Według portalu Deadline, który dotarł do szczegółowego wykazu kosztów i wpływów, straty finansowe osiągnęły mniej więcej kwotę 132,7 mln dolarów. To definitywny koniec tej franczyzy.

Tron: Ares - premiera filmu w VOD w Polsce odbędzie się 2 grudnia 2025 roku. Docelowo film pojawi się w Disney+, ale na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi.