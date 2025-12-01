placeholder
Tron: Ares - usunięta scena w sieci. Twórca serii pojawia się w epizodzie!

Tron: Ares zadebiutuje na Blu-ray w styczniu 2026 roku, a w materiałach dodatkowych znajdzie się zestaw wyciętych scen, których widzowie nie zobaczyli w kinach. Jedna z nich ujawnia zaskoczenie - twórca franczyzy pojawił się w cameo, ale usunięto je z finalnej wersji filmu.
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
tron: ares
Tron: Ares - 10 października (kino) fot. materiały prasowe
Steven Lisberger był scenarzystą, pomysłodawcą i reżyserem filmu Tron, który pomimo klapy w latach 80. osiągnął status kultowego. Cała jego kariera była związana z tym tytułem, bo poza nim stworzył trzy nieznane i średnio oceniane filmy. W Tron: Ares, w formie hołdu dla jego dokonań, pojawił się w roli epizodycznej, ale jego cameo zostało wycięte.

Tron: Ares - usunięta scena

Usunięta scena trafiła do sieci. Warto zwrócić uwagę na ciekawostkę: Steven Lisberger ubrany jest w ten sam strój, który Flynn miał w filmie Tron, zanim przeniósł się do Sieci.

Tron: Ares - klapa filmu

Przypomnijmy, że Tron: Ares to największa klapa finansowa 2025 roku. Brak zainteresowania w kinach przełożył się na fatalne wyniki w box office. Według portalu Deadline, który dotarł do szczegółowego wykazu kosztów i wpływów, straty finansowe osiągnęły mniej więcej kwotę 132,7 mln dolarów. To definitywny koniec tej franczyzy.

Tron: Ares - premiera filmu w VOD w Polsce odbędzie się 2 grudnia 2025 roku. Docelowo film pojawi się w Disney+, ale na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

Źródło: portal społecznościowy X

Co o tym sądzisz?
