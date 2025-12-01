Aktorzy o wątku Max w 5. sezonie Stranger Things. "Lucas oddałby za nią życie"

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W 5. sezonie Stranger Things wyjawiono, że Max wciąż pozostaje w śpiączce po ataku Vecny. W czwartym odcinku okazało się, że bohaterka znajduje się w głębi umysłu Henry'ego, gdzie znalazła ją Holly (Nell Fisher). Są we wspomnieniach Vecny, z których dziewczyna nie potrafi się wydostać, pomimo prób.

Sadie Sink o losie Max

Sadie Sink w rozmowie z Deadline zdradziła, że tym, co spotka jej bohaterkę dowiedziała się podczas kręcenia 4. sezonu Stranger Things:

Nie wiedziałam dokładnie, jaka będzie fabuła, ale po prostu chcieli mnie ostrzec. Matt i Ross [Dufferowie, twórcy serialu] zadzwonili do mnie. Powiedzieli: "Dostaniesz [scenariusz] ostatniego odcinka 4. sezonu, w którym będzie napisane, że umarłaś, ale nie martw się. Jesteś w śpiączce, a my mamy dla ciebie historię w 5. sezonie". To były właściwie wszystkie informacje, jakie miałam przez jakiś czas.

Aktorka powiedziała, że Max jest niezwykle odporna, więc jeśli ktokolwiek miałby utknąć w tym wątku, to właśnie ona. Uważa, że poradzi sobie z tą sytuacją najlepiej. Sink stwierdziła, że Holly to pierwsza osoba, którą zobaczyła od dawna, dlatego podzieliła się z nią swoją historią. Zdradziła, że widzowie zgłębią dynamikę ich relacji w miarę trwania sezonu.

Przez cały ten czas Lucas (Caleb McLaughlin) wciąż odwiedzał Max w szpitalu i puszczał jej ulubioną piosenkę Kate Bush. Dziewczyna zobaczyła go podczas próby ucieczki ze wspomnień Henry'ego. Sink uważa, że to dla Max wiele znaczy, choć nie wiadomo, ile z tego faktycznie słyszy i w jakich momentach czuje jego obecność.

Myślę, że w przypadku Lucasa, istnieje między nimi ogromny rozdźwięk. Ale jednocześnie nigdy nie byli sobie bliżsi i bardziej siebie nie potrzebowali.

Z kolei Caleb McLaughlin powiedział, że lojalność Lucasa jest kluczowa dla jego postaci, ale nawet on przyznaje, że z Max wygląda to inaczej.

Pasja i miłość, którą dzieli ze swoimi przyjaciółmi - to właśnie od tego się zaczęło, od szukania Willa w pierwszym sezonie. Kiedy Jedenastka została wprowadzona do grupy, pomyślał: "No dobra, spoko. Cokolwiek to jest, musimy znaleźć Willa", prawda?. Ale potem widzimy to na innym poziomie, u kogoś, z kim łączy go głębsza więź, kogoś, kto w pewien sposób wpływa na niego w określony sposób, a ich relacja jest, przynajmniej dla mnie, bardzo, bardzo głęboka.

Na razie Max nie wybudziła się ze śpiączki i pozostaje w szpitalu. Jednak materiały promocyjne Netflixa, na których widać Lucasa niosącego na rękach Max, wskazują, że sytuacja się zmieni. McLaughlin nie chciał zdradzić, co ta scena oznacza, ale przyznał, że jego bohater jest gotów zaryzykować życie, by zapewnić jej bezpieczeństwo, zwłaszcza gdy nie może się sama obronić.

Szczerze mówiąc, myślę, że oddałby za nią życie. Naprawdę by to zrobił. Znalazł kogoś, z kim mógłby nawiązać więź, kogoś, kto go dostrzega, kogoś, kto rozumie jego położenie. Widać ich prawdziwą miłość, gdy są pod ścianą, w tym momencie, gdy zdaje sobie sprawę: "Wow, Max odeszła". Albo przynajmniej tak to wygląda dla niego - on nie wie, co zrobić w takiej sytuacji.

Pomimo że zdjęcia zakończyły się rok temu to Sink nie odczuwa, że pożegnała się z Max. Myśli, że gdy ukaże się ostatni odcinek to wtedy dotrze do niej, że to już koniec. Dodała, że w pewnym sensie bohaterka po prostu stanowi jej ogromną część. Jak ocenia zakończenie serialu?

Byłam zadowolona z całości. Myślę, że wszyscy są naprawdę… Dufferowie wykonali niesamowitą pracę. Myślę, że wszyscy dostaliśmy zakończenie, na którym nam zależało.

Stranger Things - premiera kolejnych trzech odcinków 26 grudnia na Netflix. Finał serialu zaplanowano w Polsce na 1 stycznia.

