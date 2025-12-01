Aktorzy o wątku Max w 5. sezonie Stranger Things. "Lucas oddałby za nią życie"
Caleb McLaughlin i Sadie Sink skomentowali wydarzenia z pierwszych odcinków 5. sezonu Stranger Things. Kiedy aktorka dowiedziała się o tym, jaki los spotka Max?
W 5. sezonie Stranger Things wyjawiono, że Max wciąż pozostaje w śpiączce po ataku Vecny. W czwartym odcinku okazało się, że bohaterka znajduje się w głębi umysłu Henry'ego, gdzie znalazła ją Holly (Nell Fisher). Są we wspomnieniach Vecny, z których dziewczyna nie potrafi się wydostać, pomimo prób.
Czytaj więcej: Dużo materiałów zza kulis 5. sezonu Stranger Things. Jak kręcono kapitalną scenę na jednym ujęciu?
Sadie Sink o losie Max
Sadie Sink w rozmowie z Deadline zdradziła, że tym, co spotka jej bohaterkę dowiedziała się podczas kręcenia 4. sezonu Stranger Things:
Aktorka powiedziała, że Max jest niezwykle odporna, więc jeśli ktokolwiek miałby utknąć w tym wątku, to właśnie ona. Uważa, że poradzi sobie z tą sytuacją najlepiej. Sink stwierdziła, że Holly to pierwsza osoba, którą zobaczyła od dawna, dlatego podzieliła się z nią swoją historią. Zdradziła, że widzowie zgłębią dynamikę ich relacji w miarę trwania sezonu.
Przez cały ten czas Lucas (Caleb McLaughlin) wciąż odwiedzał Max w szpitalu i puszczał jej ulubioną piosenkę Kate Bush. Dziewczyna zobaczyła go podczas próby ucieczki ze wspomnień Henry'ego. Sink uważa, że to dla Max wiele znaczy, choć nie wiadomo, ile z tego faktycznie słyszy i w jakich momentach czuje jego obecność.
Z kolei Caleb McLaughlin powiedział, że lojalność Lucasa jest kluczowa dla jego postaci, ale nawet on przyznaje, że z Max wygląda to inaczej.
Na razie Max nie wybudziła się ze śpiączki i pozostaje w szpitalu. Jednak materiały promocyjne Netflixa, na których widać Lucasa niosącego na rękach Max, wskazują, że sytuacja się zmieni. McLaughlin nie chciał zdradzić, co ta scena oznacza, ale przyznał, że jego bohater jest gotów zaryzykować życie, by zapewnić jej bezpieczeństwo, zwłaszcza gdy nie może się sama obronić.
Pomimo że zdjęcia zakończyły się rok temu to Sink nie odczuwa, że pożegnała się z Max. Myśli, że gdy ukaże się ostatni odcinek to wtedy dotrze do niej, że to już koniec. Dodała, że w pewnym sensie bohaterka po prostu stanowi jej ogromną część. Jak ocenia zakończenie serialu?
Stranger Things - premiera kolejnych trzech odcinków 26 grudnia na Netflix. Finał serialu zaplanowano w Polsce na 1 stycznia.
Stranger Things - zdjęcia z 5. sezonu
Źródło: Deadline
