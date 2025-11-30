fot. Netflix

Netflix korzysta z serialu 1670 i jego bohaterów, by wrzucić wideo związane z Andrzejkami w 2025 roku. Widzimy Jana Pawła i resztę, jak świętują najpierw poprzez przepowiednie z ziemniaka, a potem poprzez lanie wosku. W typowym dla serialu 1670 stylu i z charakterystycznym poczuciem humoru.

1670 - Andrzejki

Zobaczcie sami, jak świętują Andrzejki w Adamczysze!

1670 - co wiemy o kontynuacji?

Prace na planie trzeciego sezonu 1670 już się zakończyły, więc nowe odcinki są w fazie postprodukcji. Na razie Netflix nie ogłosił szczegółów nowych odcinków oraz nie ujawnił potencjalnej daty premiery.

1670 - opis 2. sezonu

Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Jednak zaplanowanie masowej imprezy w XVII wieku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy synów rozsadza ambicja, córka i żona kryją się z tajemnicami, a jeszcze ten Sobieski... Tylko Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje - a przynajmniej tak mogłoby się wydawać.