Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

Długo wyczekiwany piąty sezon serialu Stranger Things można oglądać na Netflixie od 27 listopada 2025 roku. Finałowa odsłona dzieła braci Duffer została podzielona na trzy części. Kiedy i o której godzinie w Polsce będzie można oglądać poszczególne odcinki?
Klaudia Woźniak
stranger things 
stranger things 5 netflix
Plakat 5. sezonu Stranger Things fot. Netflix
Pierwsze odcinki piątego i zarazem finałowego sezonu serialu Stranger Things w Polsce można oglądać na Netflixie od czwartku 27 listopada 2025 roku. Druga część finałowej odsłony dzieła braci Duffer trafi na platformę 26 grudnia, a ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Najprawdopodobniej to właśnie tego dnia widzowie w końcu dowiedzą się, czy Jedenastka (Millie Bobby Brown) z pomocą swoich przyjaciół z miasteczka Hawkins pokona śmiertelnie niebezpiecznego władcę Drugiej Strony, Vecnę (Jamie Campbell Bower).  O której godzinie w naszym kraju nastąpią premiery poszczególnych odcinków finałowego sezonu Stranger Things?

Kiedy premiery odcinków 5. sezonu Stranger Things?

Według informacji przekazanych przez Netflixa, godziny premier poszczególnych odcinków 5. sezonu Stranger Things są następujące:

  • Stranger Things 5: część 1 (premiera 27 listopada 2025) - pierwsze 4 odcinki 5. sezonu będzie można oglądać od 2:00 w nocy czasu polskiego.
  • Stranger Things 5: część 2 (premiera 26 grudnia 2025) - godzina premiery nie jest jeszcze znana.
  • Stranger Things 5: część 3 (premiera 1 stycznia 2026) - godzina premiery nie jest jeszcze znana.

Artykuł będzie aktualizowany. 

Stranger Things 5 - zwiastun

Zobacz także:

Stranger Things - 4. sezon
-

Które odcinki warto obejrzeć przed 5. sezonem Stranger Things? Twórcy wskazują epizody

Zdjęcia z serialu Stranger Things
-

Playlista ze Stranger Things na Spotify bije rekordy. Kiedy trafią na nią nowe utwory?

Źródło: Netflix

stranger things 5 netflix 
stranger things 5 netflix
Co o tym sądzisz?
