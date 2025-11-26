Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

fot. Netflix

Pierwsze odcinki piątego i zarazem finałowego sezonu serialu Stranger Things w Polsce można oglądać na Netflixie od czwartku 27 listopada 2025 roku. Druga część finałowej odsłony dzieła braci Duffer trafi na platformę 26 grudnia, a ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Najprawdopodobniej to właśnie tego dnia widzowie w końcu dowiedzą się, czy Jedenastka (Millie Bobby Brown) z pomocą swoich przyjaciół z miasteczka Hawkins pokona śmiertelnie niebezpiecznego władcę Drugiej Strony, Vecnę (Jamie Campbell Bower). O której godzinie w naszym kraju nastąpią premiery poszczególnych odcinków finałowego sezonu Stranger Things?

Kiedy premiery odcinków 5. sezonu Stranger Things?

Według informacji przekazanych przez Netflixa, godziny premier poszczególnych odcinków 5. sezonu Stranger Things są następujące:

Stranger Things 5: część 1 (premiera 27 listopada 2025) - pierwsze 4 odcinki 5. sezonu będzie można oglądać od 2:00 w nocy czasu polskiego.

(premiera 27 listopada 2025) - pierwsze 4 odcinki 5. sezonu będzie można oglądać czasu polskiego. Stranger Things 5: część 2 (premiera 26 grudnia 2025) - godzina premiery nie jest jeszcze znana.

(premiera 26 grudnia 2025) - godzina premiery nie jest jeszcze znana. Stranger Things 5: część 3 (premiera 1 stycznia 2026) - godzina premiery nie jest jeszcze znana.

Artykuł będzie aktualizowany.

Stranger Things 5 - zwiastun