Diuna: Część 3 - premiera może ulec zmianie. Padła sugestia

Diuna: Część 3 ma ustaloną premierę na grudzień 2026 roku, więc mogłoby dojść do walki o widza z filmem Avengers: Doomsday. Nowe doniesienia sugerują jednak, że termin zostanie zmieniony, ponieważ zderzenie dwóch tak wielkich superprodukcji nie przyniosłoby korzyści żadnej ze stron.
Adam Siennica
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
2. Diuna: Część druga fot. Warner Bros.
Gdy ogłoszono przesunięcie filmu Avengers: Doomsday na grudzień 2026 roku, w którym jest już Diuna: Część 3, wiele osób spekulowało, że film Denisa Villeneuve'a nie pobędzie tam długo. Pomimo kryzysu MCU mało kto chciałby rywalizować z Avengers, którzy są przez widzów traktowani inaczej niż inne produkcje Marvela. Według dyrektora programowego festiwalu filmowego w Wenecji, ta data premiery może ulec zmianie.

Diuna: Część 3 w Wenecji?

Alberto Barbera powiedział Variety, że spotkał się z Denisem Villeneuve’em podczas festiwalu filmowego w Marakeszu, by porozmawiać o szansach na premierę filmu podczas festiwalu w Wenecji w 2026 roku. Wydarzenie odbywa się w pierwszym tygodniu września, więc światowa premiera odbyłaby się kilka miesięcy szybciej. Według Barbery jest taka szansa, by Diuna 3 pojawiła się podczas jego eventu.

Jeśli Diuna: Część 3 zadebiutuje w Wenecji, wówczas sama data premiery w kinach zazwyczaj jest do tego dopasowana, więc spekuluje się, że wówczas film mógłby trafić na ekran w październiku lub listopadzie. Podobnie jak Joker w 2019 roku. Są jednak dwa czynniki, które mają tutaj znaczenie. Po spektakularnej klapie Jokera 2 w Wenecji, Warner Bros. może obawiać się wprowadzać tam swoją produkcję. Po drugie, nie wiadomo, czy do września Diuna: Część 3 będzie gotowa. Choć postprodukcja trwa już kilka miesięcy, tego typu superprodukcje wymagają bardzo wiele czasu na dopracowanie wizualnej strony historii.

Wszyscy jednak są zgodni, że Diuna 3 nie pojawi się obok filmu Avengers: Doomsday. To zbyt silna konkurencja, by tę datę premiery pozostawiać bez zmian. Na razie jednak nie podjęto żadnych decyzji w tej sprawie.

Źródło: worldofreel.com

Adam Siennica
Co o tym sądzisz?
