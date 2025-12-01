Diuna: Część 3 - premiera może ulec zmianie. Padła sugestia
Diuna: Część 3 ma ustaloną premierę na grudzień 2026 roku, więc mogłoby dojść do walki o widza z filmem Avengers: Doomsday. Nowe doniesienia sugerują jednak, że termin zostanie zmieniony, ponieważ zderzenie dwóch tak wielkich superprodukcji nie przyniosłoby korzyści żadnej ze stron.
Gdy ogłoszono przesunięcie filmu Avengers: Doomsday na grudzień 2026 roku, w którym jest już Diuna: Część 3, wiele osób spekulowało, że film Denisa Villeneuve'a nie pobędzie tam długo. Pomimo kryzysu MCU mało kto chciałby rywalizować z Avengers, którzy są przez widzów traktowani inaczej niż inne produkcje Marvela. Według dyrektora programowego festiwalu filmowego w Wenecji, ta data premiery może ulec zmianie.
Diuna: Część 3 w Wenecji?
Alberto Barbera powiedział Variety, że spotkał się z Denisem Villeneuve’em podczas festiwalu filmowego w Marakeszu, by porozmawiać o szansach na premierę filmu podczas festiwalu w Wenecji w 2026 roku. Wydarzenie odbywa się w pierwszym tygodniu września, więc światowa premiera odbyłaby się kilka miesięcy szybciej. Według Barbery jest taka szansa, by Diuna 3 pojawiła się podczas jego eventu.
Jeśli Diuna: Część 3 zadebiutuje w Wenecji, wówczas sama data premiery w kinach zazwyczaj jest do tego dopasowana, więc spekuluje się, że wówczas film mógłby trafić na ekran w październiku lub listopadzie. Podobnie jak Joker w 2019 roku. Są jednak dwa czynniki, które mają tutaj znaczenie. Po spektakularnej klapie Jokera 2 w Wenecji, Warner Bros. może obawiać się wprowadzać tam swoją produkcję. Po drugie, nie wiadomo, czy do września Diuna: Część 3 będzie gotowa. Choć postprodukcja trwa już kilka miesięcy, tego typu superprodukcje wymagają bardzo wiele czasu na dopracowanie wizualnej strony historii.
Wszyscy jednak są zgodni, że Diuna 3 nie pojawi się obok filmu Avengers: Doomsday. To zbyt silna konkurencja, by tę datę premiery pozostawiać bez zmian. Na razie jednak nie podjęto żadnych decyzji w tej sprawie.
