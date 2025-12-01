Godzilla - nowy serial anime z twistem. Twórcy zaskakują pomysłem na historię
Godzilla nigdy wcześniej nie doczekał się tak specyficznego podejścia w formie serialu anime, dlatego nowy projekt budzi duże zainteresowanie. Najważniejsze pytanie jednak pozostaje otwarte - czy sam Król Potworów w ogóle pojawi się na ekranie? Pomysł brzmi zaskakująco.
Na oficjalnym profilu serii Godzilla na portalu X ogłoszono, że nowy serial anime niebawem trafi do produkcji. Opublikowano post z grafiką oraz opisem, który wzbudził konsternację. Tak naprawdę nie wiadomo z niego, czy Król Potworów w ogóle się pojawi, bo z tego opisu trudno wywnioskować, czy nie jest to jednak historia osadzona w innym gatunku.
Godzilla - opis nowego serialu anime
"Po raz pierwszy w ponad 70-letniej historii pokażemy opowieść o chłopcu, który dostaje moce Godzilli. Czy to człowiek, czy Godzilla?" - tak napisano w opisie projektu i to są jedyne informacje o nim, jakie na tę chwilę zostały ujawnione.
Już w sieci są spekulacje, że skoro główny bohater ma moce Godzilli, to pewnie inne młode postacie, z którymi będzie walczyć, posiądą moce innych potworów, jak Król Ghidorah.
Projekt może być o tyle ważny dla franczyzy, że w całej swojej historii Godzilla nie odniósł sukcesu w anime. Trylogia Planeta potworów w Netflixie została fatalnie odebrana przez widzów i zebrała złe recenzje krytyków. Podobnie serial Godzilla Singular Point.
Na razie nie wiadomo, kiedy projekt może zadebiutować.
Źródło: screenrant.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
01
gru
Marvel Cosmic Invasion
01
gru
Troll 2
02
gru
Destiny 2: Renegades
03
gru
Miłość w prezencie
04
gru
Thief VR: Legacy of Shadows
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1935, kończy 90 lat