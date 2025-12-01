Godzilla - nowy serial anime z twistem. Twórcy zaskakują pomysłem na historię

fot. © cedricdumler ©️WarnerBros

Na oficjalnym profilu serii Godzilla na portalu X ogłoszono, że nowy serial anime niebawem trafi do produkcji. Opublikowano post z grafiką oraz opisem, który wzbudził konsternację. Tak naprawdę nie wiadomo z niego, czy Król Potworów w ogóle się pojawi, bo z tego opisu trudno wywnioskować, czy nie jest to jednak historia osadzona w innym gatunku.

Godzilla - opis nowego serialu anime

"Po raz pierwszy w ponad 70-letniej historii pokażemy opowieść o chłopcu, który dostaje moce Godzilli. Czy to człowiek, czy Godzilla?" - tak napisano w opisie projektu i to są jedyne informacje o nim, jakie na tę chwilę zostały ujawnione.

Już w sieci są spekulacje, że skoro główny bohater ma moce Godzilli, to pewnie inne młode postacie, z którymi będzie walczyć, posiądą moce innych potworów, jak Król Ghidorah.

Projekt może być o tyle ważny dla franczyzy, że w całej swojej historii Godzilla nie odniósł sukcesu w anime. Trylogia Planeta potworów w Netflixie została fatalnie odebrana przez widzów i zebrała złe recenzje krytyków. Podobnie serial Godzilla Singular Point.

Na razie nie wiadomo, kiedy projekt może zadebiutować.