Godzilla - nowy serial anime z twistem. Twórcy zaskakują pomysłem na historię

Godzilla nigdy wcześniej nie doczekał się tak specyficznego podejścia w formie serialu anime, dlatego nowy projekt budzi duże zainteresowanie. Najważniejsze pytanie jednak pozostaje otwarte - czy sam Król Potworów w ogóle pojawi się na ekranie? Pomysł brzmi zaskakująco.
Adam Siennica
Tagi:  anime 
Godzilla
Godzilla x Kong: Nowe Imperium fot. © cedricdumler ©️WarnerBros
Na oficjalnym profilu serii Godzilla na portalu X ogłoszono, że nowy serial anime niebawem trafi do produkcji. Opublikowano post z grafiką oraz opisem, który wzbudził konsternację. Tak naprawdę nie wiadomo z niego, czy Król Potworów w ogóle się pojawi, bo z tego opisu trudno wywnioskować, czy nie jest to jednak historia osadzona w innym gatunku.

Godzilla - opis nowego serialu anime

"Po raz pierwszy w ponad 70-letniej historii pokażemy opowieść o chłopcu, który dostaje moce Godzilli. Czy to człowiek, czy Godzilla?" - tak napisano w opisie projektu i to są jedyne informacje o nim, jakie na tę chwilę zostały ujawnione.

Już w sieci są spekulacje, że skoro główny bohater ma moce Godzilli, to pewnie inne młode postacie, z którymi będzie walczyć, posiądą moce innych potworów, jak Król Ghidorah.

Projekt może być o tyle ważny dla franczyzy, że w całej swojej historii Godzilla nie odniósł sukcesu w anime. Trylogia Planeta potworów w Netflixie została fatalnie odebrana przez widzów i zebrała złe recenzje krytyków. Podobnie serial Godzilla Singular Point.

Na razie nie wiadomo, kiedy projekt może zadebiutować.

Źródło: screenrant.com

Adam Siennica
Tagi:  anime 
Godzilla
Co o tym sądzisz?
