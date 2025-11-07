Teleturniej 99 -gra o wszystko jest oparty na belgijskim formacie pod tytułem 99 to Beat. Do tej pory widzowie na antenie TTV mogli obejrzeć 5 edycji programu. Już wiadomo, że będzie on kontynuowany i we wiosennej ramówce w 2026 roku zostanie wyemitowana kolejna odsłona. Tak jak w 5. edycji do rywalizacji o tytuł "mistrza 99 – gra o wszystko. VIP 6", czyli najbardziej wszechstronnego człowieka w telewizji, staną nie tylko uczestnicy znani programów TTV, ale także przedstawiciele innych programów emitowanych w TVN i TVN7 oraz influencerzy i gwiazdy szoł biznesu. Kto tym razem zawalczy o puchar i nagrodę pieniężną, która trafi na cel charytatywny?
99 - gra o wszystko: kto występuje w 6. edycji programu?
W 6. edycji teleturnieju 99 - gra o wszystko udział wezmą:
- Lusine Bryl (Zakup w ciemno)
- Oskar Mitrenga (Kanapowcy)
- Tomasz Iwan (Afryka Express)
- Eliza Macudzińska-Borowiak (Diabelnie boskie)
- Stanisław Myszkowski (Nasi w mundurach)
- Katarzyna Bieniek (Gogglebox. Przed telewizorem)
Aneta Stopczyńska (Gogglebox. Przed telewizorem)
- Mariusz Wach
- Tomasz "Niecik" Niecikowski
- Marcin Hakiel (Back to school)
- Iwona Paterska (Zakup w ciemno)
- Marcel Gawroński
- Ola Ciupa
- Dominika Serowska (Orzeł czy reszka)
- Manuela Michalak (Big Brother)
- Bilguun Ariunbatar
- Karolina Woźniak (Afryka Express)
- Osi Ugonoh (Top Model)
- Robert Karaś
- Ernest Musiał (Ameryka Express)
- Dariusz Banaszkiewicz (Usterka)
- Daria Henkie
- Paulina Ciupak (Gogglebox. Przed telewizorem)
- Izu Ugonoh (Afryka Express)
- Misheel Jargalsaikhan
- Paula Tumala
- Sandra Grabarczyk
- Aleksandra Basiak (Hotel Paradise)
- Vanesa Paterska (Zakup w ciemno)
- Leon Myszkowski (Nasi w mundurach)
- Elizabeth Anorue (Lizy) (Królowa przetrwania)
- Paulina Owczarska (Kanapowcy)
- Małgorzata Heretyk-Musiał (Ameryka Express)
- Paweł Gendera (Zakup w ciemno)
- Bartosz Łabęcki, czyli (Pan Lektor z Hotelu Paradise)
- Piotr Gulczyński (Big Brother)
99 - gra o wszystko: kiedy premiera 6. edycji programu?
Data premiery 6. edycji programu 99 - gra o wszystko nie jest jeszcze znana. Artykuł będzie aktualizowany.
Źródło: Materiały prasowe TTV