fot. TTV

Reklama

Teleturniej 99 -gra o wszystko jest oparty na belgijskim formacie pod tytułem 99 to Beat. Do tej pory widzowie na antenie TTV mogli obejrzeć 5 edycji programu. Już wiadomo, że będzie on kontynuowany i we wiosennej ramówce w 2026 roku zostanie wyemitowana kolejna odsłona. Tak jak w 5. edycji do rywalizacji o tytuł "mistrza 99 – gra o wszystko. VIP 6", czyli najbardziej wszechstronnego człowieka w telewizji, staną nie tylko uczestnicy znani programów TTV, ale także przedstawiciele innych programów emitowanych w TVN i TVN7 oraz influencerzy i gwiazdy szoł biznesu. Kto tym razem zawalczy o puchar i nagrodę pieniężną, która trafi na cel charytatywny?

99 - gra o wszystko: kto występuje w 6. edycji programu?

W 6. edycji teleturnieju 99 - gra o wszystko udział wezmą:

Lusine Bryl (Zakup w ciemno)

Oskar Mitrenga (Kanapowcy)

Tomasz Iwan (Afryka Express)

Eliza Macudzińska-Borowiak (Diabelnie boskie)

Stanisław Myszkowski (Nasi w mundurach)

Katarzyna Bieniek (Gogglebox. Przed telewizorem)

Aneta Stopczyńska (Gogglebox. Przed telewizorem)

Aneta Stopczyńska (Gogglebox. Przed telewizorem) Mariusz Wach

Tomasz "Niecik" Niecikowski

Marcin Hakiel (Back to school)

Iwona Paterska (Zakup w ciemno)

Marcel Gawroński

Ola Ciupa

Dominika Serowska (Orzeł czy reszka)

Manuela Michalak (Big Brother)

Bilguun Ariunbatar

Karolina Woźniak (Afryka Express)

Osi Ugonoh (Top Model)

Robert Karaś

Ernest Musiał (Ameryka Express)

Dariusz Banaszkiewicz (Usterka)

Daria Henkie

Paulina Ciupak (Gogglebox. Przed telewizorem)

Izu Ugonoh (Afryka Express)

Misheel Jargalsaikhan

Paula Tumala

Sandra Grabarczyk

Aleksandra Basiak (Hotel Paradise)

Vanesa Paterska (Zakup w ciemno)

Leon Myszkowski (Nasi w mundurach)

Elizabeth Anorue (Lizy) (Królowa przetrwania)

Paulina Owczarska (Kanapowcy)

Małgorzata Heretyk-Musiał (Ameryka Express)

Paweł Gendera (Zakup w ciemno)

Bartosz Łabęcki, czyli (Pan Lektor z Hotelu Paradise)

Piotr Gulczyński (Big Brother)

Paulina Owczarska Paulina Owczarek (Kanapowcy) Zobacz więcej Reklama

99 - gra o wszystko: kiedy premiera 6. edycji programu?

Data premiery 6. edycji programu 99 - gra o wszystko nie jest jeszcze znana. Artykuł będzie aktualizowany.