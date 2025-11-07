Przeczytaj w weekend
99 - gra o wszystko. To oni wystąpią w kolejnej edycji programu

Kto stanie w szranki w szóstej odsłonie 99 - gra o wszystko?
Ania Szczudlińska
fot. TTV
Teleturniej 99 -gra o wszystko jest oparty na belgijskim formacie pod tytułem 99 to Beat. Do tej pory widzowie na antenie TTV mogli obejrzeć 5 edycji programu. Już wiadomo, że będzie on kontynuowany i we wiosennej ramówce w 2026 roku zostanie wyemitowana kolejna odsłona. Tak jak w 5. edycji do rywalizacji o tytuł "mistrza 99 – gra o wszystko. VIP 6", czyli najbardziej wszechstronnego człowieka w telewizji, staną nie tylko uczestnicy znani programów TTV, ale także  przedstawiciele innych programów emitowanych w TVN i TVN7 oraz influencerzy i gwiazdy szoł biznesu. Kto tym razem zawalczy o puchar i nagrodę pieniężną, która trafi na cel charytatywny?

99 - gra o wszystko: kto występuje w 6. edycji programu?

W 6. edycji teleturnieju 99 - gra o wszystko udział wezmą:

  • Lusine Bryl (Zakup w ciemno)
  • Oskar Mitrenga (Kanapowcy)
  • Tomasz Iwan (Afryka Express)
  • Eliza Macudzińska-Borowiak (Diabelnie boskie)
  • Stanisław Myszkowski (Nasi w mundurach)
  • Katarzyna Bieniek (Gogglebox. Przed telewizorem)
    Aneta Stopczyńska (Gogglebox. Przed telewizorem)
  • Mariusz Wach
  • Tomasz "Niecik" Niecikowski
  • Marcin Hakiel (Back to school)
  • Iwona Paterska (Zakup w ciemno)
  • Marcel Gawroński
  • Ola Ciupa 
  • Dominika Serowska (Orzeł czy reszka)
  • Manuela Michalak (Big Brother)
  • Bilguun Ariunbatar
  • Karolina Woźniak (Afryka Express)
  • Osi Ugonoh  (Top Model)
  • Robert Karaś
  • Ernest Musiał (Ameryka Express)
  • Dariusz Banaszkiewicz (Usterka)
  • Daria Henkie
  • Paulina Ciupak (Gogglebox. Przed telewizorem)
  • Izu Ugonoh (Afryka Express)
  • Misheel Jargalsaikhan
  • Paula Tumala
  • Sandra Grabarczyk
  • Aleksandra Basiak (Hotel Paradise)
  • Vanesa Paterska (Zakup w ciemno)
  • Leon Myszkowski (Nasi w mundurach)
  • Elizabeth Anorue (Lizy) (Królowa przetrwania)
  • Paulina Owczarska (Kanapowcy)
  • Małgorzata Heretyk-Musiał (Ameryka Express)
  • Paweł Gendera (Zakup w ciemno)
  • Bartosz Łabęcki, czyli (Pan Lektor z Hotelu Paradise)
  • Piotr Gulczyński (Big Brother)

Paulina Owczarska

Paulina Owczarek (Kanapowcy)

Paulina Owczarska
fot. Materiały prasowe TTV
99 - gra o wszystko: kiedy premiera 6. edycji programu?

Data premiery 6. edycji programu  99 - gra o wszystko nie jest jeszcze znana. Artykuł będzie aktualizowany. 

 

Źródło: Materiały prasowe TTV

