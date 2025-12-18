Mamy oficjalny plakat Odysei! Tego nie możecie przegapić

fot. Melinda Sue Gordon/Universal / EW.com

Wreszcie pojawił się oficjalny plakat Odysei w reżyserii Christophera Nolana.

Odyseja - nowy plakat

fot. materiały prasowe

Odyseja - prolog trafi do Polski. Zobaczycie go tylko w wybranych kinach

Odyseja – fabuła, obsada, data premiery

Odyseja opowiada o 10-letniej podróży Odyseusza, króla Itaki, wracającego do domu po wojnie trojańskiej. Po drodze napotyka wiele niebezpieczeństw i odkrywa śmierć swoich członków załogi. Innymi głównymi postaciami są Telemach (syn Odyseusza), Penelopa (żona Odyseusza), Atena, Circe, Posejdon i Zeus. W fabule filmu mają pojawić się także elementy fantastyczne - oprócz bogów zobaczymy m.in. syreny i cyklopa Polifema.

W potwierdzonej obsadzie znaleźli się m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Mia Goth, Samantha Morton, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Corey Hawkins, Bill Irwin, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Nick Tarabay, Jimmy Gonzales i Maurice Compte.

Premiera kinowa filmu Odyseja jest zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.