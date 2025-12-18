Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Mamy oficjalny plakat Odysei! Tego nie możecie przegapić

Niedawno informowaliśmy, że w polskich kinach pojawi się ekskluzywna, 6-minutowa zapowiedź Odysei. Teraz do sieci trafił nowy, oficjalny plakat jednej z najbardziej wyczekiwanych premier przyszłego roku!
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  christopher nolan 
Odyseja
Odyseja - plakat fot. Melinda Sue Gordon/Universal / EW.com
Reklama

Wreszcie pojawił się oficjalny plakat Odysei w reżyserii Christophera Nolana. 

Odyseja - nowy plakat 

nullfot. materiały prasowe

Odyseja - prolog trafi do Polski. Zobaczycie go tylko w wybranych kinach

Odyseja – fabuła, obsada, data premiery

Odyseja opowiada o 10-letniej podróży Odyseusza, króla Itaki, wracającego do domu po wojnie trojańskiej. Po drodze napotyka wiele niebezpieczeństw i odkrywa śmierć swoich członków załogi. Innymi głównymi postaciami są Telemach (syn Odyseusza), Penelopa (żona Odyseusza), Atena, Circe, Posejdon i Zeus. W fabule filmu mają pojawić się także elementy fantastyczne - oprócz bogów zobaczymy m.in. syreny i cyklopa Polifema.

W potwierdzonej obsadzie znaleźli się m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Mia Goth, Samantha Morton, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Corey Hawkins, Bill Irwin, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Nick Tarabay, Jimmy Gonzales i Maurice Compte.

Premiera kinowa filmu Odyseja jest zaplanowana na 17 lipca 2026 roku

Źródło: deadline

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  christopher nolan 
Odyseja
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Tomb Raider: Legacy of Atlantis - polski język
-

Rusza akcja #bedegrauwgre. Media dołączają do walki o polski język w Tomb Raider: Legacy of Atlantis

2 Kevin Spacey
-

Kevin Spacey wraca na mały ekran. Co wiadomo o serialu Minimarket?

3 Young Sherlock (Młody Sherlock)
-

Wiemy, kiedy premiera Młodego Sherlocka! Pierwszy teaser serialu

4 Apex
-

Nowy film z Charlize Theron nadchodzi. Zobaczcie zdjęcia do Apex

5 NEXTBASE Piqo 2K
-

Wideorejestrator NEXTBASE Piqo 2K – dyskretny anioł stróż dla każdego kierowcy

6 The Sheep Detectives
-

Takiego kryminału jeszcze nie było. Owce rozwiązują sprawę zbrodni w filmie od twórcy Czarnobyla [ZWIASTUN]

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e13

Ryzykanci

s49e14

Ryzykanci

s2025e243

Moda na sukces

s42e341

Ridiculousness

s42e342

Ridiculousness

s42e343

Ridiculousness

s42e344

Ridiculousness

s42e345

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Avatar: Ogień i popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i popiół
Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Steven Spielberg
Steven Spielberg

ur. 1946, kończy 79 lat

Brad Pitt
Brad Pitt

ur. 1963, kończy 62 lat

Emily Swallow
Emily Swallow

ur. 1979, kończy 46 lat

Katie Holmes
Katie Holmes

ur. 1978, kończy 47 lat

Josh Dallas
Josh Dallas

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3 eurowizja junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

4

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

6

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

7

Kuchenne rewolucje: restauracje, którym się nie udało. Nie szukajcie ich

8

Data pogrzebu Magdy Umer już znana. Takie miała życzenie

9

Przyczyna śmierci Roba Reinera i jego żony została ujawniona

10

Przerwa świąteczna w polskich serialach. Od kiedy i ile potrwa?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV