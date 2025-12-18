Rusza akcja #bedegrauwgre. Media dołączają do walki o polski język w Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Podczas tegorocznej gali The Game Awards zapowiedziano nie jedną, a dwie gry z serii Tomb Raider. Jedna z nich — remake pierwszej odsłony — trafi na rynek już w przyszłym roku. I choć na temat tej produkcji wiadomo stosunkowo niewiele, już teraz nie obyło się bez pewnych kontrowersji. Jak bowiem wynika z informacji dostępnych na karcie tytułu na platformie Steam oraz oficjalnej stronie, w grze nie uświadczymy nawet napisów w języku polskim — i to mimo faktu, że poprzednia trylogia oferowała pełną polską wersję językową.
Fani już wcześniej wzięli sprawy w swoje ręce. Alejandro Cambronero Albaledejo opublikował petycję, w której walczy o wprowadzenie do Tomb Raider: Legacy of Atlantis dubbingu w trzech językach — hiszpańskim, włoskim oraz polskim. Na ten moment podpisało ją już ponad 9900 osób.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis bez polskiej wersji językowej. Fani chcą to zmienić, ruszyła petycja
List otwarty do Amazon Game Studios
To jednak nie koniec działań. Z inicjatywy GameOnly.pl wystartowała akcja #bedegrauwgre, mającą na celu nagłośnienie całej sprawy. Dołączyły do niej także inne polskie media gamingowe — CD-Action.pl, LaraCroft.pl, Konsolowe.info, Eurogamer.pl, Gry-Online.pl, Pograne.eu, Gram.pl, Grajpopolsku.pl oraz naEKRANIE.pl. W reakcji na brak odpowiedzi na maila wysłanego do Amazon Game Studios zdecydowaliśmy się na publikację listu otwartego. Tutaj możecie zapoznać się z pełną treścią w języku polskim oraz angielskim. Poniżej zamieszczamy też jego fragment.
Miliony polskich graczy grają codziennie. Dostrzegło to nawet Nintendo, które po latach opierania się w końcu uznało, że już czas dodać polski nie tylko do konsoli Switch 2, ale także do swoich gier first party. To podkreśla, iż polski gaming staje się coraz bardziej znaczący.
Co więcej, wszystkie gry z serii Tomb Raider poczynając od 2003 są dostępne po polsku, nawet Tomb Raider Reloaded, czyli gra mobilna na Android i iOS jest dostępna po polsku. To nie koniec — Trailer Tomb Raider Catalyst został stworzony przez… polskie studio Platige Image! Lara Croft była i jest więc ważną postacią dla polskich graczy. Zarówno dla tych, jacy wychowali się na grach z serii Tomb Raider 20 lat temu, jak i zupełnie nowych klientów.
Z tego też powodu nie rozumiemy decyzji Amazon Game Studios o braku wsparcia dla języka polskiego w Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Sami gracze szybko zareagowali na ten fakt tworząc petycję, w której proszą o dodanie między innymi polskiego języka do gry. Wspieramy ich całym sercem i prosimy Amazon Game Studios o przyjrzenie się raz jeszcze dostępnym językom w grze i dodaniu tam języka polskiego. Jesteśmy pewni, że polscy gracze na to zasługują, a i oni sami chętnie Was za to wynagrodzą kupując grę, jeśli tylko będziecie traktować ich z szacunkiem.