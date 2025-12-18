Rusza akcja #bedegrauwgre. Media dołączają do walki o polski język w Tomb Raider: Legacy of Atlantis

fot. Amazon Game Studios

Podczas tegorocznej gali The Game Awards zapowiedziano nie jedną, a dwie gry z serii Tomb Raider. Jedna z nich — remake pierwszej odsłony — trafi na rynek już w przyszłym roku. I choć na temat tej produkcji wiadomo stosunkowo niewiele, już teraz nie obyło się bez pewnych kontrowersji. Jak bowiem wynika z informacji dostępnych na karcie tytułu na platformie Steam oraz oficjalnej stronie, w grze nie uświadczymy nawet napisów w języku polskim — i to mimo faktu, że poprzednia trylogia oferowała pełną polską wersję językową.

Fani już wcześniej wzięli sprawy w swoje ręce. Alejandro Cambronero Albaledejo opublikował petycję, w której walczy o wprowadzenie do Tomb Raider: Legacy of Atlantis dubbingu w trzech językach — hiszpańskim, włoskim oraz polskim. Na ten moment podpisało ją już ponad 9900 osób.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis bez polskiej wersji językowej. Fani chcą to zmienić, ruszyła petycja

List otwarty do Amazon Game Studios

To jednak nie koniec działań. Z inicjatywy GameOnly.pl wystartowała akcja #bedegrauwgre, mającą na celu nagłośnienie całej sprawy. Dołączyły do niej także inne polskie media gamingowe — CD-Action.pl, LaraCroft.pl, Konsolowe.info, Eurogamer.pl, Gry-Online.pl, Pograne.eu, Gram.pl, Grajpopolsku.pl oraz naEKRANIE.pl. W reakcji na brak odpowiedzi na maila wysłanego do Amazon Game Studios zdecydowaliśmy się na publikację listu otwartego. Tutaj możecie zapoznać się z pełną treścią w języku polskim oraz angielskim. Poniżej zamieszczamy też jego fragment.