Wiemy, kiedy premiera Młodego Sherlocka! Pierwszy teaser serialu

Najnowsza serialowa adaptacja Sherlocka Holmesa to coś zupełnie innego, niż produkcje, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory. Młody Sherlock Holmes zgłębi nastoletnie życie kultowego bohatera - opublikowano już pierwszy teaser i ogłoszono datę premiery!

Młody Sherlock Holmes - teaser

Młody Sherlock Holmes - fabuła, obsada, data premiery

Sherlock Holmes jest zhańbionym młodym mężczyzną - surowym i nieokiełznanym, gdy zostaje wplątany w sprawę morderstwa, która zagraża jego wolności. Jego pierwsza sprawa ujawnia globalny spisek, który zmienia jego życie na zawsze. Akcja serialu rozgrywa się w latach 70. XIX wieku w Oxfordzie i za granicą i ujawnia wczesne wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma się stać najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street.

W główną rolę wciela się Hero Fiennes Tiffin, zaś obok niego w obsadzie pojawią się Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons i Colin Firth.

Premiera serialu Młody Sherlock Holmes na Amazon Prime Video została zaplanowana na 4 marca 2026 roku. Tego dnia zadebiutuje wszystkie 8 odcinków.