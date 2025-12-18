Nowy film z Charlize Theron nadchodzi. Zobaczcie zdjęcia do Apex

Kane Skennar/Netflix

Charlize Theron walczy o życie w filmie Apex, co pokazuje ekskluzywna zapowiedź opublikowana przez magazyn PEOPLE.

Pełen akcji thriller Netfliksa to historia w stylu „kot i mysz”, w której Taron Egerton wciela się w seryjnego mordercę polującego na bohaterkę graną przez Theron na australijskiej dziczy.

Pogrążona w żałobie kobieta, testująca własne granice w australijskiej głuszy, zostaje nagle wciągnięta w śmiertelną grę z bezwzględnym drapieżnikiem.

Choć Charlize Theron jest weteranką kina akcji, laureatka Oscara przyznaje, że przygotowania do Apex bardziej przypominały trening sportów ekstremalnych niż naukę choreografii walk.

W tym przypadku bardzo dużo się wspinałam. Wspinałam się praktycznie codziennie. Po przyjeździe do Australii sporo też kajakowałam. To ogromny wysiłek fizyczny. Musiałam być jak najsilniejsza, bo w filmie wspinam się na prawdziwe góry. Wszystko robię sama — i to boso.

Mimo imponujących scen wspinaczkowych Theron przyznaje, że przed tą rolą nie miała żadnego doświadczenia w tej dziedzinie. Magazyn People udostępnił kilka kadrów z z nadchodzącego filmu, które można zobaczyć poniżej:

Apex - zdjęcia

Apex zadebiutuje na Netflixie 24 kwietnia.