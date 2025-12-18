Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nowy film z Charlize Theron nadchodzi. Zobaczcie zdjęcia do Apex

Netflix odsłania pierwsze spojrzenie na Apex, intensywny thriller z Charlize Theron w roli głównej. Aktorka musiała zmierzyć się z ekstremalnymi scenami wspinaczki.
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  charlize theron 
zdjęcia apex
Apex Kane Skennar/Netflix
Reklama

Charlize Theron walczy o życie w filmie Apex, co pokazuje ekskluzywna zapowiedź opublikowana przez magazyn PEOPLE.

Pełen akcji thriller Netfliksa to historia w stylu „kot i mysz”, w której Taron Egerton wciela się w seryjnego mordercę polującego na bohaterkę graną przez Theron na australijskiej dziczy.

Pogrążona w żałobie kobieta, testująca własne granice w australijskiej głuszy, zostaje nagle wciągnięta w śmiertelną grę z bezwzględnym drapieżnikiem.

Choć Charlize Theron jest weteranką kina akcji, laureatka Oscara przyznaje, że przygotowania do Apex bardziej przypominały trening sportów ekstremalnych niż naukę choreografii walk.

 W tym przypadku bardzo dużo się wspinałam. Wspinałam się praktycznie codziennie. Po przyjeździe do Australii sporo też kajakowałam. To ogromny wysiłek fizyczny. Musiałam być jak najsilniejsza, bo w filmie wspinam się na prawdziwe góry. Wszystko robię sama — i to boso.

Mimo imponujących scen wspinaczkowych Theron przyznaje, że przed tą rolą nie miała żadnego doświadczenia w tej dziedzinie. Magazyn People udostępnił kilka kadrów z z nadchodzącego filmu, które można zobaczyć poniżej:

Apex - zdjęcia

Apex

arrow-left
Apex
Kane Skennar/Netflix
arrow-right

Apex zadebiutuje na Netflixie 24 kwietnia.

Źródło: people.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  charlize theron 
zdjęcia apex
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Tomb Raider: Legacy of Atlantis - polski język
-

Rusza akcja #bedegrauwgre. Media dołączają do walki o polski język w Tomb Raider: Legacy of Atlantis

2 Kevin Spacey
-

Kevin Spacey wraca na mały ekran. Co wiadomo o serialu Minimarket?

3 Young Sherlock (Młody Sherlock)
-

Wiemy, kiedy premiera Młodego Sherlocka! Pierwszy teaser serialu

4 NEXTBASE Piqo 2K
-

Wideorejestrator NEXTBASE Piqo 2K – dyskretny anioł stróż dla każdego kierowcy

5 The Sheep Detectives
-

Takiego kryminału jeszcze nie było. Owce rozwiązują sprawę zbrodni w filmie od twórcy Czarnobyla [ZWIASTUN]

6 Kadr z filmu Anakonda (2025) od Sony Pictures
-

Czy to będzie najśmieszniejszy film Świąt 2025 roku? Oto finałowy zwiastun Anakondy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e13

Ryzykanci

s49e14

Ryzykanci

s2025e243

Moda na sukces

s42e341

Ridiculousness

s42e342

Ridiculousness

s42e343

Ridiculousness

s42e344

Ridiculousness

s42e345

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Steven Spielberg
Steven Spielberg

ur. 1946, kończy 79 lat

Brad Pitt
Brad Pitt

ur. 1963, kończy 62 lat

Emily Swallow
Emily Swallow

ur. 1979, kończy 46 lat

Katie Holmes
Katie Holmes

ur. 1978, kończy 47 lat

Josh Dallas
Josh Dallas

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3 eurowizja junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

4

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

6

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

7

Kuchenne rewolucje: restauracje, którym się nie udało. Nie szukajcie ich

8

Data pogrzebu Magdy Umer już znana. Takie miała życzenie

9

Przyczyna śmierci Roba Reinera i jego żony została ujawniona

10

Przerwa świąteczna w polskich serialach. Od kiedy i ile potrwa?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV