Nowy film z Charlize Theron nadchodzi. Zobaczcie zdjęcia do Apex

Charlize Theron walczy o życie w filmie Apex, co pokazuje ekskluzywna zapowiedź opublikowana przez magazyn PEOPLE.
Pełen akcji thriller Netfliksa to historia w stylu „kot i mysz”, w której Taron Egerton wciela się w seryjnego mordercę polującego na bohaterkę graną przez Theron na australijskiej dziczy.
Pogrążona w żałobie kobieta, testująca własne granice w australijskiej głuszy, zostaje nagle wciągnięta w śmiertelną grę z bezwzględnym drapieżnikiem.
Choć Charlize Theron jest weteranką kina akcji, laureatka Oscara przyznaje, że przygotowania do Apex bardziej przypominały trening sportów ekstremalnych niż naukę choreografii walk.
Mimo imponujących scen wspinaczkowych Theron przyznaje, że przed tą rolą nie miała żadnego doświadczenia w tej dziedzinie. Magazyn People udostępnił kilka kadrów z z nadchodzącego filmu, które można zobaczyć poniżej:
Apex zadebiutuje na Netflixie 24 kwietnia.
