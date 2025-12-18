Kevin Spacey wraca na mały ekran. Co wiadomo o serialu Minimarket?

fot. materiały prasowe

Kevin Spacey ma powrócić na mały ekran po raz pierwszy od 2017 roku, kiedy został zwolniony z serialu Netfliksa Dom z kart w związku z poważnymi oskarżeniami. Aktor, który przez ostatnie lata próbuje odbudować swoją karierę wystąpi w włoskim serialu komediowym Minimarket, produkowanym dla publicznego nadawcy RAI.

W niskobudżetowej produkcji dwukrotny laureat Oscara gra samego siebie jako wyobrażonego mentora młodego mężczyzny pracującego w osiedlowym sklepie w Rzymie, który marzy o karierze gwiazdy telewizyjnej. Jak widać w materiale promocyjnym, Spacey śpiewa utwory Randy’ego Newmana „You’ve Got a Friend in Me” oraz klasyk Franka Sinatry „I’ve Got You Under My Skin” w duecie z włoskim aktorem Filippo Laganà, wcielającym się w aspirującego artystę Manlia Viganò.

Zgodnie z opisem fabuły Spacey gra „artystyczne sumienie i nieprzewidywalnego mentora” Viganò, a ich relacja opiera się głównie na „sprzeczkach, nieporozumieniach i wzajemnych docinkach”. Serial ma oddawać zarówno „doświadczenie człowieka, który pracował na najważniejszych planach filmowych i telewizyjnych na świecie”, jak i „beztroskę kogoś, kto nie zdaje sobie sprawy, że u jego boku znajduje się laureat Oscara”.

Dziesięcioodcinkowy serial Minimarket zadebiutuje na włoskiej platformie streamingowej RaiPlay 26 grudnia.