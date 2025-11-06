Animowane Stranger Things ze zwiastunem. Kto zdubbinguje główną obsadę?

Netflix

Netflix ujawnił obsadę głosową oraz opublikował pierwszy teaser Stranger Things: Opowieści z ’85 , animowanego serialu opartego na hitowej produkcji Stranger Things. Fani science fiction świętują dziś dzień Stranger Things, ponieważ jest to "rocznica" zaginięcia Willa Byersa w Hawkins (6 listopada 1983 roku) na samym początku serialu. Z tej okazji platforma ujawniła, kto użyczy głosu animowanym postaciom w serialu, którego premiera zaplanowana jest na 2026 rok.

Obsada Stranger Things: Opowieści z ’85 obejmuje: Brooklyn Davey Norstedt jako Eleven, Jolie Hoang-Rappaport jako Max, Luca Diaz jako Mike, Ej (Elisha) Williams jako Lucas, Braxton Quinney jako Dustin, Ben Plessala jako Will oraz Brett Gipson jako Hopper. W dodatkowej obsadzie znaleźli się Odessa A’zion, Janeane Garofalo i Lou Diamond Phillips.

Twórcy Stranger Things, Matt i Ross Duffer, mówią w materiale zza kulis, że gdy rozważali rozszerzenie uniwersum, stworzenie serialu animowanego „było jednym z pierwszych pomysłów”. Matt określił produkcję takimi słowami:

Chodziło o to, by wywołać klimat kreskówek z lat 80.

Ross zauważa, że przekształcenie serialu w animację dało im brak ograniczeń, pozwalając twórcom poszaleć.

Akcja animacji ma rozgrywać się między 2. a 3. sezonem Stranger Things, ponownie przenosząc widzów do Hawkins w mroźnej zimie 1985 roku, gdzie bohaterowie muszą zmierzyć się z nowymi potworami i rozwikłać paranormalną tajemnicę terroryzującą ich miasteczko.

Eric Robles pełni funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. Producentami są także bracia Duffer oraz Hilary Leavitt z Upside Down Pictures, Shawn Levy z 21 Laps i Dan Cohen.